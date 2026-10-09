Mấy hôm nay, lướt MXH là dễ bắt gặp Osad phủ sóng khắp nơi sau màn xuất hiện trong series Xin Việc của sếp An Trương. Từ khả năng rap, sáng tác đến tài nấu ăn, gọt hoa quả, cộng thêm visual điển trai, anh chàng khiến không ít người phải “wow” vì hóa ra còn nhiều tài lẻ đến thế!

Và khi cái tên Osad được chú ý trở lại, netizen cũng bắt đầu “đào” lại quá khứ, nhiều người bất ngờ phát hiện ra mối quan hê của anh và MC Khánh Vy từ 8 năm trước.

Khánh Vy là nữ chính trong MV của Osad. Ảnh: MXH.

Đóng chung MV từ 8 năm trước

Hóa ra năm 2018, Khánh Vy xuất hiện trong MV Người Âm Phủ của Osad. Trong sản phẩm âm nhạc này, cả hai vào vai một cặp đôi có những khoảnh khắc tình cảm, thậm chí còn có cảnh hôn. Sự kết hợp ăn ý trên màn ảnh nhanh chóng khiến khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”, đặt nghi vấn hai người có tình cảm ngoài đời. Song cả hai đều đã lên tiếng phủ nhận.

Thời điểm đó, Khánh Vy đang là sinh viên năm thứ hai Học viện Ngoại giao. Cô được biết đến với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng” và bắt đầu gây chú ý trong vai trò MC. Trong khi đó, Osad (tên thật Mai Quang Nam) là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, bất ngờ nổi tiếng với bản rap Người Âm Phủ cùng những câu rap thả thính bắt tai.

Osad cùng Khánh Vy kể một câu chuyện tình yêu trong MV, nữ MC cũng góp giọng trong dự án này, Ảnh: Người Âm Phủ

Tính đến tháng 10/2026, MV Người Âm Phủ đã vượt mốc 34 triệu lượt xem trên YouTube. Sau 8 năm, sản phẩm này vẫn là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Osad, đồng thời lưu lại màn kết hợp của nam rapper với Khánh Vy trước khi cả hai phát triển con đường riêng.

Hiện tại đều đẹp lên, giỏi giang và nổi tiếng

Từ năm 2018 đến nay, Khánh Vy và Osad đều có những bước tiến đáng kể trong công việc. Khánh Vy tiếp tục theo đuổi con đường MC, sáng tạo nội dung, còn Osad từng bước phát triển sự nghiệp âm nhạc sau thành công của bản hit đầu tay.

Với Khánh Vy, sau màn xuất hiện trong Người Âm Phủ, cô tiếp tục xây dựng dấu ấn trong lĩnh vực truyền hình. Năm 2020, nữ MC tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Ngoại giao. Cô sau đó trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình về ngoại ngữ như IELTS Face-Off, IELTS On The Go và đặc biệt là Đường Lên Đỉnh Olympia.

Khánh Vy hiện tại là MC nổi tiếng. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh công việc trên sóng truyền hình, Khánh Vy còn phát triển các kênh cá nhân trên YouTube, Facebook và TikTok, chia sẻ nội dung về học tập, ngoại ngữ và kỹ năng sống. Cô cũng từng nhận học bổng toàn phần bậc thạc sĩ từ Chính phủ Anh, nhưng quyết định chưa theo học theo chương trình này để tiếp tục công việc. Hiện tại, Khánh Vy theo học thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.

Ngoài sự nghiệp, nữ MC cũng từng chia sẻ về những dấu mốc tài chính cá nhân từ khá sớm. Năm 19 tuổi, cô mua chiếc ô tô đầu tiên; một năm sau đó, cô mua mảnh đất đầu tiên để tặng bố mẹ. Năm 2022, Khánh Vy tiết lộ căn hộ rộng khoảng 100m² tại Hà Nội, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Đầu năm 2023, cô tiếp tục mua nhà tại TP.HCM để thuận tiện cho công việc thường xuyên di chuyển giữa hai thành phố.

Cô ngày càng xinh đẹp, thành công. Ảnh: FBNV

Từ cô gái được biết đến nhờ khả năng ngoại ngữ, Khánh Vy hiện là gương mặt MC quen thuộc với khán giả trẻ, đồng thời duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng.

Về phía Osad, sau thành công của Người Âm Phủ năm 2018, nam rapper tiếp tục phát hành nhiều ca khúc như Củ Lạc, Em Có Thể, Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương và Lung Lay.Năm 2024, Osad ra mắt EP Kid Soul in Man Body gồm 5 ca khúc. Đến năm 2025, anh phát hành album đầu tay O_O, hợp tác cùng nhà sản xuất onionn, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình làm nhạc.

Osad là rapper kiêm nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Năm 2026, Osad tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại đây, anh có cơ hội thể hiện nhiều khả năng bên cạnh rap, từ sáng tác, làm beat đến hát và trình diễn trên sân khấu. Những tiết mục như Tiếng Ru Cội Nguồn hay Đại Khải Hoàn, cùng tính cách hài hước và các tài lẻ được thể hiện trong chương trình, giúp nam rapper được khán giả chú ý nhiều hơn.

Từ chàng sinh viên Bách khoa bất ngờ nổi tiếng nhờ một bản rap thả thính, Osad hiện tiếp tục theo đuổi âm nhạc với những sản phẩm và màu sắc mới.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Anh chàng có nhiều tài lẻ và biết nấu ăn. Ảnh: FBNV

Sau 8 năm kể từ màn kết hợp trong Người Âm Phủ, Khánh Vy và Osad đều đã có những dấu mốc riêng. Nếu Khánh Vy phát triển sự nghiệp MC và sáng tạo nội dung, Osad tiếp tục tìm tòi trong âm nhạc. Màn kết hợp năm nào vì thế cũng trở thành dịp để khán giả nhìn lại hành trình của hai gương mặt từng được chú ý từ những ngày đầu sự nghiệp.