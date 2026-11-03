Mới nhận chức phó Ban phụ huynh được 2 tháng, mẹ Hà Nội đã khóc ròng: Thôi, xin dẹp ngay hội này!

Bất đắc dĩ nhận ghế “quan chức”

Con trai chị Khánh năm nay bước vào lớp 4 tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Ba năm trước, dù chỉ là một phụ huynh bình thường, chị Khánh luôn thuộc nhóm tích cực nhất lớp. Từ việc đưa đón các con đi dã ngoại, chuẩn bị quà bánh cho các dịp lễ tết cho đến chụp ảnh, hỗ trợ hậu cần, hễ ban phụ huynh (BPH) kêu gọi là chị có mặt. Với chị, phụ giúp lớp cũng là cách để tạo cho con một môi trường học tập vui vẻ, gắn kết.

Bước sang năm học mới, BPH cũ gồm 3 thành viên thì 2 người mang bầu chuẩn bị sinh nở, người còn lại vừa đổi công việc nên lịch trình dày đặc, tất cả đều xin rút. Thấy chị Khánh nhiệt tình và xốc vác suốt những năm qua, cô giáo chủ nhiệm nhiều lần thuyết phục, thậm chí “ép” chị nhận lời vào BPH năm nay. Nể cô và thương các con, chị Khánh tặc lưỡi nhận vị trí Phó ban phụ huynh.

Thế nhưng, chỉ khi thực sự bước vào guồng quay trách nhiệm, chị mới vỡ lẽ: cái danh BPH không hề hào nhoáng như nhiều người nghĩ, mà thực chất là gánh nặng đầy ấm ức.

Ảnh minh họa

“Đã xem” nhưng không một ai trả lời

Áp lực bắt đầu lộ rõ khi ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cận kề. Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của lớp dự thi cấp trường, các con phải ở lại tập luyện sau giờ học. Khối lượng công việc hậu cần tăng vọt: quản lý trật tự, chuẩn bị nước uống, phục trang, đạo cụ biểu diễn.

Chị Khánh cùng chị Trưởng ban nhắn tin vào nhóm chat chung của lớp kêu gọi các bố mẹ sắp xếp thời gian luân phiên đến hỗ trợ trông coi, tiếp nước cho các con. Tin nhắn gửi đi, tính năng hiển thị hiện rõ hàng chục thành viên “đã xem”, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Không một cánh tay giơ lên, không một lời nhận lời hay thậm chí là một lời từ chối khéo léo.

Nhiều người mặc định việc tập luyện, chăm sóc hay trông nom bọn trẻ là “trách nhiệm riêng của BPH và nhà trường”, còn bản thân chỉ việc đưa đón con đúng giờ.

Sự thờ ơ còn thể hiện ở một khía cạnh trớ trêu khác: câu chuyện hoàn trả quỹ lớp. Khi có quy định siết chặt việc thu chi quỹ phụ huynh, BPH thông báo sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã đóng để tránh rắc rối. Chị Khánh chủ động nhắn tin xin số tài khoản của từng phụ huynh để hoàn tiền. Kết quả, hầu như không ai buồn gửi lại số tài khoản. Lý do ngầm ai cũng hiểu: phụ huynh vẫn muốn giữ lại khoản quỹ đó để BPH đứng ra lo liệu mọi việc, từ liên hoan, hoa tươi đến phần thưởng cho các con, miễn là bản thân họ không phải động tay động chân.

Chuyện bi hài với vị phụ huynh “Chí Phèo”

Làm việc không công đã mệt mỏi, việc đối mặt với những màn đối chất vô lý càng khiến chị Khánh chán nản. Trong lớp có một phụ huynh không đóng quỹ theo thỏa thuận ban đầu. Đến khi đại diện BPH nhắn tin riêng nhắc nhở nhẹ nhàng, người này lập tức phản ứng gay gắt.

Vị phụ huynh quay sang trách móc BPH thông báo mập mờ, tắc trách khiến bản thân “không hề nắm được thông tin”, dù bảng thông báo thu chi và các mốc thời gian đều được ghim rõ ràng trên nhóm chung mà tất cả các phụ huynh khác đều tiếp nhận đầy đủ.

Đáng nói, trong suốt các hoạt động tập thể từ đầu năm, con của vị phụ huynh này vẫn tham gia đầy đủ, nhận từng gói bánh, phần quà và đồ dùng sinh hoạt chung như bao bạn khác. “Chẳng lẽ con mang quà bánh, đồ chơi từ lớp về nhà suốt mấy tháng liền mà người làm mẹ không mảy may thắc mắc những thứ ấy ở đâu ra? Đến khi phải đóng góp sòng phẳng thì lại đóng vai nạn nhân rồi lớn tiếng hoạnh họe”, chị Khánh chia sẻ với vẻ ngán ngẩm. Trước thái độ ngang ngược kiểu “Chí Phèo”, BPH chọn cách im lặng cho qua chuyện vì quá mệt mỏi để tranh cãi.

Bỏ hay giữ: Gánh nặng cần được cởi bỏ

Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi đảm nhận vai trò trong BPH, tâm lý nhiệt huyết ban đầu của chị Khánh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ức chế kéo dài.

Những người gánh vác việc chung như chị không nhận được một đồng thù lao, mất thời gian của bản thân, lo từng bữa ăn nhẹ, viên phấn, bó hoa cho tập thể, nhưng đổi lại chỉ là sự soi mói, nghi kỵ thiếu minh bạch và những đòi hỏi vô lý.

Từng phản đối các ý kiến gay gắt trên mạng xã hội đòi dẹp bỏ BPH, đến nay chị Khánh lại hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Khi sự gắn kết giữa phụ huynh và nhà trường bị biến tướng thành trách nhiệm đơn phương của vài cá nhân, nơi người làm thì chịu búa rìu dư luận, còn số đông chỉ đứng ngoài phán xét hoặc đùn đẩy, thì mô hình này rõ ràng đang tạo ra nhiều gánh nặng tâm lý hơn là giá trị giáo dục thực chất.