Một bức ảnh của vợ chồng lương tháng 20 triệu ai cũng chê: Đã vay nợ thẻ tín dụng còn chơi pickleball!

Thu nhập chỉ có nhiêu đó, đi kèm với không biết cách chi tiêu, bạn sẽ chẳng những không để ra được đồng nào mà còn tiêu âm tiền. Tệ hơn là bạn phải đi vay mượn khắp nơi, sử dụng thẻ tín dụng để trang trải chi phí sinh hoạt. Câu chuyện đáng buồn này là hiện thực của gia đình trẻ dưới đây.

Lương 20 triệu, tháng nào cũng tiêu âm tiền

Người vợ băn khoăn: "Có ai thu nhập 20 triệu/tháng như nhà mình không?

Dù vén hết mức mà tháng nào cũng âm đến 10-15 triệu, cứ vay rồi đến lương lại trả, thẻ tín dụng cũng nợ đến 72 triệu. Mọi người vén giúp vợ chồng mình với ạ".

Đi kèm với lời chia sẻ là bảng chi tiêu hàng tháng của gia đình này.

Lương 20 triệu nhưng tháng nào vợ chồng tiêu sạch tháng đó

Trước thắc mắc của người vợ, nhiều cư dân mạng đã chỉ ra sai lầm trong cách chi tiêu của gia đình này. Công thức chung là họ chỉ ra cặp đôi có lương không quá cao nhưng có cách chi tiêu dư dả, có nhiều khoản chi vô lý không cần thiết, chẳng hạn như... tiền chơi pickleball 1 triệu/tháng, mỹ phẩm 1 triệu/tháng, bóng đá 350 ngàn/tháng.

- "Em sợ thiệt. Tiêu như thu nhập 100 triệu, nào là bóng đá, pickleball, tiền nhà những 5 triệu, mỹ phẩm những 1 triệu, ăn vặt 400k, biếu bố mẹ 1 triệu. Cắt hết may ra mới ko nợ nần. Mà tiêu thế kia chắc cũng sống thoáng, không tính toán rồi, nên có vén thì cũng vài ba tháng lại mượn nợ tiếp thôi nên tìm cách tăng thu nhập lên đi chị. Mà chị có câu like không chứ ai lại tính toán tiêu pha như này".

- Nhà tôi lương trên trăm củ cũng không tiêu vậy. Tôi và ông chồng chả biết pick bọt gì, sáng đều đều đạp xe, chạy bộ, đi bộ, chưa bao giờ mua 1 cái điện thoại trả góp. Chồng tôi chưa bao giờ mua 1 cái điện thoại trên 10 triệu, thậm chí lão mua điện thoại cũ xài, quần áo lên sàn thương mại điện tử trộm vía toàn đồ ưng rẻ. Thấy nhà này biết hưởng thụ thì tốt nhất tìm cách tăng thu nhập lên".

- "Thu nhập có 8-12 triệu nhưng biết ăn chơi hưởng thụ như vậy âm 10-15 triệu là ít".

- "Nói thật bạn đừng tự ái nhé, nếu bạn dành tiền đánh pickleball để đi học nâng cao và thời gian để cày thì sau 5 năm lương bạn sẽ gấp 4, 5 lần. Mình cũng thu nhập dưới 10 triệu, nhưng vì muốn đứng ở vị trí ít người có nên mình chấp nhận mất 5-10 năm ở vị trí không ai muốn. Mình tự chạy bộ, học hành, cắt du lịch, nhà hàng… và giành hết thời gian làm và học, tập nâng cao sức khoẻ. Thu nhập tăng dần 20, 30, 50, 70, 100, 150 và 200 triệu. Chứ kiểu của bạn lương 12 triệu đang tiêu xài hơn giai đoạn mình thu nhập 120 triệu".

Nhiều người cho rằng lỗi sai của gia đình này là chi tiêu quá nhiều khoản không cần thiết. Ảnh minh hoạ

Làm sao để gia tăng quỹ tiết kiệm khi thu nhập chưa cao?

