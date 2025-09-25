Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, món ăn hay đồ uống, làm từ những nguyên liệu vô cùng đặc trưng, nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Sau đây là một ví dụ, một món đồ uống được 3 vị khách đến từ Hàn Quốc thưởng thức tại Hà Nội, trong hành trình ghi hình cho chương trình phát trên đài KBS World. Họ đã phải thốt lên: "Vị của món đồ uống này thật sự không tưởng tượng nổi!". Đó là cà phê cốt dừa.

Biểu cảm của du khách khi thưởng thức cà phê cốt dừa Việt Nam (Ảnh KBS World)

Ngay từ đầu, các vị khách đã vô cùng bất ngờ bởi sự kết hợp giữa cà phê và cùi dừa tươi xay nhuyễn. Sau khi thưởng thức, họ càng phải trầm trồ hơn nữa. "Không phải dừa khô mà thực sự là dừa tươi đó. Tôi rất thích khi họ cho dừa vào thế này". "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra có người lại cho dừa vào cà phê theo kiểu này. Nếu có thể tôi muốn thuê phòng ngay bên đường để uống nó mỗi ngày".

"Tôi thích nó hơn cả phở. Nếu để chọn phở và cà phê cốt dừa, tôi sẽ chọn cà phê!", một người khác nói thêm. Để thể hiện rõ sự yêu thích, 1 trong 3 vị khách Hàn Quốc còn thưởng thức tới tận 3 ly cà phê cốt dừa.

Du khách khẳng định mình sẽ chọn cà phê cốt dừa thay vì phở (Ảnh KBS World)

Du khách Hàn gọi tới 3 cốc cà phê cốt dừa (Ảnh KBS World)

Hương vị cà phê cốt dừa từ sự kết hợp bất ngờ

Trong bản đồ cà phê Việt Nam, ngoài cà phê sữa đá quen thuộc hay cà phê trứng trứ danh, vài năm gần đây một cái tên mới nổi bật lên: cà phê cốt dừa. Thức uống này không chỉ làm mát ngày hè mà còn được các chuyên trang ẩm thực quốc tế ngợi khen như một “giao hưởng nhiệt đới” đầy mê hoặc.

Đúng như tên gọi, cà phê cốt dừa được làm từ ba nguyên liệu chính: cà phê đậm đặc, nước cốt dừa và sữa đặc. Cà phê thường pha bằng phin hoặc chiết xuất espresso, mang lại vị đắng mạnh. Nước cốt dừa béo ngậy hòa cùng sữa đặc tạo độ ngọt dịu, cân bằng vị gắt của cà phê.

Ảnh minh họa

Khi chế biến, hỗn hợp cốt dừa và sữa thường được xay với đá để tạo lớp kem mịn, sau đó rót cà phê lên trên. Có nơi giữ nguyên hai tầng màu nâu – trắng đẹp mắt, có nơi trộn nhuyễn thành dạng “smoothie cà phê”, mang lại cảm giác mát lạnh, mới lạ. Chính sự biến hóa này khiến mỗi ly cà phê cốt dừa đều mang một trải nghiệm khác nhau, vừa quen vừa lạ.

Trong thời tiết nóng ẩm, món uống này được ưa chuộng bởi sự kết hợp hài hòa: cà phê giúp tỉnh táo, cốt dừa làm dịu bớt vị đắng, tạo cảm giác dễ uống hơn cho cả những người vốn ít dùng cà phê. Không ít du khách còn ví von hương vị ấy gợi nhớ đến một kỳ nghỉ nhiệt đới, vừa tươi mát vừa đậm đà.

Cách làm ra 1 cốc cà phê cốt dừa (Ảnh KBS World)

Từ đường phố Việt Nam đến bản đồ ẩm thực thế giới

Cà phê cốt dừa không chỉ chinh phục thực khách trong nước mà còn được bạn bè quốc tế dành lời khen. Michelin Guide mô tả đây là “a tropical twist on tradition” – một biến tấu nhiệt đới dựa trên truyền thống, và gọi món uống này là “bản giao hưởng hương vị làm mê hoặc các giác quan”. Nhiều blog du lịch châu Á cũng nhận xét cà phê cốt dừa đã “captured the hearts of both locals and tourists” – chinh phục cả người Việt lẫn khách nước ngoài.

