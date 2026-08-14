Mở Samsung AI TV học nấu ăn, âm nhạc, trợ lý VAC hướng dẫn tận tình mọi kỹ năng

Tiếp cận mọi kỹ năng theo cách sinh động

Để học một kỹ năng mới theo cách truyền thống, nhiều người sẽ nghĩ đến việc tham gia các lớp trực tiếp, trực tuyến hoặc tự tham khảo tài liệu hướng dẫn. Với sự xuất hiện của trợ lý đa nhiệm Vision AI Companion (VAC) trên dải sản phẩm Samsung AI TV mới, người dùng sẽ có thêm một cách trực quan để làm chủ kỹ năng mới.

Giải trí kết hợp học tập cùng trợ lý VAC trên Samsung AI TV là trải nghiệm thu hút nhiều người trẻ

Khả năng hỏi đáp thông minh của trợ lý VAC đến từ việc tích hợp đồng thời nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby hay Gemini. Bằng việc nhấn giữ phím Home trên điều khiển TV, người dùng có thể thoải mái đặt câu hỏi cho trợ lý này về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả nội dung đang hiển thị trên màn hình. Bên cạnh câu trả lời bằng giọng nói, VAC cũng cung cấp thêm nhiều video liên quan đến chủ đề đang thảo luận, từ đó mở rộng trải nghiệm tìm kiếm cho người dùng.

Hiện trợ lý VAC đã có mặt trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV mới, bao gồm Micro RGB , OLED , Neo QLED , Mini LED và Crystal UHD . Mọi người dùng đều có thể tiếp cận công cụ AI mạnh mẽ này mà không gặp rào cản về giá hay sản phẩm TV mà mình lựa chọn.

Mẹo học kỹ năng mới cùng trợ lý VAC

Để bắt đầu việc học một bộ môn mới trên Samsung AI TV, bạn có thể yêu cầu trợ lý VAC tìm kiếm các video có liên quan đến kỹ năng mình mong muốn. Chẳng hạn, tìm các video hướng dẫn tập Yoga cho người mới bắt đầu hoặc công thức nấu một món ăn ngay tại nhà. Trợ lý VAC sẽ nhanh chóng khoanh vùng từ khoá và trả về các video có liên quan.

Trong suốt quá trình theo dõi nội dung hướng dẫn, bạn có thể yêu cầu VAC chia sẻ thông tin chi tiết hơn về một tư thế Yoga cụ thể, cách sử dụng gia vị hay một từ chuyên môn xuất hiện trong video. Trợ lý này có thể phân loại kỹ năng nào các nhóm dễ hoặc khó, phù hợp với trình độ hiện tại của bạn.

Trò chuyện cùng trợ lý VAC, "mở khóa" các kỹ năng mới dễ dàng ngay trong phòng khách với Samsung AI TV

Nhờ khả năng phân tích sâu, trợ lý VAC có thể giải thích chi tiết những điểm lưu ý khi tập một tư thế Yoga, những điểm mà người học mới dễ mắc sai lầm, từ đó giúp bạn điều chỉnh chính xác cho bản thân. Tương tự, người dùng có thể hỏi VAC về những bài nhạc dễ tập cho người mới, dễ đạt thành quả và có thêm động lực để theo đuổi bộ môn lâu dài.

Với những người yêu thích âm nhạc, Samsung AI TV còn có Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) vô cùng hữu dụng. Chế độ này sử dụng AI phân tích và tách riêng tiếng nói, tiếng hát, tiếng ồn môi trường hay âm nhạc… cho phép người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Nếu đang luyện hát, bạn có thể tắt tiếng hát trong video gốc, chỉ giữ lại nhạc nền để tận hưởng trải nghiệm karaoke tại gia hoặc đệm đàn theo.

Tối ưu hóa tiềm năng AI trong giải trí

Bên cạnh việc học tập trực quan, Samsung AI TV vẫn sở hữu nhiều tính năng AI góp phần nâng tầm trải nghiệm giải trí. Có thể kể đến Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) đang được nhiều tín đồ thể thao yêu mến hiện nay. Chế độ này có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Tất cả mang đến cảm giác như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động.

Bên cạnh trợ lý VAC, Samsung AI TV cũng sở hữu nhiều tính năng AI góp phần thăng hạng toàn diện trải nghiệm giải trí

Bằng việc kết nối Samsung AI TV với các thiết bị gia dụng thông qua ứng dụng SmartThings, người dùng dễ dàng điều khiển cả căn nhà ngay trước màn hình lớn. Không còn lo việc nhà làm gián đoạn thời gian tập thể dục hay học kỹ năng mới, chỉ cần ra lệnh cho trợ lý VAC là việc bật tắt đèn, khởi động robot hút bụi, điều khiển điều hoà, máy giặt sấy… đã được tự động thực hiện ngay. SmartThings là nền tảng kết nối nhà thông minh riêng biệt của Samsung, sở hữu cả ưu điểm bảo mật và tiết kiệm năng lượng với chế độ AI Energy trứ danh.

Vượt qua giá trị của một thiết bị giải trí, Samsung AI TV đang mở rộng không giới hạn trải nghiệm sống của người dùng với trợ lý VAC. Từ học ngoại ngữ, tập thể thao hay làm quen với một kỹ năng mới, mọi nhu cầu đều được giải quyết với mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ ngay trên chiếc TV trong phòng khách.