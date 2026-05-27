“Mỗi tuần đi 50km từ nhà để lên lớp” và câu chuyện đằng sau 2 điểm trường mới

Sáng sớm ở xã Bản Xèo, mây vẫn phủ kín những triền núi. Con đường dẫn vào điểm trường Tả Lèng 1 ngoằn ngoèo, nhiều đoạn gập ghềnh sau những ngày mưa. Với nhiều người, quãng đường ấy có thể chỉ là một hành trình ngắn. Nhưng với các cô giáo mầm non nơi đây, đó là quãng đường họ đã đi suốt nhiều năm để giữ lớp cho trẻ em vùng cao.

“Mỗi đầu tuần chúng em phải di chuyển khoảng 50km từ nhà lên điểm trường. Đường đi còn khó khăn, giao thông chưa thuận lợi. Nhưng vì thương trẻ và yêu nghề nên chúng em luôn cố gắng để chất lượng dạy học tốt hơn mỗi ngày” . Nguyễn Thị Kiều Trang, giáo viên điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo chia sẻ.

Phía sau câu nói giản dị ấy là cuộc sống quen thuộc của những giáo viên bám bản: vượt đường núi, tự chuẩn bị cơ sở vật chất, dọn lớp, đón trẻ giữa điều kiện thiếu thốn. Có thời điểm, điểm trường chỉ có hai lớp học, một lớp phải học nhờ trong khu nhà công vụ.

Những điều ấy giờ đã bắt đầu thay đổi...

Mới đây, điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai đã được xây dựng mới khang trang hơn với phòng học rộng rãi, khuôn viên sạch đẹp và đầy đủ hạng mục theo tiêu chuẩn trường học mầm non. Công trình nằm trong dự án hỗ trợ giáo dục vùng cao do UNIQLO phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng.

“Khi có điểm trường mới như thế này, bản thân em là một giáo viên nên rất phấn khởi. Phụ huynh cũng rất muốn các con được học trong ngôi trường rộng hơn, đẹp hơn, khang trang hơn” - Nguyễn Thị Kiều Trang, Giáo viên điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo tâm sự.

Niềm vui ấy còn hiện rõ trong lời kể của cô Trần Thị Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Pa Cheo. Theo cô, trước năm học 2025 - 2026, điểm trường chỉ có hai lớp học và đã rơi vào tình trạng thiếu phòng khi số lượng học sinh ngày càng tăng. Sang năm học mới, trường dự kiến mở thêm lớp vì trẻ em trong khu vực đến tuổi đi học rất đông. “Rất vui mừng và hạnh phúc, không chỉ với tôi mà với tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh khi có được ngôi trường này. Phụ huynh rất hạnh phúc khi con được học trong một môi trường đẹp, khang trang và đầy đủ phòng ốc đúng tiêu chuẩn” - Cô chia sẻ.

Điều khiến cô xúc động nhất không phải là buổi lễ khánh thành, mà là nụ cười của phụ huynh khi lần đầu nhìn thấy nơi con mình sẽ học tập từ ngày mai.

Pa Cheo là khu vực có 100% người dân tộc Mông sinh sống. Phần lớn người dân làm nông nghiệp, trồng lúa và ngô theo mùa vụ. Khí hậu khắc nghiệt khiến đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhưng theo lời cô hiệu trưởng, nơi đây rất giàu tình cảm. Trong suốt quá trình xây dựng trường, người dân trong thôn thường xuyên tới hỗ trợ dọn dẹp, cải tạo cảnh quan, phụ giúp thợ xây. Có những ngày thời tiết xấu khiến tiến độ gấp rút, phụ huynh và giáo viên cùng nhau làm đến tối để kịp hoàn thiện trước ngày khánh thành.

“Nhìn thấy phụ huynh, người dân vui như vậy, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất” - cô Tuyền chia sẻ.

Câu chuyện ở Tả Lèng 1 cũng là lát cắt trong hành trình cộng đồng mà UNIQLO đang theo đuổi tại Việt Nam: xây trường vùng cao, hỗ trợ nước sạch, trao quần áo RE.UNIQLO và cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em khó khăn.

Nhưng có lẽ, điều chạm đến nhiều người nhất không nằm ở những con số tài trợ, mà là hình ảnh rất đời thường: một cô giáo đi hàng chục cây số lên bản mỗi tuần, những phụ huynh cùng nhau dọn sân trường trước ngày khánh thành, hay niềm háo hức của những đứa trẻ được học trong lớp học mới. Bởi đôi khi, một ngôi trường mới không chỉ thay đổi nơi học tập của trẻ em vùng cao, mà còn mở ra cho các em một khởi đầu khác.

Không chỉ có điểm trường Tả Lèng 1 ở Lào Cai, hành trình ấy còn tiếp tục tại điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng, nơi hơn 70 em nhỏ người dân tộc thiểu số đang học tập giữa điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Trước khi được hỗ trợ xây mới, điểm trường chưa có hệ thống phòng học và khu vệ sinh đảm bảo, khuôn viên cũng thiếu tường rào an toàn cho trẻ nhỏ.

Giữa vùng núi cao còn nhiều khó khăn, phần lớn phụ huynh sống bằng nghề nông, việc đến trường của trẻ em đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều rất giản dị: một lớp học đủ kín gió, một bữa ăn nóng hay một khoảng sân an toàn để vui chơi. Chính vì vậy, dự án xây mới hai phòng học mầm non khép kín cùng hệ thống tường rào tại Nà Ó không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập, mà còn mang đến cảm giác yên tâm hơn cho cả giáo viên lẫn phụ huynh nơi đây.

Điểm trường Nà Ó cũng từng được nhắc đến trong nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em vùng cao tại Cao Bằng. Các cô giáo ở Trường Mầm non Thạch Lâm cho biết, khi điều kiện học tập và bữa ăn bán trú được cải thiện, trẻ em đến lớp đều đặn hơn, vui vẻ hơn và phụ huynh cũng thêm động lực để cho con tiếp tục đi học.

Từ Lào Cai đến Cao Bằng, những lớp học mới đang dần thay thế các phòng học tạm nơi vùng cao. Đằng sau những bức tường vừa hoàn thiện không chỉ là sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, mà còn là mong muốn để trẻ em ở những nơi xa xôi nhất có cơ hội học tập tốt hơn, an toàn hơn mỗi ngày.

Hành trình ấy được góp sức từ nguồn đóng góp của UNIQLO thông qua các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam. Và sau những chiến dịch mua sắm hay các bộ sưu tập giới hạn, điều còn ở lại không chỉ là quần áo, mà là những lớp học sáng đèn giữa núi cao, những công trình nước sạch và niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em vùng khó khăn.