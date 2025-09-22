Mỗi tháng chi 2 triệu mua hoa tươi - bí quyết giúp tôi tận hưởng cuộc sống

Khi thói quen nhỏ bị xem là “xa xỉ”

Trong mắt nhiều người, chi hơn 2 triệu đồng mỗi tháng để mua hoa tươi nghe có vẻ lãng phí. Bởi số tiền ấy đủ để mua thêm vài bộ quần áo, góp vào quỹ tiết kiệm, hay thậm chí chi cho việc học của con. Thế nhưng, với tôi – một phụ nữ trung niên đang sống ở Hà Nội – thói quen mua hoa tươi lại là một trong những khoản chi “khó bỏ nhất”. Và càng ngày, tôi càng nhận ra đây không phải sự phù phiếm, mà chính là khoản đầu tư tinh thần giúp mình cân bằng cuộc sống.

2 triệu/tháng – tôi đã chi thế nào?

Nhiều người nghĩ hoa tươi đắt đỏ, nhưng thực tế nếu biết chọn, chi phí hoàn toàn trong tầm tay. Tôi thường mua hoa ở chợ đầu mối hoặc cửa hàng quen, giá mềm và hoa tươi lâu.

- Hoa hồng, cẩm chướng, đồng tiền: khoảng 80–120 nghìn/bó, cắm được 4–5 ngày.

- Hoa ly, hướng dương: 150–200 nghìn/bó, chơi được cả tuần.

- Hoa sen, thược dược (theo mùa): 70–100 nghìn/bó.

Mỗi tuần, tôi mua 2–3 lần, tổng cộng khoảng 500–600 nghìn. Tính ra một tháng, chi phí dao động 2–2,2 triệu. Con số này có thể khiến nhiều người chần chừ, nhưng với tôi, nó xứng đáng.

Vì sao hoa tươi không phải lãng phí?

1. Không gian sống thay đổi tức thì

Chỉ cần một lọ hoa nhỏ trên bàn ăn hay bàn làm việc, căn nhà trở nên sáng bừng, dễ chịu hơn hẳn. Tôi nhận ra hoa tươi khiến mình chăm dọn dẹp nhà cửa, giữ không gian gọn gàng hơn.

2. Nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày

Ngắm hoa buổi sáng, tôi cảm thấy bình yên, dễ bắt đầu ngày mới. Buổi tối sau khi làm việc mệt mỏi, nhìn lọ hoa tươi cũng giúp tôi giảm căng thẳng.

3. Một cách “yêu bản thân” lành mạnh

Thay vì mua đồ hiệu hay đi spa đắt đỏ, tôi chọn hoa như cách tự thưởng. Nó vừa đủ để tôi thấy mình được chăm sóc, nhưng không vượt quá khả năng tài chính.

Bảng chi tiêu minh họa

Để thấy rõ, tôi đã so sánh khoản chi hoa tươi với các chi phí hàng tháng của mình:

Khoản mục Chi phí/tháng (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Ăn uống, sinh hoạt 9 45% Học phí, con cái 4 20% Tiết kiệm – đầu tư 3 15% Giải trí, mua sắm nhỏ 2 10% Hoa tươi 2,0–2,2 10%

Nhìn vào bảng, dễ thấy hoa tươi chỉ chiếm 10% tổng chi tiêu. Với tôi, 10% ấy mang lại giá trị tinh thần lớn hơn bất kỳ món đồ nào.

So với những khoản “tiêu vô hình” khác

Có người chi vài triệu mỗi tháng cho café, trà sữa, hay những buổi ăn ngoài. Có người tốn nhiều cho mua sắm online rồi bỏ xó. Vậy thì 2 triệu cho hoa tươi – thứ khiến cả gia đình cảm thấy vui mắt, tinh thần thoải mái – liệu có thật sự lãng phí?

Thực tế, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tiếp xúc với thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá giúp giảm stress, cải thiện tâm trạng và tăng năng lượng tích cực. Với phụ nữ trung niên, đó còn là liều thuốc tinh thần quan trọng.

Những “lợi ích ngoài dự kiến”

Gia đình gần gũi hơn: Những bó hoa cuối tuần trở thành thói quen gắn kết, cả nhà cùng nhau dọn dẹp và cắm hoa.

Khách tới nhà cũng dễ chịu: Ai đến chơi cũng khen nhà sáng sủa, có sức sống. Điều này khiến tôi tự tin và vui hơn.

Lời kết

Chi tiêu, suy cho cùng, không chỉ để duy trì cuộc sống mà còn để nuôi dưỡng tinh thần. Với tôi, 2 triệu/tháng cho hoa tươi không phải khoản phí phạm, mà là một sự đầu tư dài hạn cho sự cân bằng và bình yên nội tâm.

Tiền có thể dùng để mua nhiều thứ, nhưng nếu biết chọn đúng, đôi khi một lọ hoa trên bàn ăn còn có giá trị hơn cả những món đồ xa xỉ. Và nhờ thói quen ấy, tôi cảm thấy mình sống nhàn nhã, an nhiên hơn từng ngày.