Một chiếc CV có ảnh chân dung xinh như hot girl khiến dân tuyển dụng phải lên tiếng

Một bức ảnh đẹp có thể khiến nhà tuyển dụng chú ý đến CV, nhưng điều gì sẽ giữ họ ở lại đọc hết hồ sơ và quyết định trao cơ hội phỏng vấn cho ứng viên?

Mới đây, hình ảnh CV của một nữ sinh Trung Quốc bất ngờ gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhân vật chính sở hữu ngoại hình xinh xắn, mái tóc dài cùng phần ảnh chân dung được chăm chút kỹ lưỡng. Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời khen như mong đợi, hồ sơ này lại khiến nhiều người làm tuyển dụng chú ý đến một vấn đề khác, đó là nội dung bên trong chưa thực sự thuyết phục.

Ảnh CV của nữ sinh vừa tốt nghiệp này gây ra không ít tranh luận (Ảnh: Sohu)

Theo hình ảnh được chia sẻ, nữ sinh theo học ngành Công nghệ mạng máy tính tại một trường cao đẳng. Trong phần kinh nghiệm, cô giới thiệu bản thân từng hỗ trợ giảng viên hoàn thành bài giảng, làm bài tập đúng hạn và phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện dự án.

Những công việc này không có gì bất thường đối với một sinh viên. Vấn đề nằm ở cách trình bày. Các thông tin trên chưa cho thấy cô đã trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ gì, sử dụng kỹ năng chuyên môn nào hay đạt được kết quả cụ thể ra sao. Với một ứng viên đang tìm việc trong lĩnh vực công nghệ, nhà tuyển dụng sẽ cần nhiều thông tin hơn để đánh giá khả năng làm việc thực tế.

CV của nữ sinh được cho là khá sơ sài, không có nhiều thông tin hữu ích để HR đánh giá (Ảnh: Sohu)

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cho rằng ai cũng muốn chăm chút cho CV của mình, từ thông tin đến hình ảnh. Điều đó không sai, quan trọng là hình ảnh ấy có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không, đồng thời CV có cung cấp đủ thông tin để chứng minh năng lực của ứng viên hay không.

Một tài khoản chia sẻ góc nhìn từ phía tuyển dụng cho biết: "Bản thân tôi cũng làm tuyển dụng nên xin phép nói thẳng. Nếu tôi là HR thực tập sinh, xin chúc mừng bạn vì có được một cơ hội phỏng vấn. Nhưng tôi là HR có kinh nghiệm nên rất tiếc, với hồ sơ này, bạn vẫn chưa đủ thuyết phục".

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình cho rằng, nếu ứng tuyển vào vị trí kỹ thuật, ứng viên nên sử dụng ảnh chân dung nghiêm túc, rõ ràng và phù hợp với môi trường công việc. Nếu nhắm đến các vị trí thường xuyên giao tiếp với khách hàng hoặc đòi hỏi hình ảnh cá nhân, cách lựa chọn ảnh có thể linh hoạt hơn, miễn là vẫn phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

Một ý kiến khác cũng chỉ ra rằng nhà tuyển dụng không chỉ nhìn vào ảnh mà còn đánh giá trình độ, kinh nghiệm và mức độ phù hợp của ứng viên với công việc. Với những người mới tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm, việc trình bày rõ các môn học chuyên ngành, dự án đã thực hiện và kỹ năng đã sử dụng sẽ có ích hơn việc dành quá nhiều thời gian để chỉnh sửa ảnh.

Thực tế, không thể kết luận một ứng viên bị loại chỉ vì ảnh CV chưa phù hợp hoặc hồ sơ thiếu kinh nghiệm. Quá trình tuyển dụng còn phụ thuộc vào yêu cầu của từng vị trí, số lượng ứng viên và nhiều tiêu chí khác. Tuy nhiên, câu chuyện lần này vẫn đặt ra một vấn đề đáng lưu ý với những người đang chuẩn bị bước vào thị trường lao động.

Sinh viên chưa có kinh nghiệm nên viết CV thế nào?

Với sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm làm việc thường là phần khó trình bày nhất. Không phải ai cũng có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp lớn hoặc tham gia những dự án nổi bật. Dù vậy, điều đó không có nghĩa CV chỉ còn những dòng thông tin chung chung như hoàn thành bài tập đúng hạn hay tích cực làm việc nhóm.

Thay vì liệt kê nhiệm vụ theo cách khái quát, ứng viên nên mô tả cụ thể mình đã làm gì, sử dụng công cụ nào và tạo ra kết quả gì. Chẳng hạn, nếu từng thực hiện một dự án môn học, sinh viên có thể nêu rõ vai trò của bản thân, phần việc phụ trách, ngôn ngữ lập trình hoặc phần mềm đã sử dụng và sản phẩm cuối cùng.

Với sinh viên mới ra trường, các dự án học tập, sản phẩm cá nhân và kinh nghiệm thực tập có thể giúp CV thuyết phục hơn khi ứng tuyển (Ảnh: Pinterest)

Nếu chưa có kinh nghiệm thực tập, ứng viên vẫn có thể đưa vào CV các dự án cá nhân, bài tập lớn, sản phẩm tự xây dựng, hoạt động ngoại khóa hoặc công việc bán thời gian có liên quan đến vị trí ứng tuyển. Những thông tin này cần được trình bày trung thực, đồng thời làm nổi bật kỹ năng có thể áp dụng vào công việc thực tế.

Bên cạnh đó, CV nên được điều chỉnh theo từng vị trí. Một ứng viên ứng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin cần ưu tiên kỹ năng chuyên môn, dự án và kiến thức kỹ thuật liên quan. Trong khi đó, những vị trí thiên về giao tiếp có thể chú trọng hơn đến khả năng xử lý tình huống, làm việc với khách hàng và kinh nghiệm phối hợp nhóm.

Ảnh chân dung, bố cục và cách trình bày vẫn là những yếu tố cần quan tâm, bởi một CV rõ ràng, dễ đọc sẽ giúp nhà tuyển dụng tiếp nhận thông tin thuận lợi hơn. Tuy nhiên, phần hình thức chỉ nên hỗ trợ nội dung, không thể thay thế những bằng chứng cho thấy ứng viên có khả năng đảm nhận công việc.

Với sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp, việc xây dựng CV nên bắt đầu từ sớm. Một dự án chuyên môn được làm đến nơi đến chốn, một kỳ thực tập có nhiệm vụ cụ thể hay một sản phẩm cá nhân có thể trình bày rõ ràng đều là những chất liệu hữu ích khi tìm việc. Thay vì chỉ cố gắng khiến hồ sơ trông nổi bật, ứng viên nên tập trung tạo ra những điều thực sự đáng để đưa vào đó.

Theo Sohu