Mở vali, ông bố xúc động khi đọc 6 chữ con trai gửi: Cả gia tài của con trao cho bố

Một bức ảnh chụp quyển vở ô ly với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc “Con cho ba 15K để ba ăn vặt” được đặt gọn trong vali đã khiến mạng xã hội những ngày qua xôn xao. Câu chuyện được chia sẻ kèm dòng trạng thái: “Biết bố công tác vất vả, con trai giấu 15 nghìn đồng vào vali cho bố ăn vặt”, nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

Trong ảnh, tờ giấy ô ly được tô chữ màu hồng nổi bật, kèm hình vẽ ngộ nghĩnh của một đứa trẻ. Số tiền 15.000 đồng không phải con số lớn nhưng lại trở thành chi tiết khiến nhiều người xúc động.

Hành động lén bỏ tiền vào vali cho thấy cậu bé đã suy nghĩ và chủ động muốn làm điều gì đó cho bố.

Phía dưới bài đăng, không ít người bày tỏ sự dễ thương trước hành động của cậu bé. Một tài khoản bình luận: “Dễ thương quá, cả gia tài của con cho bố hết rồi còn gì”. Người khác viết: “Ông bố mở vali ra chắc khóc luôn”.

Ở góc độ tâm lý, trẻ nhỏ thường thể hiện tình cảm theo cách rất trực tiếp. Khi thấy người thân vất vả, các em có xu hướng chia sẻ bằng những gì mình có, dù rất ít. 15.000 đồng có thể là tiền ăn sáng, tiền quà vặt được dành dụm nhiều ngày. Hành động lén bỏ tiền vào vali cho thấy cậu bé đã suy nghĩ và chủ động muốn làm điều gì đó cho bố.

Không ít phụ huynh cho rằng những tình huống như vậy phản ánh cách giáo dục trong gia đình. Khi trẻ được chứng kiến sự lao động, sự hy sinh của cha mẹ và được dạy về giá trị đồng tiền, các em sẽ hình thành ý thức sẻ chia từ sớm. Sự quan tâm ấy không ồn ào, nhưng đủ để tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ.

Câu chuyện cũng gợi nhắc một thực tế: trong nhịp sống bận rộn, nhiều bậc cha mẹ mải mê với công việc mà ít để ý con trẻ đang quan sát và cảm nhận mọi điều. Đôi khi, chính những hành động rất nhỏ lại là “tín hiệu” cho thấy sợi dây tình cảm gia đình vẫn đang được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Ở một khía cạnh khác, sự lan tỏa mạnh mẽ của câu chuyện cho thấy công chúng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những giá trị giản dị. Giữa vô vàn thông tin ồn ào, một tờ giấy ô ly với dòng chữ trẻ con vẫn đủ sức chạm đến cảm xúc người đọc.

15.000 đồng có thể không mua được nhiều thứ. Nhưng trong câu chuyện này, nó mua được một khoảnh khắc ấm áp, thứ đôi khi còn quý hơn mọi giá trị vật chất.