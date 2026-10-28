Mới có phim 18+ phải ra rạp xem bằng mọi giá: Cảnh nóng quá điên rồ, nam chính đẹp không chấp nhận được

DC vừa "xuất xưởng" Clayface, bộ phim 18+ theo đuổi phong cách body horror (kinh dị cơ thể), đưa một trong những phản diện ít được khai thác của thế giới Batman lên màn ảnh rộng. Tránh lặp lại công thức siêu anh hùng quen thuộc với những pha combat hoành tráng, tác phẩm lựa chọn hướng tiếp cận đen tối, táo bạo, kết hợp tình dục, bạo lực và nỗi ám ảnh về ngoại hình. Clayface cũng là dự án mới nhất thuộc vũ trụ DCU do "quái kiệt" James Gunn và Peter Safran xây dựng.

Ngay khi ra mắt, Clayface đã tạo được dấu ấn riêng nhờ những phân cảnh kinh dị gây ám ảnh cùng phần hóa trang được đầu tư công phu. Tác phẩm được xếp hạng R tại Mỹ vì bạo lực đẫm máu, hình ảnh ghê rợn, ngôn ngữ và một số cảnh khỏa thân. Bộ phim 18+ cũng có màn khởi đầu khả quan tại phòng vé khi thu về khoảng 43 triệu USD toàn cầu trong tuần mở màn, trong khi kinh phí sản xuất rơi vào khoảng 40 triệu USD. Vì thế, 2 ngày công chiếu đã giúp ê-kíp hoà vốn sản xuất và dự kiến sẽ bắt đầu sinh lời khi chạm mốc 75 triệu USD.

Clayface xoay quanh Matt Hagen (Tom Rhys Harries), một nam diễn viên đang trên đà trở thành ngôi sao hàng đầu Hollywood. Sở hữu gương mặt điển trai, ngoại hình hút gái cùng sự nghiệp đầy triển vọng, Matt dường như có tất cả những gì một người đàn ông có thể mong muốn. Thế nhưng, cuộc đời anh nhanh chóng rơi xuống vực thẳm sau một quyết định khiến bản thân phải trả giá đắt.

Trong lần trở về Gotham, Matt vướng vào mối quan hệ với Mia Torres (Naomi Ackie), bạn gái của ông trùm tội phạm Markos Szabo (Eddie Marsan). Việc qua lại với người phụ nữ này khiến nam diễn viên chọc giận một kẻ nguy hiểm. Markos sau đó sai người tấn công, hủy hoại gương mặt vốn là niềm tự hào và tài sản quý giá nhất của Matt. Từ một ngôi sao được săn đón, anh trở thành người đàn ông mang diện mạo biến dạng, mất đi những cơ hội nghề nghiệp và cả cuộc sống từng có.

Không chấp nhận số phận, Matt tìm đến bác sĩ Caitlyn Corr (Naomi Ackie), người đang nghiên cứu công nghệ nano có khả năng tái tạo mô tổn thương. Phương pháp thử nghiệm giúp anh lấy lại vẻ ngoài gần như hoàn hảo, nhưng đi kèm là những biến đổi đáng sợ. Cơ thể Matt dần mất kiểm soát, gương mặt có thể biến dạng và các tế bào bắt đầu hoạt động theo cách vượt ngoài dự đoán. Từ đây, câu chuyện trượt dần vào cơn ác mộng về danh tính, sự ám ảnh với nhan sắc và khát vọng trả thù.

Điểm đáng chú ý của bộ phim 18+ này là cách khai thác body horror, thể loại kinh dị tập trung vào sự biến đổi, tổn thương và những biến dạng của cơ thể con người. Không lạm dụng công thức jumpscare rập khuôn, Clayface mang đến nhiều khoảnh khắc rùng mình, khiến người xem khó chịu bằng chính những gì diễn ra trên da thịt nhân vật. Gương mặt bị hủy hoại, lớp da biến đổi và cơ thể mất dần hình dạng con người tạo nên cảm giác ghê rợn trực diện.

Nhắc đến một bộ phim 18+, khán giả thường tò mò về mức độ táo bạo của những cảnh nóng. Với Clayface, yếu tố này không chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc thân mật giữa Matt và Mia mà còn được đẩy lên một cấp độ khác thông qua các phân cảnh body horror. Sự biến dạng cơ thể, những tổn thương trên da thịt và quá trình gương mặt Matt thay đổi một cách đáng sợ khiến ranh giới giữa gợi cảm và kinh dị trở nên mong manh, tạo nên cảm giác vừa kích thích vừa ám ảnh.

Một điểm cộng về mặt hình ảnh của Clayface là Tom Rhys Harries trong vai Matt Hagen. Nam diễn viên sở hữu mái tóc vàng óng ả, đường nét gương mặt nam tính và vóc dáng săn chắc, phù hợp với hình tượng tài tử Hollywood mà bộ phim xây dựng. Matt hiện lên như một ngôi sao có diện mạo gần như hoàn hảo để khán giả hiểu vì sao anh bị ám ảnh với nhan sắc đến vậy, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để lấy lại gương mặt từng làm nên tên tuổi mình.

Về Tom Rhys Harries, đây cũng là vai diễn đòi hỏi sự chuyển đổi đáng kể giữa hai trạng thái đối lập: một ngôi sao quyến rũ, tự tin và một con người bị ám ảnh bởi sự biến dạng của chính mình. Với Clayface, anh đảm nhận vai chính có nhiều chuyển biến tâm lý và đòi hỏi khả năng diễn xuất hình thể, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp khi lần đầu dẫn dắt một bộ phim 18+ thuộc vũ trụ DCU.