Mới nhất vụ phụ huynh trắng đêm quây kho thực phẩm: Đẩy trách nhiệm cho nhân viên?

UBND xã Hoài Đức vừa có báo cáo xác minh, xử lý phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch liên quan đến sự việc phụ huynh quây kho hàng gần khu vực nấu ăn bán trú cho học sinh.

Phát hiện gần nửa tấn thực phẩm, nhiều loại đã chế biến

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Hoài Đức đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của xã tiến hành kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đối với Công ty Mai Phương.

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, hóa đơn chứng từ sổ sách và các điều kiện thực tế tại Công ty Mai Phương không phát hiện sản phẩm thịt trâu Ấn Độ đông lạnh.

Khu vực kho phụ huynh học sinh phản ánh nghi vấn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ng. và bà Phạm Thị Y. (bà Y. là nhân viên Công ty Mai Phương).

Kho hàng không biển hiệu gần công ty Mai Phương được xác định chứa nhiều thực phẩm cấp đông và đã qua sơ chế. (Ảnh: Hà Linh)

Từ năm 2023, ông Nguyễn Văn Đ., thuê lại địa điểm kho hàng trên với mục đích làm kho và chế biến thức ăn cho cá với số tiền thuê theo hợp đồng là 3 triệu đồng/năm.

Sau khi vận động, phối hợp mở kho để kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận xác định diện tích kho hàng khoảng 80m2 bao gồm 1 tầng và 1 gác xép có chứa nhiều thịt, cá, đồ khô.

Riêng tầng sàn có 3 tủ đông chứa 15 kg thịt gà, 8 kg cá rô phi phi lê, 34 kg thịt lợn, 10 kg xúc xích CP, 8 kg ngô tách hạt, 8,5 kg chả mực; 1 xe đẩy, 2 bếp gas đôi công nghiệp, 1 máy giặt. Trên bếp có chảo chứa hỗn hợp: cơm, cám, thức ăn và rau, củ, quả.

Bên cạnh đó, có nhiều hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn tại tầng sàn gồm: 11 thùng bánh bông lan; 50 thùng sữa dinh dưỡng; 5 thùng sữa chua ăn; 3 thùng sữa chua uống và 10 đơn vị lẻ; 8 thùng dầu ăn và 3 can lẻ; 4 hộp bột sư tử; 36 kg bột năng; 270 kg bột chiên giòn.

Đặc biệt, trên gác xép có khoảng 10 kg tôm đã qua chế biến, 5 kg thịt băm đã qua chế biến, 30 kg thịt gà, 4 kg ruốc; các túi chứa xúc xích, chả, xương gà, nội tạng cá và một số thùng nhựa, thùng giữ nhiệt.

Nơi hằng ngày chế biến khoảng 6.000 suất ăn cho học sinh nhìn từ phía ngoài (ảnh: Hà Linh)

Công an xã xác định, ông Đ. nuôi cá tại khu vực cánh đồng thôn. Số thực phẩm dư thừa, đã qua sử dụng để trong khu vực kho là do ông Đ. gom về để chế đun nấu làm cám cho cá ăn.

Mặt khác, bà Phạm Thị Y. được Giám đốc Công ty Mai Phương giao quản lý nhân sự, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Từ khoảng tháng 9/2026, bà Y. thỏa thuận với người thuê để nhờ bình gas, lắp đường dẫn gas sang Công ty Mai Phương và lưu giữ hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn.

“Nhân viên Công ty Mai Phương đến lấy hàng phục vụ chế biến suất ăn. Công ty đã xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn gửi tại kho. Tuy nhiên, khu vực bảo quản không có biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh”, theo kết luận của UBND xã Hoài Đức.

Cũng theo xã này, ban đầu, những người liên quan chưa hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin không trung thực về việc gửi hàng, đặt bình gas và lắp đường dẫn sang công ty Mai Phương. Qua xác minh, các bên đã thừa nhận nội dung trên; bà Y. trình bày việc gửi hàng chưa báo cáo Giám đốc Công ty.

Đối với bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ tại khu tập kết rác chung, qua rà soát tài liệu, hình ảnh, chưa đủ căn cứ xác định là của Công ty, các hộ dân xung quanh hay tổ chức, cá nhân khác.

Bên trong khu vực chia suất ăn học sinh của Công ty Mai Phương (ảnh: Hà Linh)

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận các nội dung vi phạm liên quan đến khu vực bảo quản hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn để hoàn thiện hồ sơ xử lý; tiếp tục xác minh, xử lý các vi phạm khác nếu có.

UBND xã giao các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai kiểm tra, xác minh liên quan tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ vụ việc.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 27/10, kiểm tra việc chế biến suất ăn của học sinh tại Công ty Mai Phương, xã Hoài Đức, phụ huynh nghi ngờ 1 nhà kho không biển hiệu có thể là nơi chứa thực phẩm cung cấp bếp ăn không đảm bảo chất lượng. Gần 100 phụ huynh đã chia nhau canh giữ ở cửa kho suốt một ngày đêm đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo UBND xã kiểm tra, làm rõ.

Đoàn kiểm tra liên ngành của xã Hoài Đức tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty Mai Phương vào ngày 27/10. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty xuất trình bộ hồ sơ pháp lý, hóa đơn chứng từ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn những hạn chế như việc xây dựng, điều chỉnh thực đơn theo nguyện vọng yêu cầu của phụ huynh nhưng chưa gắn với việc rà soát đầy đủ sự cân đối về dinh dưỡng.

Công ty cung cấp đăng tải các thông tin truy xuất của một số thực phẩm trên hệ thống thiếu hình ảnh nguyên liệu thực tế, nơi thu mua, mã thực phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng; Một số thớt sơ chế thực phẩm đã ố màu...

Về phản ánh của phụ huynh, theo UBND xã Hoài Đức, 4 giờ sáng ngày 27/10, cán bộ Y tế Trường TH Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch cùng Ban đại diện Hội phụ huynh trường đến giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn cho học sinh tại Công ty TNHH thực phẩm Mai Phương.

Quá trình kiểm tra giám sát tại Công ty Mai Phương, phụ huynh phát hiện tại khu đất trống cách bếp khoảng 50 mét, là nơi để xe và tập kết rác của công ty cùng các hộ dân xung quanh có bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ, má đùi gà đông lạnh và một kho khoảng 80 m² khóa cửa, không có biển hiệu.

Công ty không thừa nhận kho thuộc quyền quản lý nên không mở cửa. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Phụ huynh học sinh đã có những phản ánh nghi ngờ phía Công ty sử dụng thịt trâu Ấn Độ và thịt gà đông lạnh để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.