Ngày nay, ly cà phê cốt dừa đã trở thành lựa chọn quen thuộc tại các quán cà phê, từ phố cổ Hà Nội cho đến những chuỗi hiện đại ở TP.HCM, Đà Nẵng. Với giá dao động 40.000 – 70.000 đồng, đây là món uống vừa dễ tiếp cận vừa đủ độc đáo để trở thành một trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Không chỉ đơn thuần là thức uống, cà phê cốt dừa đang dần trở thành “đại sứ hương vị” mới của Việt Nam. Nó bổ sung thêm một mảnh ghép đầy sáng tạo vào bức tranh cà phê đa dạng của đất nước, đồng thời mang lại niềm tự hào khi được quốc tế công nhận.

Ảnh minh họa

Cà phê cốt dừa không chỉ chinh phục thực khách trong nước mà còn được bạn bè quốc tế dành lời khen. Michelin Guide mô tả đây là “a tropical twist on tradition” – một biến tấu nhiệt đới dựa trên truyền thống, và gọi món uống này là “bản giao hưởng hương vị làm mê hoặc các giác quan”. Nhiều blog du lịch châu Á cũng nhận xét cà phê cốt dừa đã “captured the hearts of both locals and tourists” – chinh phục cả người Việt lẫn khách nước ngoài.

Ngày nay, ly cà phê cốt dừa đã trở thành lựa chọn quen thuộc tại các quán cà phê, từ phố cổ Hà Nội cho đến những chuỗi hiện đại ở TP.HCM, Đà Nẵng. Với giá dao động 30.000 – 50.000 đồng, đây là món uống vừa dễ tiếp cận vừa đủ độc đáo để trở thành một trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Không chỉ đơn thuần là thức uống, cà phê cốt dừa đang dần trở thành “đại sứ hương vị” mới của Việt Nam. Nó bổ sung thêm một mảnh ghép đầy sáng tạo vào bức tranh cà phê đa dạng của đất nước, đồng thời mang lại niềm tự hào khi được quốc tế công nhận.

Bên cạnh cà phê cốt dừa, Việt Nam còn có nhiều biến tấu độc đáo khác khiến du khách thích thú. Nổi bật nhất là cà phê trứng ở Hà Nội, nơi lòng đỏ trứng gà được đánh bông với đường và sữa, tạo nên lớp kem vàng óng, béo ngậy phủ trên ly cà phê nóng. Thức uống này từng được CNN, BuzzFeed ca ngợi là “món cà phê phải thử ít nhất một lần trong đời”.

Cà phê trứng và cà phê muối cũng là 2 món cà phê nổi tiếng ở Việt Nam (Ảnh minh họa)

Ở TP.HCM, nhiều du khách lại tìm đến cà phê sữa đá, món uống bình dị nhưng đã trở thành “quốc hồn quốc túy”, nằm trong top những loại cà phê ngon nhất thế giới do TasteAtlas bình chọn. Miền Trung cũng có dấu ấn riêng với cà phê muối Huế, kết hợp chút vị mặn nhẹ làm dậy hương cà phê, mang lại trải nghiệm mới lạ khó quên.

Với du khách nước ngoài, một ly cà phê ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là đồ uống, mà còn là lời mời gọi khám phá nhịp sống địa phương. Ngồi bên góc phố, nhâm nhi cà phê cốt dừa hay bất kỳ biến tấu nào, người ta dễ dàng cảm nhận được sự gắn kết giữa truyền thống và sáng tạo, giữa vị đắng đậm sâu và nét ngọt ngào phóng khoáng. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến cà phê Việt trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình du lịch, để mỗi lần nhắc lại, hương vị ấy vẫn như còn vương vấn nơi đầu lưỡi.