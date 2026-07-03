Mở chiếc túi "hàng hiệu" phụ huynh tặng, cô giáo sững người ấm ức: "Thà chị đừng cho!"

Mới đây, câu chuyện tặng quà của một vị phụ huynh bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Theo chia sẻ, sau một thời gian dài gắn bó với học sinh, trong một buổi dạy như thường lệ, một cô giáo gia sư được phụ huynh tặng hiếc hộp bên ngoài in tên một thương hiệu nổi tiếng. Ngay từ đầu, cô cho biết mình không hề nghĩ đó là hàng chính hãng, bởi giá trị của một chiếc túi như vậy là rất lớn.

Tuy nhiên, điều khiến cô buồn lại nằm ở bên trong. Chiếc túi vừa mở ra đã bị bong tróc lớp da ở nhiều vị trí, đặc biệt là phần nắp và các góc túi. Nhìn món quà trong tình trạng xuống cấp, cô gái không giấu được cảm giác tủi thân và băn khoăn liệu mình nên xử lý thế nào.

Chiếc túi bị sờn rách nhiều chỗ

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận với rất nhiều góc nhìn khác nhau. Một nhóm ý kiến cho rằng không nên vội kết luận phụ huynh cố tình coi thường hay thiếu tôn trọng gia sư. Theo họ, nhiều khả năng chiếc túi đã được mua hoặc được tặng từ khá lâu, cất trong hộp suốt nhiều năm nên lớp da PU bị lão hóa và bong tróc. Vì không mở ra kiểm tra trước khi đem tặng nên phụ huynh cũng không hề biết tình trạng thực tế của món đồ.

Không ít người từng có kinh nghiệm sử dụng túi da công nghiệp cũng xác nhận hiện tượng này khá phổ biến. Có những chiếc túi gần như mới nguyên vì ít dùng nhưng chỉ cần để lâu trong môi trường nóng ẩm hoặc cất quá lâu trong hộp là lớp phủ bề mặt sẽ tự bong ra khi lấy ra sử dụng.

Nhiều người khuyên cô gia sư nên lựa chọn cách góp ý thật khéo léo. Thay vì nói mình bị tặng một chiếc túi hỏng, có thể nhắn tin cảm ơn rồi nhẹ nhàng chia sẻ rằng chiếc túi rất đẹp nhưng không may bị bong da, hỏi xem phụ huynh mua ở đâu để nếu còn đổi trả được thì nên liên hệ người bán. Cách nói này vừa giúp người nhận bày tỏ thiện chí, vừa tạo cơ hội để phụ huynh nhận ra vấn đề mà không rơi vào tình huống ngượng ngùng.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến vẫn cho rằng dù vô tình hay cố ý thì việc mang một món đồ đã xuống cấp đi làm quà là điều thiếu tinh tế.

Theo quan điểm này, trước khi tặng bất kỳ ai, đặc biệt là người đã đồng hành cùng con mình trong việc học, người tặng nên kiểm tra tình trạng món quà. Nếu chiếc túi đã bong tróc, không còn khả năng sử dụng thì việc đem tặng sẽ khiến người nhận khó xử hơn là vui vẻ.

Một số bình luận còn nhận định rằng "của cho không bằng cách cho". Giá trị món quà không nằm ở đắt hay rẻ mà nằm ở sự chỉn chu và tôn trọng dành cho người nhận. Một hộp quà đẹp nhưng bên trong là món đồ hỏng dễ khiến người đối diện cảm thấy mình chỉ đang được nhận lại thứ người khác muốn dọn bớt khỏi nhà.

Cũng có ý kiến khuyên cô gia sư nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể lịch sự từ chối nhận, lấy lý do món quà có giá trị nên bản thân ngại nhận, thay vì giữ trong lòng sự ấm ức.

Bên cạnh những tranh luận, nhiều người cũng nhắc nhau không nên vội suy diễn động cơ của phụ huynh. Bởi thực tế, nếu đã chủ động chuẩn bị quà để cảm ơn gia sư thì rất có thể họ cũng xuất phát từ thiện ý. Chỉ là sự thiếu kiểm tra trước khi tặng đã vô tình biến một hành động đẹp thành câu chuyện gây tranh cãi.

Suy cho cùng, đây không còn là câu chuyện của riêng một chiếc túi.

Một món quà dù chỉ vài chục nghìn hay vài trăm nghìn đồng vẫn có thể khiến người nhận cảm thấy được trân trọng nếu được chuẩn bị cẩn thận. Ngược lại, một món đồ mang mác "hàng hiệu" nhưng đã hỏng, bong tróc, dù vô tình hay cố ý, cũng rất dễ để lại cảm giác chạnh lòng.

Đôi khi, nếu món đồ không còn sử dụng được, một lời cảm ơn chân thành hay một món quà nhỏ nhưng mới và được lựa chọn bằng sự tinh tế sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Bởi điều người nhận nhớ lâu nhất không phải là giá trị của món quà, mà là cảm giác mình được người khác thực sự trân trọng.