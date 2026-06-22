Mới có 1 mỹ nhân cổ trang Việt khiến netizen than trời vì diễn bằng cơ hàm, nhìn đến góc nghiêng mà cạn lời

Ngày 21/6, buổi casting dự án phim cổ trang Công Nữ Ngọc Hoa diễn ra tại TP.HCM đã thu hút đông đảo gương mặt trẻ đến thử sức với mong muốn giành một vai diễn trong tác phẩm được chú ý này. Giữa hàng loạt thí sinh xuất hiện tại sự kiện, Đàm Phương Linh - cô gái được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "hot girl Công viên Thống Nhất" - nhanh chóng trở thành cái tên gây bàn tán nhiều nhất.

Trong bộ áo dài gấm màu hồng đậm kết hợp trang sức ngọc trai, Đàm Phương Linh mang đến cảm giác khá phù hợp với không khí cổ trang. Khi nhìn trực diện, cô sở hữu những đường nét được nhận xét là thanh tú, làn da sáng, sống mũi cao và tổng thể gương mặt mang nét đoan trang, nền nã. Kiểu tóc rẽ ngôi giữa búi gọn phía sau càng khiến visual của cô gợi liên tưởng đến hình tượng tiểu thư khuê các trong các bộ phim cổ trang.

Đàm Phương Linh xuất hiện ở buổi casting

Tuy nhiên, ở các góc quay nghiêng, nhan sắc của Đàm Phương Linh lại trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng vùng cằm tạo cảm giác thiếu cân đối so với những đường nét còn lại trên khuôn mặt. Chính chi tiết này khiến tổng thể visual bị đánh giá là chưa thực sự hài hòa, đặc biệt khi xuất hiện trong các video đọc thoại cận mặt.

Một số bình luận thậm chí nhận xét rằng biểu cảm của Đàm Phương Linh bị chi phối nhiều bởi chuyển động vùng hàm, tạo cảm giác như "diễn xuất bằng cơ hàm" thay vì truyền tải cảm xúc qua ánh mắt hay nét mặt. Không ít người cho rằng nếu thực sự theo đuổi diễn xuất, cô cần cải thiện kỹ năng biểu cảm trước ống kính để tránh việc khán giả bị phân tán bởi những đặc điểm ngoại hình khi xem phim.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Đàm Phương Linh đang là một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất sau buổi casting Công Nữ Ngọc Hoa. Chỉ với vài đoạn clip ngắn lan truyền trên TikTok, "hot girl Công viên Thống Nhất" đã khiến mạng xã hội nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi về việc ngoại hình liệu có đủ để bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Một số bình luận của netizen: - Bạn này như Rachel Zegler bản Việt ý, diễn xuất bằng cơ hàm. - Nhìn tổng thể bạn này xinh xắn nhưng góc nghiêng chưa cân đối. - Khá sắc sảo, không biết có hợp với vai diễn không. - Chưa bàn về diễn xuất thì ngoại hình bạn này khá nổi bật. - Diễn kém quá, không có cảm xúc, cổ đang cố gồng. - Góc nghiêng không đẹp, bạn này chỉ hợp chụp từ chính diện.

Công Nữ Ngọc Hoa là dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam - Nhật Bản do đạo diễn trẻ Luk Vân cầm trịch. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật cách đây hơn 400 năm giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, một trong những biểu tượng sớm nhất của mối giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Phim dự kiến quay tại cả Việt Nam lẫn Nhật Bản, hướng đến thị trường quốc tế và được Galaxy Studio phát hành.

Theo công bố từ ê-kíp, tác phẩm lấy bối cảnh thế kỷ XVII, thời kỳ Hội An là thương cảng sầm uất của Đàng Trong. Araki Sotaro là thương nhân Nhật Bản thường xuyên qua lại Hội An buôn bán và sau đó nên duyên với Công nữ Ngọc Hoa, con gái nuôi của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Câu chuyện tình này nhiều năm qua đã được xem như biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đàm Phương Linh sinh năm 2005, quê Hải Phòng, hiện là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý vào khoảng tháng 4/2026 sau khi loạt ảnh chụp tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) bất ngờ viral trên TikTok và Facebook. Trong bộ ảnh mang phong cách hoài cổ, Phương Linh diện những trang phục giản dị, để tóc đen tự nhiên và gần như không trang điểm đậm, tạo cảm giác gợi nhớ hình tượng các "mỹ nhân ảnh lịch" thập niên 1990. Chính từ đây, cô được cư dân mạng đặt biệt danh "hot girl Công viên Thống Nhất" hay "bạch nguyệt quang Công viên Thống Nhất".

Theo chia sẻ trên truyền thông, ngoài việc học tập, Phương Linh còn làm mẫu ảnh tự do, tham gia một số dự án phim ngắn và hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Trước khi xuất hiện ở buổi casting Công Nữ Ngọc Hoa, cô từng gây chú ý khi tham gia vòng tuyển chọn của chương trình The Face Vietnam 2026, cho thấy tham vọng bước chân vào làng giải trí chuyên nghiệp thay vì chỉ dừng lại ở danh xưng hot girl mạng xã hội.