Từ câu chuyện của gia đình trẻ với thu nhập chưa cao nhưng thường xuyên tiêu âm và nợ nần do chi tiêu thiếu kiểm soát, rõ ràng quản lý tài chính là yếu tố quan trọng để xây dựng quỹ tiết kiệm. Với những người có thu nhập hạn chế, việc tiết kiệm không chỉ là cắt giảm chi tiêu mà cần cách tiếp cận thông minh và bền vững. Dưới đây là năm gợi ý để gia tăng quỹ tiết kiệm, dễ áp dụng mà không đòi hỏi thay đổi lớn trong lối sống.

Lập ngân sách chi tiêu và theo dõi thường xuyên

Để tiết kiệm hiệu quả, cần hiểu rõ tiền đang được chi tiêu như thế nào. Lập ngân sách đơn giản, chia thu nhập thành ba phần: một phần lớn cho nhu cầu cơ bản như nhà ở, ăn uống; một phần nhỏ hơn cho sở thích cá nhân; và một phần cố định cho tiết kiệm hoặc trả nợ. Ghi chép mọi khoản chi hàng ngày bằng ứng dụng hoặc sổ tay để nhận ra những khoản chi không cần thiết. Trích một phần thu nhập ngay khi nhận lương để ưu tiên tiết kiệm, thay vì chờ đến cuối tháng.

Cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Nhiều khoản chi tưởng nhỏ nhưng tích lũy lại chiếm phần lớn ngân sách, như giải trí, mua sắm đồ không cần thiết hay ăn uống ngoài hàng. Với thu nhập chưa cao, loại bỏ hoặc giảm bớt các khoản này là cách nhanh nhất để có tiền dư. Thay vì chi cho các hoạt động giải trí đắt đỏ, chọn những lựa chọn miễn phí hoặc ít tốn kém như tập thể dục tại nhà. Trước khi mua đồ không thiết yếu, chờ vài ngày để cân nhắc xem có thực sự cần thiết. Thử thách bản thân hạn chế chi tiêu không cần thiết trong một tháng để tạo thói quen.

Giảm chi phí ăn uống và sinh hoạt hàng ngày

Ăn uống là khoản chi lớn với nhiều gia đình, đặc biệt khi thường xuyên ăn ngoài. Tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà, lên kế hoạch thực đơn hàng tuần và mua nguyên liệu hợp lý để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Tái sử dụng thức ăn thừa hoặc tự làm đồ uống thay vì mua ngoài. Hạn chế ăn vặt hoặc các món không cần thiết, tập trung vào những lựa chọn tiết kiệm nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.

Tối ưu hóa chi phí nhà ở và di chuyển

Nhà ở và di chuyển thường chiếm phần lớn thu nhập. Chọn chỗ ở phù hợp với thu nhập, cân nhắc chuyển sang nơi rẻ hơn hoặc chia sẻ chi phí với người khác. Sử dụng phương tiện công cộng, đi bộ hoặc phương tiện cá nhân tiết kiệm thay vì các hình thức di chuyển tốn kém. Tiết kiệm tiện ích như điện, nước bằng cách sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tắt nguồn khi không cần thiết. Những thay đổi nhỏ này giúp giảm chi phí đáng kể để chuyển vào quỹ tiết kiệm.

Tận dụng tiết kiệm và tìm nguồn thu nhập phụ

Tiết kiệm không chỉ đến từ cắt giảm mà còn từ việc tận dụng cơ hội sinh lời và tăng thu nhập. Mở tài khoản tiết kiệm với số tiền nhỏ và duy trì gửi đều đặn để tạo thói quen. Tìm công việc phụ như làm thêm giờ, công việc tự do hoặc kinh doanh nhỏ để tăng thu nhập. Dành thời gian học kỹ năng mới để cải thiện cơ hội nghề nghiệp lâu dài. Khi mua sắm, tận dụng các chương trình giảm giá để tiết kiệm thêm. Tránh vay tiêu dùng không cần thiết và ưu tiên trả nợ lãi cao để giảm áp lực tài chính.








