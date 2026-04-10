Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một đoạn clip ghi lại hình ảnh từ camera an ninh trong sân nhà đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn vì chi tiết… khó tin.

Theo đó, khi mở camera kiểm tra, chủ nhà phát hiện chú chó trong sân vừa di chuyển thì phía sau lập tức xuất hiện thêm hàng loạt “bản sao” khác nối đuôi nhau. Chỉ trong vài giây, từ một chú chó ban đầu, hình ảnh trên màn hình như “nhân lên” thành cả đàn, di chuyển cùng một hướng, tạo cảm giác như có hàng chục con chó đang xuất hiện cùng lúc.

Chiếc clip đang gây hoang mang mà cũng hài hước nhất lúc này. Nguồn: bokuken68

Điều khiến nhiều người bất ngờ là trên thực tế, trong sân nhà chỉ có duy nhất một chú chó. Chính vì vậy, không ít người đã phải xem đi xem lại đoạn clip nhiều lần nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hiện đoạn clip đã thu hút gần 24 nghìn lượt thả tim cùng hàng loạt bình luận bàn tán. Không ít người nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân thực sự. Theo đó, hiện tượng “nhân bản” này nhiều khả năng đến từ lỗi kỹ thuật của camera, đặc biệt là các dòng thiết bị giá rẻ.

Trên thực tế, đây là một dạng hiệu ứng hình ảnh thường gặp khi camera ghi hình trong điều kiện thiếu sáng hoặc có độ trễ khung hình. Khi thiết bị không kịp cập nhật hình ảnh mới, các chuyển động nhanh sẽ bị “lưu bóng”, tạo ra hiệu ứng nhiều hình ảnh chồng lên nhau, trông như có nhiều đối tượng cùng xuất hiện.

Chắc mở camera lên mà thấy cảnh này chắc nhiều người không khỏi giật mình.

Hiện tượng này đôi khi còn được gọi là “hiệu ứng bóng ma” - khi một vật thể di chuyển để lại nhiều “vệt” phía sau do quá trình xử lý hình ảnh không kịp thời. Nói cách khác, không có chuyện một chú chó biến thành nhiều con, mà chỉ là camera đã ghi lại chuyển động theo cách không chính xác.

Không phải lần đầu xuất hiện những “bản sao kỳ lạ”

Đây cũng không phải trường hợp hiếm gặp. Trước đó, vào năm 2025, một tài khoản trên Douyin (Trung Quốc) từng chia sẻ tình huống tương tự khiến dân mạng xôn xao. Cụ thể, người này cho biết vợ mình đã mua một chiếc camera an ninh giá rẻ, chỉ khoảng 9,9 tệ (tương đương 35 nghìn đồng). Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại được sau đó lại khiến anh không khỏi “giật mình”.

Trong clip, khi người đàn ông bước từ phòng ngủ ra ngoài uống nước rồi quay lại, phía sau anh xuất hiện tới… 7 “bản sao” giống hệt, di chuyển theo cùng một hướng. Cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến phim viễn tưởng, dù thực chất vẫn chỉ là lỗi ghi hình.

Sau khi người đàn ông di chuyển thì đã có tới 1 người và 7 "bản sao" trong khung hình, mờ dần đi. Nguồn: Douyin.

Tương tự, đầu năm 2026, một chàng trai khác cũng chia sẻ trải nghiệm khi sử dụng camera giá rẻ do bạn gái mua. Hình ảnh ghi lại tiếp tục xuất hiện các “phiên bản” nhân vật bị lặp lại nhiều lần, khiến người xem vừa hoang mang vừa buồn cười.

Anh chàng này còn hài hước cho rằng tự dưng bản thân có content đăng lên mạng xã hội. Nguồn: Douyin.

Cảnh do camera trong phòng ngủ của một cô gái cũng quay được cảnh tương tự. Sau khi đăng tải lên Douyin, nhiều người đã khuyên cô gái nên đổi camera ngay vì quá kém chất lượng.

Dù mang lại những tình huống “dở khóc dở cười”, câu chuyện về chiếc camera giá rẻ này cũng khiến nhiều người bắt đầu nhìn lại trải nghiệm sử dụng thiết bị an ninh tại nhà.

Không ít netizen cho biết từng rơi vào tình huống tương tự: hình ảnh bị mờ, nhòe, hoặc xuất hiện “bóng chồng bóng” khi có chuyển động nhanh. “Nhìn qua tưởng có chuyện gì ghê gớm, ai ngờ chỉ là camera lag”, một người bình luận. Người khác thì hài hướ c: “Mua camera để an tâm mà coi lại clip xong còn hoang mang hơn”.

Ở góc độ thực tế, những lỗi này thường xuất phát từ chất lượng ghi hình chưa ổn định, trong điều kiện thiếu sáng hoặc mạng kết nối không tốt. Điều này đôi khi khiến việc quan sát không còn chính xác như kỳ vọng ban đầu.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng các dòng camera giá rẻ tuy dễ tiếp cận nhưng đi kèm với không ít hạn chế trong quá trình sử dụng lâu dài, từ độ bền đến khả năng bảo mật. Vì vậy, nhiều người lựa chọn đầu tư kỹ hơn cho các thiết bị quan trọng trong gia đình, thay vì chỉ cân nhắc yếu tố giá thành.