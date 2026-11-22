Ngày 20/11, thông tin về hai chị em ở Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), mất liên lạc khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Người chị 14 tuổi và em trai 11 tuổi ra khỏi nhà để đến nhà ông nội lấy tiền ăn sáng, sau đó bặt vô âm tín. Hai đứa trẻ không mang theo điện thoại, gia đình cũng không phát hiện mâu thuẫn bất thường nào trước đó.

May mắn, sau 48 giờ tìm kiếm, hai chị em đã được tìm thấy. Tuy nhiên, lý do khiến các em không trở về nhà lại khiến nhiều người suy nghĩ: Hai đứa trẻ mải chơi ở khu vực Phượng Hoàng Đài, Vạn Đạt và những nơi khác, đến muộn nên sợ bị bố mẹ trách mắng, không dám về.

Hai ngày hai đêm lang thang, trốn tránh giữa tiết trời cuối thu, tất cả chỉ vì nỗi sợ bị mắng. Với người lớn, đây có thể là một lỗi nhỏ của trẻ con. Nhưng với hai đứa trẻ, nỗi lo phải đối diện với cơn giận của cha mẹ dường như còn đáng sợ hơn những điều không biết trước ngoài đường phố.

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Những đứa trẻ sợ hãi vì mắc lỗi

Một giáo viên cho biết: bản thân đã nhiều lần chứng kiến những biểu hiện tương tự trong lớp học: Có em lỡ làm vỡ chiếc cốc thì co rúm lại trong góc; có em thi không tốt liền giấu bài kiểm tra xuống đáy cặp vì sợ phải xin chữ ký phụ huynh; có em bị tổn thương nhưng nhất quyết không kể với gia đình. Có em chưa hoàn thành bài tập nhưng không dám thừa nhận; có em bị bạn bắt nạt cũng giấu kín; có em làm mất điện thoại, nảy sinh tình cảm tuổi mới lớn nhưng không dám chia sẻ với gia đình.

Những đứa trẻ ấy không hẳn không tin cha mẹ yêu thương mình. Điều chúng không chắc chắn là liệu tình yêu ấy có còn nguyên vẹn khi chúng mắc lỗi hay không. Đằng sau những lần im lặng ấy cũng có thể là nỗi lo về phản ứng thái quá của người lớn.

Nhiều cha mẹ hiện nay rất quan tâm đến việc nuôi dạy con. Họ đưa đón con đi học, đồng hành trong việc học, mua sách, đăng ký các lớp năng khiếu và tìm hiểu kỹ về định hướng giáo dục. Nhưng đôi khi, trong những phản ứng thường ngày, người lớn lại vô tình gửi đến con một thông điệp khác: Con ngoan, học giỏi, không khiến cha mẹ phải phiền lòng thì mới được vui vẻ đón nhận. Còn khi con mắc lỗi, gây rắc rối hoặc làm điều không vừa ý, thái độ yêu thương ấy lập tức thay đổi.

Trẻ cảm nhận những điều này bằng chính trải nghiệm của mình. Cậu bé 11 tuổi cùng chị trải qua hai đêm bên ngoài có lẽ không nghĩ rằng bố mẹ không còn yêu thương mình. Điều khiến em sợ hãi là hình dung về cơn giận đang chờ đợi ở nhà, về trận mắng mà em cho rằng mình không thể chịu đựng nổi. Vì thế, em thà đối diện với những điều bất định ngoài đường còn hơn trở về nơi có thể đoán trước sẽ bị trách phạt.

Đây mới là chi tiết khiến câu chuyện trở nên đáng suy ngẫm: Ngôi nhà vốn phải là nơi để trẻ tìm về khi gặp khó khăn, đôi khi lại trở thành nơi các em muốn trốn tránh nhất.

Những trường hợp trẻ không dám nói với cha mẹ không phải hiếm gặp. Khi có chuyện xảy ra, cha mẹ thường lập tức bộc lộ sự tức giận, thất vọng, lo lắng hoặc trách móc vì cho rằng con không biết suy nghĩ. Nhưng nếu lần nào trẻ tìm đến cũng phải đối diện với những cảm xúc tiêu cực ấy, các em sẽ dần hình thành tâm lý có chuyện thì đừng nói với bố mẹ, có thể giấu được bao lâu thì giấu.

Trong khi đó, không phải chuyện gì trẻ cũng có thể che giấu mãi, cũng không phải khó khăn nào các em cũng đủ khả năng tự giải quyết.

Hai chị em ở Lục Bàn Thủy đã may mắn trở về nhà an toàn. Người cha cho biết gia đình sẽ tăng cường quản lý và giáo dục các con. Tuy nhiên, tác giả bài viết cho rằng, điều cần làm trước tiên không phải là vội vàng trách phạt hay giảng giải đúng sai, mà hãy ôm các con và nói một câu đơn giản: “Về nhà bình an là tốt rồi”. Sau 48 giờ căng thẳng, điều hai đứa trẻ cần trước hết có lẽ là được cảm nhận rằng mình vẫn an toàn khi trở về, kể cả khi đã mắc lỗi.

Bên cạnh những bài học an toàn quen thuộc như phòng tránh bắt cóc, đuối nước, ghi nhớ số điện thoại hay tìm đến cảnh sát khi gặp nguy hiểm, cha mẹ cũng cần dạy con một điều tưởng chừng rất đơn giản: Trời tối vẫn có thể về nhà, thi không tốt vẫn có thể về nhà, gây ra rắc rối cũng có thể trở về nhà.

Ánh đèn trong nhà không nên chỉ dành cho những đứa trẻ có thành tích tốt hay luôn cư xử đúng mực. Đó phải là nơi đón nhận con, ngay cả khi con vừa trải qua một ngày không như ý.

Trước giờ đi ngủ, cha mẹ có thể nói với con: “Sau này, dù ở bên ngoài gặp chuyện gì, con cứ về nhà kể với bố mẹ. Bố mẹ sẽ không vội mắng con”. Bởi khi biết rằng mình vẫn được an toàn sau một sai lầm, trẻ mới đủ tin tưởng để tìm về nhà ngay khi gặp chuyện. Và đôi khi, cảm giác ấy còn quan trọng hơn rất nhiều lời dặn dò về an toàn.