Bộ truyện tranh Doraemon của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio từ lâu đã trở thành một phần ký ức bất tử, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả trên toàn thế giới. Thế giới giả tưởng này luôn mở ra những điều kỳ diệu thông qua kho bảo bối thần kỳ của chú mèo máy đến từ tương lai.

Bên cạnh những chuyến phiêu lưu kỳ thú, truyện ngắn Doraemon còn sở hữu những chi tiết gây cười mang tính thương hiệu vô cùng độc đáo. Một trong số đó chính là sở thích nấu nướng của Jaian. Dù luôn tự nhận mình có năng khiếu ẩm thực, những món ăn do chàng ca sĩ bất đắc dĩ này tự tay chế biến, mà nổi bật trong đó là món hầm của Jaian lại chính là thứ "vũ khí sinh học" kinh dị nhất, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với toàn bộ nhóm bạn,

Cũng như hát hò, dù nấu không ngon nhưng Jaian lại rất thích nấu ăn

Thứ công thức ngẫu hứng tạo nên thảm họa ẩm thực

Sự kinh dị của món hầm Jaian (Jaian Stew) hay các món cơm hộp do cậu tự làm không nằm ở việc nấu vụng về, mà nằm ở tư duy kết hợp nguyên liệu có một không hai. Với phương châm "món gì ngon bổ thì cứ bỏ hết vào nồi", Jaian đã tạo ra những thứ công thức thách thức mọi giới hạn của y học và ẩm thực.

Cậu nhóc sẵn sàng ninh nhừ thịt băm với cá khô, sau đó cho thêm kẹo mạch nha, mứt dâu, bánh gạo nướng, thậm chí là cả... xác ve sầu và giày lười vào để tăng hương vị. Sự kết hợp hỗn độn giữa vị mặn, ngọt, chua, chát và những dị vật không thể gọi tên đã tạo ra một thứ dung dịch bốc mùi nồng nặc, có màu sắc kỳ dị mà chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến người đối diện phải xây xẩm mặt mày.

Nếu giọng hát của Jaian chỉ dừng lại ở mức tra tấn màng nhĩ, thì món ăn của cậu lại có sức hủy diệt trực tiếp đến sức khỏe thể chất của người ăn. Trong thế giới Doraemon , đống bảo bối thế kỷ 22 gần như có thể giải quyết mọi rắc rối, nhưng trước món ăn của Jaian, cả Doraemon lẫn các món đồ tương lai đều phải "bó tay chịu trói".

Thứ dung dịch hỗn hợp bốc mùi nồng nặc do Jaian tự tay chế biến luôn là nỗi khiếp sợ tột cùng, có thể đánh gục bất kỳ ai chỉ trong một giây

Chỉ cần nếm thử một thìa nhỏ, những nhân vật có sức chịu đựng cao như Doraemon, Suneo hay Shizuka đều ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, mặt mày tím tái và phải nhập viện khẩn cấp. Thậm chí, trong một tập truyện ngắn, mùi hương của nồi lẩu Jaian bốc lên còn có khả năng làm ngất lịm cả những con chó hoang đi ngang qua nhà và khiến cây cối xung quanh bị héo úa. Món ăn này đã vô tình trở thành thứ có sức mạnh áp chế tối cao, khiến ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng phải quỳ gối xin tha.

Nút thắt tâm lý đẩy nhóm bạn vào thế tiến thoái lưỡng nan

Điều làm cho món ăn này trở nên "bất trị" và đáng sợ hơn gấp bội chính là áp lực tâm lý từ người nấu. Jaian luôn ép buộc các bạn phải đến ăn với thái độ háo hức và phải khen ngợi hết lời.

Nếu từ chối, nhóm bạn sẽ phải hứng chịu những trận lôi đình thịnh nộ và những cú đấm sấm sét từ "vua bắt nạt". Tình huống trớ trêu này buộc Nobita, Suneo và Doraemon luôn phải vắt óc suy nghĩ, dùng đủ mọi loại bảo bối để tráo đổi món ăn, giả vờ ngất xỉu hoặc đánh lạc hướng nhằm trốn tránh việc phải nuốt thứ thức ăn kinh dị đó. Chính ranh giới giữa việc "ăn để bị ngộ độc độc tố" hay "không ăn để bị ăn đòn" đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, đẩy kịch tính của truyện ngắn lên đỉnh điểm.

Những buổi tiệc nếm thử món ăn mới của Jaian luôn là cái cớ hoàn hảo để tác giả phô diễn những màn trốn chạy bằng bảo bối đầy hài hước

Tóm lại, món ăn của Jaian chính là thứ kinh dị nhất nhưng cũng là nhân tố mang lại nhiều tiếng cười nhất trong thế giới đời thường của Doraemon . Chi tiết này là một nét vẽ trào phúng xuất sắc của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio khi khai thác sự tự tin thái quá của một đứa trẻ đối với tài lẻ của mình.

Sự tương phản giữa gương mặt háo hức, đầy tự hào của Jaian và biểu cảm kinh hoàng, khóc lóc của nhóm bạn đã trở thành một mẩu chuyện kinh điển. Suy cho cùng, món ăn thảm họa ấy dù đáng sợ thật, nhưng nó lại là một phần gia vị không thể thiếu để làm nên một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm vô tư của bộ sậu năm người.