Mỗi tháng gom góp hơn 38 triệu đồng nuôi con du học, người cha 51 tuổi bị con gái công khai bêu riếu chỉ vì 1,5 triệu đồng

Có một nghịch lý không hiếm gặp trong nhiều gia đình hiện nay, đó là cha mẹ càng hy sinh nhiều cho con bao nhiêu, con cái đôi khi lại càng coi sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên bấy nhiêu, đến mức chỉ một câu hỏi nhỏ về tiền bạc cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly cho một trận bùng nổ không đáng có. Câu chuyện về một người cha ở Thượng Hải, Trung Quốc, mới đây chính là một minh chứng rõ rệt cho thực trạng này.

Được biết, người cha trong câu chuyện năm nay 51 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh - ngôi trường số 1 ở trung Quốc, hiện đang làm việc tại Thượng Hải với mức lương 13.000 tệ mỗi tháng (khoảng 50,5 triệu đồng). Mỗi tháng, ông đều đặn gửi 10.000 tệ (khoảng 38,8 triệu đồng) làm sinh hoạt phí cho con gái đang du học tại thành phố Salamanca, Tây Ban Nha, không thiếu một tháng nào. Số tiền còn lại, 3.000 tệ (khoảng 11,6 triệu đồng), là toàn bộ chi tiêu của ông trong một tháng tại Thượng Hải.

Với 3.000 tệ ở một thành phố đắt đỏ như Thượng Hải, cuộc sống của ông chật vật đến mức nào? Một căn phòng nhỏ ở khu vực hẻo lánh cũng đã ngốn hơn 2.000 tệ tiền thuê nhà. Số tiền còn lại phải chi trả cho ăn uống, đi lại, liên lạc, đồ dùng sinh hoạt trong suốt 30 ngày. Bữa tối của ông thường chỉ là một bát cháo trắng với vài món dưa muối, ngay cả một quả trứng cũng không dám thêm vào.

Mỗi lần cảm cúm mua thuốc, ông cũng phải đứng trước quầy thuốc so sánh giá cả rất lâu. Ông chưa từng kể những điều này cho con gái, vì sợ con lo lắng, sợ con vì tiết kiệm cho mình mà phải chịu thiệt thòi. Ông còn đặc biệt làm cho con gái một thẻ tín dụng phụ, dặn dò rằng chỉ dùng khi thực sự cần thiết, không nên sử dụng thường xuyên.

Nhưng rồi mọi chuyện đổ vỡ chỉ vì hai khoản chi tiêu, một khoản 44,52 Euro (khoảng 1,3 triệu đồng) và một khoản tiền taxi hơn chục Euro, tổng cộng khoảng 50 Euro (khoảng 1,5 triệu đồng). Đêm hôm đó, sau khi nhận được thông báo trừ tiền, người cha nhắn tin cho con gái. Giọng điệu bàn bạc, thái độ nhẹ nhàng, ông chỉ hỏi con đã mua gì, đồng thời nhắn nhủ con cố gắng tiết kiệm một chút. Ông dặn con gái rằng lương của bố chỉ có vậy, gần như đã dùng hết, năm nay bố cũng 51 tuổi rồi, không còn nhiều khả năng để tiếp tục chu cấp cho con mãi như vậy.

Không ngờ, chỉ với vài câu nói đó, con gái ông bất ngờ nổi giận. Cô phản pháo ngay tại chỗ, nói rằng những gì mình mua đều là nhu yếu phẩm, thậm chí ăn uống còn chưa đủ dinh dưỡng, cho rằng cha mình đang cố tình làm khó mình. Nếu chỉ dừng lại ở việc hai cha con cãi nhau riêng tư thì đó cũng chỉ là mâu thuẫn gia đình bình thường, nhà nào chẳng có lúc to tiếng. Nhưng hành động tiếp theo của cô gái mới thực sự khiến người ta phẫn nộ.

Hóa ra, cô nàng đã chụp lại toàn bộ đoạn tin nhắn với cha rồi đăng vào nhóm người theo dõi của mình với hàng trăm thành viên. Trước mặt hàng trăm người xa lạ, cô viết một dòng trạng thái gọi cha mình là "thứ đáng ghê tởm chỉ vì dùng có 50 Euro mà sáng sớm đã cãi nhau với tôi".

Chưa dừng lại ở đó, để giải tỏa cảm xúc, cô còn tuyên bố trong nhóm rằng ai cùng mắng cha mình sẽ được cô gửi ảnh riêng tư để đổi lại. Sự việc tiếp tục leo thang khi cô trực tiếp công khai tên thật, nơi làm việc, số điện thoại văn phòng của cha lên mạng, kích động những người hoàn toàn xa lạ vào tìm kiếm thông tin cá nhân, chửi bới, quấy rối chính cha ruột của mình.

Sau khi đoạn tin nhắn bị lan truyền, một số du học sinh đang học tại Tây Ban Nha không khỏi bức xúc, chủ động tính toán lại các khoản chi tiêu thực tế. Tại Salamanca, một du học sinh bình thường chỉ cần khoảng 700 đến 800 Euro mỗi tháng (khoảng 21,1 đến 24,2 triệu đồng) đã đủ trang trải tiền thuê nhà, ăn uống và sinh hoạt phí hằng ngày, tương đương khoảng 5.000 đến 6.000 tệ (khoảng 19,4 đến 23,3 triệu đồng). Trong khi đó, cô con gái mỗi tháng đều đặn nhận 10.000 tệ, cộng thêm khoản chi phát sinh từ thẻ tín dụng, mức sống này đã vượt xa phần lớn sinh viên bình thường tại địa phương. Lời than phiền về việc ăn uống thiếu dinh dưỡng, sống không nổi của cô hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

Sau khi sự việc gây xôn xao, cô gái đã lên tiếng phản hồi. Cô cho biết lúc đó sinh hoạt phí chưa được chuyển đến, trong người không còn tiền ăn nên mới tạm thời dùng đến thẻ tín dụng. Cô nói cha đã hiểu lầm rằng mình tiêu xài hoang phí, bản thân lúc đó quá kích động, và sau sự việc đã nhìn lại chính mình. Còn người cha, người bị chính con gái công khai làm nhục, khi trả lời phỏng vấn chỉ nhẹ nhàng nói rằng bản thân cũng có những lúc nóng tính, cũng có chỗ làm chưa đúng. Từ đầu đến cuối, ông không hề nói một lời nặng nề nào về con gái.

Sự tương phản giữa một bên dốc hết tất cả nhưng vẫn bị gọi là thứ đáng ghê tởm, và một bên tiêu xài thoải mái nhưng lại cảm thấy bản thân đang chịu ấm ức, khiến câu chuyện này gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Nhiều người nhìn nhận đây không đơn thuần là vấn đề tính cách của một cá nhân, mà phần nào phản ánh một khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ trong không ít gia đình. Khi con cái lớn lên trong điều kiện đủ đầy đôi khi khó hình dung được sự vất vả thực sự đằng sau những khoản tiền được gửi đến đều đặn mỗi tháng.

Việc cha mẹ chọn cách âm thầm chịu đựng, không chia sẻ khó khăn của mình với con vì sợ con lo lắng, đôi khi vô tình khiến con mất đi cơ hội để hiểu và trân trọng những gì mình đang nhận được. Câu chuyện cũng là một lời nhắc nhở rằng tình thân cần sự thấu hiểu từ cả hai phía, và đôi khi, việc để con biết đến giới hạn thực sự của cha mẹ, thay vì cố gắng che giấu mọi khó khăn, lại là cách giúp con trưởng thành và biết ơn hơn.

Theo Sohu