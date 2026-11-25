MC Khánh Vy là một trong những gương mặt trẻ có thu nhập từ khá sớm. Cát-xê đầu tiên của cô chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng, khi còn đi học ở quê và dẫn chương trình cho Đài PT-TH Nghệ An. Từ đó đến nay, nữ MC làm song song nhiều công việc, từ dẫn chương trình trên sóng truyền hình, làm YouTube đến viết sách. Thế nhưng ít ai biết, có một thời gian dài, cô gái sinh năm 1999 lại không biết cách tiêu số tiền mình làm ra.

"Hồi trước, mình không biết cách hưởng đồng tiền kiếm được", MC Khánh Vy từng kể trong một cuộc phỏng vấn năm 2021. Làm việc chăm chỉ là vậy, nhưng cô hiếm khi dành tiền để chiều chuộng chính mình.

Dần dần, suy nghĩ ấy thay đổi khi Khánh Vy bắt đầu học cách tận hưởng thành quả lao động của bản thân. Theo lời cô, giờ đây "mình mạnh dạn chi tiền để mua thứ mình thích, mua thức ăn ngon làm mình vui".

MC Khánh Vy từng thừa nhận có thời gian cô không biết cách tận hưởng đồng tiền kiếm được (Ảnh: FBNV)

Một trong những cột mốc của sự thay đổi ấy là chiếc túi hiệu đầu tiên xuất hiện trong tủ đồ của nữ MC.

"Năm 2019 là lần đầu tiên mình tặng bản thân một chiếc túi hiệu", Khánh Vy chia sẻ. Khi kể về những "lần đầu tiên" của mình trong một clip trên kênh TikTok của BTV Hải Vân, nữ MC tiết lộ món đồ hiệu đầu tiên cô sở hữu là một chiếc túi xách Gucci. Món quà dành cho chính mình này khiến Khánh Vy rất hài lòng, đến mức cô hài hước nhận xét "dùng mê ơi là mê".

Điều thú vị là trước đó, Khánh Vy từng nghĩ mua túi hiệu chỉ là cách để tỏ ra sang trọng. Sau khi tự mình trải nghiệm, cô lại có cái nhìn khác hẳn. Với nữ MC, một chiếc túi "chất lượng tốt, dùng được lâu bền, chính ra là một cách đầu tư rất tiết kiệm khi mua sắm".

Dù đã biết chi tiền cho bản thân, Khánh Vy vẫn không quên những khoản quan trọng. Bên cạnh mua sắm, cô vẫn ưu tiên đầu tư cho học hành, bảo hiểm và gia đình.

"Mình thấy yêu bản thân là bước đầu tiên để yêu đời và yêu người", cô nói.

Chiếc túi xách Gucci là món đồ hiệu đầu tiên Khánh Vy sở hữu (Ảnh chụp màn hình)

Từ chiếc túi hiệu đầu tiên năm ấy, Khánh Vy giờ đã có trong tay khối tài sản đáng nể ở tuổi 27. Được biết, nữ MC hiện sở hữu một căn hộ rộng 100m² tại Hà Nội, một căn nhà tại TP.HCM và một chiếc xe sang. Cô cũng từng mua tặng bố mẹ một mảnh đất khi mới 20 tuổi. Bên cạnh công việc dẫn chương trình và sáng tạo nội dung, Khánh Vy còn đầu tư chứng khoán và bất động sản.

Sự nghiệp của Khánh Vy cũng ngày càng thăng hoa. Bên cạnh vai trò MC Đường Lên Đỉnh Olympia suốt hơn 5 năm qua, cô liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, sự kiện lớn và các đêm chung kết nhan sắc đình đám. Hình ảnh trẻ trung, chỉn chu cùng khả năng dẫn dắt linh hoạt giúp Vy trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất tin tưởng. Cô cũng nhiều lần được các nhãn hàng, tổ chức lựa chọn làm đại sứ, đại diện hình ảnh.

Khánh Vy ngày càng khẳng định vị thế trong vai trò MC (Ảnh: FBNV)

Chuyện học hành cũng chưa bao giờ bị cô gác lại. Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Ngoại giao năm 2020, Khánh Vy từng nhận học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ của Chính phủ Anh, dù sau đó không đi du học như dự kiến. Hiện cô tiếp tục học Thạc sĩ tại chính ngôi trường cũ.

Từ cô gái từng không biết tiêu tiền cho bản thân, MC Khánh Vy giờ đã học được cách cân bằng giữa làm việc, tận hưởng và đầu tư cho tương lai. Chiếc túi Gucci năm nào có lẽ không chỉ là một món đồ hiệu, mà còn là dấu mốc cho hành trình học cách yêu thương chính mình của nữ MC.

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