Mở góc mắt: Người sở hữu mắt một mí, mắt nhỏ, mắt ngắn hãy "bơi" hết vào đây!

Đôi mắt to tròn, long lanh là ước mơ của hầu hết cánh chị em phụ nữ. Thế nhưng sinh ra, không phải ai cũng may mắn có được đôi mắt nhiều người thích này. Thay vào đó, chúng ta có thể sở hữu mắt một mí, mắt sụp mí, nhiều người sở hữu mắt 2 mí rõ ràng nhưng mắt lại nhỏ, mắt ngắn, nhỏ hẹp...

Tất cả những khiếm khuyết đó đều khiến chúng ta không thể có được đôi mắt to tròn, long lanh như mong đợi. Nhiều người cho rằng hãy an phận hoặc phải tỉ mẩn hàng giờ trước bàn trang điểm để có được đôi mắt to tròn hơn. Nhưng với phẫu thuật thẩm mỹ, bạn có thể khắc phục những khuyết điểm này từ đôi mắt chỉ trong vài chục phút trong phòng phẫu thuật. Mở góc mắt lúc này sẽ phát huy hiệu quả tuyệt vời.



Trong mở góc mắt, giới chuyên gia thẩm mỹ chia rõ mở góc mắt ngoài và mở góc mắt trong.

Vậy, mở góc mắt là gì?

Theo BSCK thẩm mỹ Võ Thành Trung (chuyên phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM), mở góc mắt hay còn có tên gọi khác là thẩm mỹ tạo mắt to, là phương pháp thẩm mỹ giúp can thiệp tới bề ngang là góc mắt trong và góc mắt ngoài (phía đuôi mắt), đồng thời xử lý bề dọc giúp mắt to tròn, có hồn, linh động hơn.

Mở góc mắt có những phần cụ thể nào?

Trong mở góc mắt, giới chuyên gia thẩm mỹ chia rõ mở góc mắt ngoài và mở góc mắt trong. Cụ thể:

- Mở góc mắt ngoài là kỹ thuật mà bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ phần da thừa ở 2 bên đuôi mắt. Sau khoảng 20 phút thực hiện, chiều dài mí mắt sẽ được thay đổi, góc mắt ngoài mở giúp đôi mắt to tròn, có chiều sâu hơn.

- Mở góc mắt trong là kỹ thuật mà bác sĩ sẽ tiến hành rạch một đường nhỏ trên khóe mắt, tiền hành cắt bỏ da thừa hình thành nếp rẻ quạt, sau đó khâu vết thương bằng chỉ thẩm mỹ. Mở góc mắt trong có vai trò quan trọng trong việc tăng kích thước và độ mở cho mắt, duy trì đôi mắt to tròn, linh hoạt hơn.

Mở góc mắt phù hợp với những đối tượng nào?

Theo BS Võ Thành Trung, mở góc mắt phù hợp với nhóm đối tượng sau:

- Nam nữ trên 18 tuổi muốn có đôi mắt to tròn với hai mí rõ ràng.

- Người sở hữu mắt một mí, mắt nhỏ, góc mắt trong và ngoài bị hẹp khiến mặt ngắn đi theo chiều ngang.

- Người có khoảng cách giữa hai mắt cách xa nhau làm cho khuôn mặt mất cân đối.

- Người có mắt bị che khuất tầm nhìn bởi nếp rẻ quạt.

- Đối tượng sở hữu mắt ngắn, nhỏ hẹp, nhãn cầu lồi.

- Đối tượng có mắt 2 mí nhưng kích thước mắt nhỏ.

Quy trình thực hiện mở góc mắt

Thông thường, mở góc mắt gói gọn trong những bước cơ bản sau:

- Thăm khám và tư vấn.

- Đo vẽ dáng mắt.

- Vệ sinh và gây tê, chuẩn bị các dụng cụ phẫu thuật cần thiết đã được vô trùng.

- Thực hiện mở rộng góc mắt.

- Chăm sóc hậu phẫu.

Mặc dù vậy, mở góc mắt ngoài hay mở góc mắt trong sẽ có quy trình khác nhau một chút. Cụ thể là:

Mở góc mắt ngoài

- Thăm khám và tư vấn. Ở đây, chuyên gia sẽ cân nhắc không gian mở rộng đuôi mắt và hình dáng mắt phù hợp nhất với khuôn mặt, đánh dấu vị trí phẫu thuật căn cứ theo tỷ lệ thẩm mỹ.

- Cố định chắc chắn khu vực cần phẫu thuật vào mảng xương sao cho khớp với tỷ lệ thẩm mỹ của mắt.

- Tiến hành phẫu thuật cắt bỏ da thừa ở 2 bên đuôi mắt.

- Khâu chỉ thẩm mỹ.

Mở rộng góc mắt là lựa chọn cho nhiều người muốn sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh hơn.

Mở góc mắt trong



- Thăm khám và tư vấn, chuyên gia sẽ đánh dấu hình dạng phù hợp nhất cho mắt trước khi phẫu thuật.

- Nâng cao khóe mắt lên khoảng 45 độ.

- Mổ một đường hẹp, loại bỏ da thừa ở phần mí mắt kép.

- Khâu chỉ sát bên trong mắt để không lộ sẹo, giữ dáng tự nhiên cho đôi mắt.

Chăm sóc sau mở góc mắt - Những nguyên tắc vàng!

Để phẫu thuật mở góc mắt đạt hiệu quả cao nhất, tránh gặp tai biến, biến chứng cũng như bị sẹo, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc hậu phẫu theo hướng dẫn của bác sĩ thẩm mỹ:

- Cần lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ có đủ độ an toàn, chất lượng được đảm bảo và tốt nhất là phẫu thuật tại cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ đã được bộ y tế cấp giấy hoạt động để tiến hành mở góc mắt.

- Không trang điểm mắt, không dùng kính áp tròng hay dùng tay để dụi mắt.

- Không nên tác động vào vùng mắt hoặc vận động mạnh.

- Vệ sinh và chăm sóc vết mổ theo chỉ dẫn của bác sĩ.

- Dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tránh nhìn vào thiết bị điện tử quá lâu.

- Tái khám theo yêu cầu của bác sĩ.

- Uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống những loại nước ép giàu vitamin C như nước cam, đu đủ, táo... Bên cạnh đó chế độ ăn cần giàu đạm, vitamin, tránh thực phẩm dị ứng để quá trình phục hồi diễn ra tốt hơn.