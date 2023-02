Món salad dưỡng da sáng mịn màng, lại hỗ trợ giảm cân tuyệt vời

Vitamin C là một trong những loại vitamin có nhiều tác dụng nhất trong việc trẻ hóa làn da, giúp da sáng mịn. Sự thật này, chắc hẳn chúng mình đều đã biết. Ngoài việc "nuôi dưỡng" làn da bằng cách bôi thoa tinh chất Vitamin C, chị em đừng quên bổ sung Vitamin C cho cơ thể bằng các loại thực phẩm nha.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một món salad không chỉ ngon, dễ làm mà còn chứa nhiều Vitamin C nữa.

Salad Vitamin C

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm salad Vitamin C

1. Hoa quả: 1 quả cam, 1 trái kiwi (kiwi xanh hoặc vàng đều được)

2. Rau củ: 1/2 củ hành tím, 1 quả chanh

3. Gia vị: Dầu olive, mật ong, bột quế, muối

Cách làm salad Vitamin C

- Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Bạn bóc vỏ hành tím, thái nhỏ rồi cho vào bát nước muối loãng, ngâm khoảng 10 phút để hành bớt mùi hăng. Sau đó, bạn rửa lại hành với nước lọc và để ráo.

Nếu không quen ăn hành tím, bạn có thể chần qua hành với nước sôi khoảng 2 phút nha

Bạn bóc vỏ cam, bỏ hạt (nếu có) và thái cam thành miếng nhỏ. Kiwi cũng thái nhỏ sau khi gọt vỏ nha.

Thái nhỏ cam và kiwi vậy nè

- Bước 2: Pha sốt trộn salad

Bạn cho vào bát: 2-3 thìa cà phê dầu olive, 1/2 thìa cà phê bột quế, 1/4 thìa cà phê muối, 2 thìa cà phê mật ong. Trộn đều để các loại gia vị tan, quện vào nhau.

- Bước 3: Hoàn thành món salad Vitamin C

Bạn cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bát to, rưới phần sốt đã pha lên và trộn đều. Giờ thì cho salad ra đĩa là có thể thưởng thức được rồi!

Thành phẩm nè

Chị em thấy đấy, món salad Vitamin C này làm cực đơn giản. Salad có vị chua ngọt hài hòa của cam và kiwi, kết hợp cùng mùi thơm của quế và hành tím nên rất vừa miệng.

Có thể bạn chưa biết: Vitamin C có khả năng sản sinh collagen, làm tăng mức độ liên kết giữa các mô, ức chế quá trình hình thành melanin. Từ đó giúp làm mờ vết nám, tàn nhang, làn da trở nên đều màu, trắng sáng hơn.



Với những thông tin và gợi ý này, hy vọng chị em sẽ có thêm một món salad vừa ngon vừa bổ để thưởng thức!