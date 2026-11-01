Mỗi tháng đặt 25-35 đơn đồ ăn trên app, dân văn phòng Hà Nội nhận ra: Tự nấu không rẻ hơn mấy, tiền ăn tiền nhà vừa đủ hết tháng lương

“Đi ăn hàng hay đặt đồ ăn trên app chắc chắn sẽ tốn tiền hơn so với việc tự mua thực phẩm về nấu” là điều mà nhiều người vẫn mặc định luôn đúng. Tuy nhiên trải nghiệm thực tế đôi khi lại không hẳn như vậy, đặc biệt với những người sống một mình. Đó là điều mà Thu Hiền (sinh năm 1997) và Chi Nguyễn (sinh năm 2000) - 2 nhân viên văn phòng ở Hà Nội, nhận ra sau 1 thời gian tự mình vào bếp.

Hiện tại, cả Thu Hiền và Chi Nguyễn đều đang thuê nhà sống 1 mình và đều kết hợp giữa việc đặt đồ ăn trên app cũng như tự nấu. Sau khoảng 6 tháng duy trì thói quen này, 2 cô gái cho biết ngân sách dành riêng cho việc ăn uống cũng không giảm đi là mấy.

Ở 1 mình, dân văn phòng Hà Nội chi bao nhiêu cho chuyện ăn uống? (Ảnh: Pinterest)

Trung bình mỗi ngày đặt 1 đơn đồ ăn trên app, tháng 25-35 đơn là bình thường

Cuối năm 2025, Thu Hiền đi khám sức khỏe tổng quát và nhận kết quả mỡ máu cao, chỉ số Cholesterol của cô ở thời điểm đó lên tới 6,9 mmol/L - trong khi ngưỡng bình thường là 5,2 mmol/L. Trước đó, cô gái sinh năm 1997 này vẫn mặc định rằng mình gầy nên thích gì ăn nấy và gần như chẳng bao giờ mua đồ về nấu. Chỉ đến khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm, cô mới bắt đầu biết sợ và có động lực ăn uống lành mạnh hơn.

Đó cũng là thời điểm Thu Hiền hạn chế ăn ngoài.

“Mình bắt đầu tự nấu ăn vì sợ bệnh tật chứ không hẳn vì muốn tiết kiệm tiền. Mình nghĩ bản thân có 48kg thì không lo béo hay bệnh tật gì, chưa kể dù ăn ngoài nhiều nhưng mình cũng ít ăn đồ chiên rán hay đồ ăn nhanh, vin vào đó nên càng chủ quan hơn. Đi khám về xong mới thấy sợ, vì ngoài mỡ máu cao thì chỉ số Axit Uric của mình cũng sắp vượt ngưỡng bình thường, bác sĩ dặn không thay đổi đi thì chẳng mấy mà bị gout” .

Thu Hiền kể và cho biết cũng phải mất khoảng 2 tháng, cô mới dần quen với việc tự nấu ăn. Đến nay, sau khoảng hơn 6 tháng điều chỉnh lại chế độ ăn, Thu Hiền tiết lộ tự nấu ăn ở nhà cũng không tiết kiệm hơn đặt đồ ăn là mấy. Tuy nhiên vì muốn đảm bảo sức khỏe, cô vẫn đang ưu tiên tự nấu nhiều hơn.

Một bữa cơm Thu Hiền tự nấu (Ảnh: NVCC)

Mỗi lần vào bếp, Thu Hiền thường nấu đủ lượng thức ăn cho 1-2 ngày để tiết kiệm thời gian (Ảnh: NVCC) Mỗi lần vào bếp, Thu Hiền thường nấu đủ lượng thức ăn cho 1-2 ngày để tiết kiệm thời gian (Ảnh: NVCC)

Từ 1 người đặt ít nhất 2 đơn đồ ăn trên app/ngày, trung bình tháng 60 đơn, bây giờ tần suất đặt đồ ăn của Thu Hiền giảm còn 1 đơn/ngày.

“Hồi còn đặt nhiều thì 1 tháng mình tốn khoảng 5-6 triệu cho app đặt đồ ăn, chưa kể đi ăn hàng với bạn bè nữa. Giờ trung bình 1 tháng mình chỉ tốn 1,5 - 2 triệu cho khoản này, còn lại thì mua thịt, cá về nấu. Tổng ngân sách ăn uống bây giờ của mình dao động trong khoảng 4- 4,5 triệu/tháng, cũng có tiết kiệm hơn được 1 ít nhưng mình thấy cũng không đáng kể. Quan trọng là mình khỏe hơn thôi” - Thu Hiền chia sẻ.

