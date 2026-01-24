Một bức ảnh cũ chứng minh cho bạn thế nào là "TINH HOA HỘI TỤ"

Đại học Bắc Kinh từ lâu đã được xem là biểu tượng trí tuệ của Trung Quốc hiện đại. Được thành lập vào cuối thế kỷ XIX, ngôi trường này không chỉ là cái nôi của những tư tưởng học thuật tiên phong, mà còn là nơi hội tụ của những con người đã và đang định hình nền khoa học, văn hóa và tư duy của cả một quốc gia. Trên những giảng đường phủ bóng thời gian, Đại học Bắc Kinh chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ học giả kiệt xuất. Nhắc đến Bắc Đại, đó không chỉ là tên một trường đại học mà còn là nơi tạo nên một thế hệ vàng mà dấu ấn đến hôm nay.

Mới đây, mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc lan truyền một bức ảnh cũ khiến ai xem cũng phải dừng lại vài giây. Thoạt nhìn, đó chỉ là một tấm hình chụp tập thể tưởng chừng rất bình thường. Nhưng khi danh tính từng người trong khung hình được gọi tên, cư dân mạng lập tức đồng loạt trầm trồ và gọi đây là bức ảnh ghi lại “thế hệ vàng của Bắc Đại”.

Bức ảnh chụp toàn thiên tài tại Bắc Đại (Ảnh: Xiaohongshu)

Theo đó, những nhân vật xuất hiện trong bức ảnh "tinh hoa hội tụ" này hiện tại đều là những cái tên đầu ngành trong lĩnh vực mà họ theo đuổi.

Ở hàng trước, từ trái sang phải lần lượt là là Lưu Nhất Phong, nay là giáo sư Đại học Chiết Giang - ngôi trường chỉ đứng sau Thanh Hoa, Bắc Đại về độ "đỉnh" tại Trung Quốc; Chu Khâm Văn, giáo sư Đại học Stanford (Mỹ); Hà Húc Hoa, giáo sư Đại học Hồng Kông (Trung Quốc); Trương Vĩ, giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) và Nghê Ức, giáo sư Viện Công nghệ California (Caltech, Mỹ).

Hàng sau gồm Lưu Nhược Xuyên, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Toán học Quốc tế Bắc Kinh; Hàn Chi Vĩ, giáo sư MIT; Viên Tân Ý, giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Toán học Quốc tế Bắc Kinh; Tống Thi Sướng, giáo sư Đại học Giao thông Bắc Kinh - cũng là một trong những trường đại học top đầu tại đất nước tỷ dân; Tiêu Lương, giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Toán học Quốc tế Bắc Kinh và Hứa Thần Dương, giáo sư Đại học Princeton (Mỹ).

Sau khi được lan truyền rộng rãi, bức ảnh nhanh chóng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Netizen không khỏi choáng váng khi lần lượt “điểm danh” từng gương mặt trong khung hình và nhận ra họ đều là những học giả hàng đầu đang giảng dạy, nghiên cứu tại các đại học danh giá bậc nhất thế giới. Nhiều bình luận thừa nhận cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa áp lực, gọi đây là “bức ảnh có mật độ trí tuệ cao nhất”. Đúng là Bắc Đại luôn hội tụ những bộ não xuất sắc đến mức nào trong cùng một thế hệ!

Một số bình luận của dân tình:

- Lúc đầu nhìn ảnh còn tưởng ảnh họp lớp bình thường, kéo xuống đọc tên xong là im lặng. Một khung hình mà đi ra đủ MIT, Stanford, Princeton thì đúng là không đùa được.

- Cảm giác giống như đang xem trailer của một bộ phim mà dàn cast sau này ai cũng thành huyền thoại. Chỉ khác là đây không phải phim, mà là đời thật.

- Đúng kiểu hồi đó đứng chung một chỗ, lớn lên mỗi người một phương, nhưng phương nào cũng là đỉnh. Thấy mà áp lực ngang luôn á.

- Xem mà tự hỏi lúc chụp ảnh này họ có biết vài chục năm sau, chính họ sẽ là niềm mơ ước của bao sinh viên trên thế giới không nhỉ.

- Trung bình “bestie” của sinh viên Bắc Đại ngày ấy - bây giờ, ai cũng đỉnh lưu như nhau.

Đôi nét về trường Đại học Bắc Kinh

Đại học Bắc Kinh (hay được biết đến với tên Bắc Đại), từ lâu đã trở thành biểu tượng học thuật hàng đầu không chỉ của Trung Quốc mà còn của cả châu Á. Được thành lập năm 1898, Bắc Đại là một trong những trường đại học lâu đời nhất của đất nước tỷ dân, đồng thời là nơi gắn liền với những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử.

Khuôn viên Bắc Đại nằm tại Yên Viên, Bắc Kinh, nổi tiếng với vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính. Những hàng cây, hồ nước, thư viện và giảng đường ở đây từng chứng kiến sự trưởng thành của biết bao thế hệ sinh viên ưu tú.

Đại học Bắc Kinh từ lâu đã trở thành biểu tượng học thuật hàng đầu không chỉ của Trung Quốc.

Về học thuật, Đại học Bắc Kinh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á và thường xuyên xuất hiện ở top cao trong các bảng xếp hạng đại học thế giới. Trường có thế mạnh đặc biệt ở các lĩnh vực khoa học cơ bản, toán học, vật lý, triết học, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn. Không ít giáo sư, nhà khoa học tại Bắc Đại là những tên tuổi có ảnh hưởng lớn trong giới học thuật quốc tế. Từ ngôi trường này, nhiều sinh viên đã bước ra và trở thành giáo sư tại các đại học danh giá, góp phần đưa dấu ấn Bắc Đại lan tỏa khắp thế giới.





Đại học Bắc Kinh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á và thường xuyên xuất hiện ở top cao trong các bảng xếp hạng đại học thế giới.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của Đại học Bắc Kinh không chỉ nằm ở danh tiếng hay thành tích, mà còn ở cách ngôi trường này nuôi dưỡng con người. Sinh viên Bắc Đại được khuyến khích tư duy độc lập, đặt câu hỏi, tranh luận đến cùng và không ngại thách thức những giới hạn sẵn có. Bắc Đại vì thế không chỉ đào tạo ra những người giỏi chuyên môn, mà còn hình thành nên những cá nhân có bản lĩnh, có chiều sâu trí tuệ và ý thức rõ ràng về trách nhiệm xã hội.