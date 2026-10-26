Mới 3 tuổi, con gái của Á hậu Trúc Ny đã tự tin làm vedette, thần thái không phải dạng vừa

Cuối tuần qua, tại show trình diễn bộ sưu tập của NTK Linh Phương ở Hà Nội, vị trí vedette, người khép lại màn trình diễn, được trao cho mẫu nhí Moniz Mai Khánh. Đây không phải lần đầu con gái Á hậu Trúc Ny được "chọn mặt gửi vàng". Dù bước vào sàn diễn chuyên nghiệp chưa lâu, bé đã liên tục được giao những vị trí quan trọng, từ first face (người mở màn) đến vedette.

Moniz Mai Khánh đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập của NTK Linh Phương tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Moniz xuất hiện trong thiết kế màu vàng rực rỡ, gợi không khí Tết đang đến gần. Phong thái trình diễn tự tin, không rụt rè trước đám đông khiến nhiều khán giả bất ngờ khi biết người mẫu nhí mới 3 tuổi. Đáng chú ý, Moniz tự mình catwalk mà không cần bố mẹ đi cùng trên sân khấu.

Con gái Á hậu Trúc Ny trong thiết kế màu vàng rực rỡ. Ảnh: NVCC

Theo Trúc Ny, lịch sinh hoạt trong tuần của con gái khá dày nên thời gian tập cho show rất hạn chế. "Trong tuần bé có lịch học kín, từ các lớp chính khóa đến ngoại khóa, vì thế không có thời gian luyện tập nhiều. Moniz chỉ có đúng một buổi tổng duyệt, nhưng trộm vía con làm quen và thích ứng với sân khấu nhanh. Trong hậu trường, dù được người lạ trang điểm, con vẫn rất hợp tác nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ", Á hậu kể.

Á hậu Trúc Ny có mặt tại show diễn của con gái. Ảnh: NVCC

Nhìn con gái trên sàn diễn, Trúc Ny không giấu niềm tự hào: "Hồi 3 tuổi, mẹ chưa làm được như vậy đâu. Nhìn con trên sàn diễn, không ai nghĩ đó là một bé gái mới 3 tuổi".

Nói ba thứ tiếng, theo học trường quốc tế

Moniz là con gái đầu lòng của vợ chồng Trúc Ny, chào đời tháng 7/2023. Hiện bé theo học lớp mầm tại Brighton College Vietnam, trường quốc tế ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), có mức học phí từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm tùy cấp học.

Moniz tự tin catwalk mà không cần bố mẹ đi cùng trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Ở nhà, Moniz nói tiếng Anh với bố mẹ, tiếng Việt với ông bà và bảo mẫu. Ở trường, bé đã có thể giao tiếp tiếng Trung với giáo viên. Moniz bắt đầu bước lên sân khấu từ năm 2 tuổi và đến nay đã góp mặt ở nhiều sàn diễn thời trang trong nước.