Chi phí mà Thu Hiền dành cho app đặt đồ ăn trong 6 tháng trở lại đây (Ảnh: NVCC)

Nếu động lực để Thu Hiền vào bếp là chỉ số xét nghiệm máu chưa đẹp, thì động lực của Chi Nguyễn lại đơn giản hơn: Muốn giảm cân để sang năm mặc váy cưới cho xinh, cũng như chuẩn bị cho hành trình có con trong tương lai.

Hiện tại, sau 6 tháng ăn kiêng và kết hợp tập luyện, cô gái sinh năm 2000 này cho biết bản thân đã giảm được 4,5kg, còn “3kg nữa là cán đích”. Mặc dù siết chặt chế độ ăn, nhưng Chi Nguyễn vẫn không bỏ thói quen đặt đồ ăn, mà chỉ giảm tần suất và chọn món healthy hơn.

“Hồi mới ăn kiêng, mình vẫn chưa chịu tự nấu mà vẫn đặt cơm gạo lứt, ức gà áp chảo, salad tôm hoặc cá hồi, nói chung là những món healthy ít dầu mỡ. Tuy nhiên những món này đặt trên app thì giá khá cao. Nếu muốn đảm bảo ăn đủ đạm, 1 ngày cũng tốn 250-300k mà ngày nào cũng thế thì tốn quá, trong khi 1kg ức gà có 90k, ăn được gần 3 ngày. Vậy nên mình tự nấu nhiều hơn”.

Chi Nguyễn chia sẻ và cho biết dù đã giảm tần suất ăn ngoài, nhưng tổng ngân sách ăn uống của cô trong tháng gần như không có sự thay đổi, vẫn tốn khoảng 7 triệu/tháng. Lý do Chi Nguyễn đưa ra là dù ít đặt nhưng lại đặt toàn đồ healthy giá khá cao, nên tổng chi phí không giảm.

Chi phí mà Chi Nguyễn dành cho app đặt đồ ăn trong 6 tháng trở lại đây (Ảnh: NVCC)

Cố gắng tiết kiệm nhưng không ưu tiên cắt giảm chi tiêu

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập cụ thể hàng tháng, nhưng cả Chi Nguyễn và Thu Hiền đều cho biết ở thời điểm hiện tại, điều họ ưu tiên là duy trì chất lượng sống thoải mái trong khả năng cho phép. Thay vì cố co kéo chi tiêu để tiết kiệm thêm vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng mỗi tháng, phương án mà 2 cô gái này lựa chọn là tăng thu nhập.

Hiện tại, Thu Hiền đang làm việc trong lĩnh vực Kế Toán - Thuế. Bên cạnh công việc full-time, cô còn nhận thêm việc hỗ trợ quyết toán thuế TNCN hoặc tư vấn thuế cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Thông thường vào các đợt cao điểm như hồi cuối tháng 3 vừa qua, hoặc dịp cuối năm, thu nhập từ công việc phụ mà Thu Hiền kiếm được có thể gần bằng 2 tháng lương full-time.

“Việc tay trái của mình lúc nào cũng có nhưng nếu không phải mùa cao điểm thì chỉ túc tắc kiếm thêm được 1 ít thôi. Phần thu nhập phụ này mình thường không tiêu vào nếu không có việc đột xuất, vì chi tiêu hàng tháng thì tiền lương là đủ rồi. Thi thoảng cũng có dư 1 ít nhưng không đáng kể” - Thu Hiền chia sẻ.

Ảnh minh họa Pinterest

Còn Chi Nguyễn - Cô gái đang làm việc trong lĩnh vực Sales, lại cho biết lương fulltime chỉ vừa đủ trả tiền nhà và tiền ăn uống, đi lại, có tháng còn thiếu. Vì tính chất công việc, thu nhập hàng tháng của Chi Nguyễn không cố định.

“Chỗ mình cứ 3 tháng 1 lần, công ty mới trả hoa hồng hoặc tiền thưởng doanh số. Mình cũng cố tiết kiệm mỗi khi nhận thưởng nhưng nhìn chung cũng khó đảm bảo một con số đều đặn, kỷ luật hàng tháng. Song song việc đi làm full-time, mình vẫn cố làm thêm việc khác, cũng gọi là có thêm đồng ra đồng vào. Việc tiết kiệm mình không xem nhẹ, vì cũng phải có một chút phòng thân, nhưng cũng không quá áp lực vì công việc đã đủ căng thẳng rồi” - Chi Nguyễn chia sẻ.

Ngọc Linh