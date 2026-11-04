Món ăn Việt ông chủ ChatGPT rất mê

Một ổ bánh mì nóng giòn với nhân giàu dinh dưỡng tưởng chỉ là bữa ăn nhanh quen thuộc trên phố Việt nhưng lại chinh phục không biết bao nhiêu khách quốc tế, gồm cả người nổi tiếng và tỷ phú. Bao gồm cả ông chủ của ChatGPT đình đám thế giới: "tỷ phú công nghệ" Sam Altman.

Sam Altman, CEO OpenAI, trong Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp năm 2026 (Ảnh: Reuters)

Ngay từ AI Day 2023 ở TP.HCM, khi trò chuyện trực tuyến và được hỏi về món ăn Việt Nam yêu thích, Sam Altman được không ngại ngần đáp: “I love banh mi” (Tôi rất thích bánh mì). Thậm chí, món bánh mì bình dân của Việt Nam còn xuất hiện thường xuyên trong thực đơn hằng ngày của vị tỷ phú công nghệ này ngay trên đất Mỹ.

"Tỷ phú công nghệ" Sam Altman bày tỏ đặc biệt yêu thích bánh mì Việt Nam tại sự kiện năm 2023 (Ảnh: Internet)

Không chỉ ông chủ ChatGPT, bánh mì Việt Nam từng được rất nhiều người nổi tiếng công khai khen ngợi như tài tử Hong Kong Nicholas Tse, siêu đầu bếp quá cố Anthony Bourdain, nữ diễn viên Brie Larson hay sao Hàn Lee Jong Suk, Jisoo (BLACKPINK)...

Sức hấp dẫn của bánh mì Việt nằm ở sự kết hợp nhiều nguyên liệu trong một ổ bánh nhỏ gọn cùng với trải nghiệm vị giác thú vị. Lớp vỏ giòn, ruột mềm được kẹp cùng thịt nướng, chả lụa, trứng, pate, dưa leo, đồ chua từ cà rốt và củ cải, rau mùi, ớt cùng nước sốt. Mỗi hàng quán có công thức riêng, nhưng sự hòa quyện giữa tinh bột, chất đạm và rau củ tạo nên nét đặc trưng của bánh mì Việt.

Những lợi ích dinh dưỡng khi thưởng thức bánh mì

Không chỉ tiện lợi hay ngon miệng, một ổ bánh mì được phối hợp hợp lý còn cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất. Giá trị sức khỏe của món ăn phụ thuộc khá nhiều vào phần nhân và cách nêm nếm.

Cung cấp năng lượng

Bánh mì được làm chủ yếu từ bột mì, cung cấp carbohydrate, nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể. Sau khi tiêu hóa, carbohydrate được chuyển hóa thành glucose để não bộ, cơ bắp và các cơ quan sử dụng. Đây là lựa chọn nhanh gọn cho bữa sáng trước giờ học tập hoặc làm việc.

Tuy nhiên, bánh mì truyền thống thường làm từ bột mì tinh luyện, ít chất xơ hơn bánh mì nguyên cám. Vì vậy, nên kết hợp thêm rau và chọn bánh mì nguyên hạt khi có lựa chọn phù hợp.

Bánh mì Việt được thực khách quốc tế yêu thích không chỉ vì ngon miệng mà còn đa dạng dưỡng chất (Ảnh minh họa)

Bổ sung protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp

Thịt heo nướng, thịt gà, trứng hoặc chả là những phần nhân thường gặp, cung cấp protein cần thiết cho quá trình xây dựng và sửa chữa mô. Cơ thể cũng sử dụng protein để tạo enzyme, hormone và duy trì hoạt động của hệ miễn dịch. Một ổ bánh mì có phần nhân đủ đạm góp phần đáp ứng nhu cầu protein hằng ngày.

Cung cấp sắt và vitamin B12, hỗ trợ tạo máu

Nhân thịt và trứng có thể bổ sung vitamin B12; thịt còn cung cấp sắt. Sắt là thành phần của hemoglobin, protein trong hồng cầu giúp vận chuyển oxy đến các mô. Vitamin B12 góp phần tạo hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Đây là những vi chất cần thiết để cơ thể duy trì thể lực và hạn chế nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng.

Bánh mì Việt có rất nhiều "biến thể" phù hợp cho nhiều sở thích, nhu cầu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Bổ sung chất xơ, hỗ trợ hoạt động đường ruột

Dưa leo, cà rốt, củ cải muối và rau mùi giúp bánh mì có thêm rau củ, tạo độ giòn và cân bằng vị giác. Những nguyên liệu này góp phần bổ sung chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột và hoạt động tiêu hóa. WHO khuyến nghị người trưởng thành và trẻ trên 10 tuổi tiêu thụ ít nhất 400g rau quả mỗi ngày; phần rau trong một ổ bánh mì chỉ là đóng góp nhỏ, không thể thay thế lượng rau quả cần có trong cả ngày.

Đa dạng vitamin và hợp chất thực vật

Cà rốt cung cấp beta-carotene, tiền chất vitamin A; rau mùi, ớt và rau ăn kèm bổ sung thêm vitamin cùng hợp chất thực vật. Vitamin A cần thiết cho thị lực và chức năng miễn dịch, trong khi vitamin C từ rau củ có thể hỗ trợ hấp thu sắt không heme. Thêm rau tươi thay vì chỉ tập trung vào thịt và nước sốt sẽ giúp ổ bánh mì cân bằng hơn.

Ăn bánh mì thế nào để ngon miệng mà vẫn tốt cho sức khỏe?

Bánh mì ngon là thế, đa dạng thành phần là thế nhưng nó cũng không mặc nhiên là món ăn lành mạnh trong mọi phiên bản. Một ổ nhiều pate, mayonnaise, bơ, thịt mỡ, chả và jambon có thể chứa khá nhiều năng lượng, chất béo bão hòa và natri. Thịt nguội, chả chế biến sẵn và nước sốt mặn cũng khiến lượng muối tăng lên. WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối.

Dù ngon nhưng nên kiểm soát lượng thịt, gia vị khi ăn bánh mì nếu muốn tốt hơn cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Để bữa ăn cân bằng hơn, nên ưu tiên nhân thịt nạc nướng, thịt gà hoặc trứng; thêm dưa leo, cà rốt, củ cải và rau thơm; tiết chế pate, mayonnaise, bơ và nước sốt. Nếu thường xuyên ăn bánh mì, có thể chọn loại làm từ bột nguyên cám khi có sẵn, đồng thời hạn chế dùng thịt chế biến sẵn mỗi ngày. Người cần kiểm soát huyết áp, mỡ máu hoặc cân nặng nên chú ý kích cỡ ổ bánh và lượng nhân béo, mặn.

Từ lời chia sẻ tại AI Day 2023, bánh mì Việt Nam có thêm một “fan” nổi tiếng trong giới công nghệ. Sức hút của món ăn không chỉ nằm ở sự tiện lợi hay hương vị khó trộn lẫn, mà còn ở khả năng kết hợp tinh bột, protein và rau củ trong cùng một bữa ăn. Chọn nhân vừa phải, tăng rau và giảm nước sốt là cách để ổ bánh mì quen thuộc trở thành lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe.

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