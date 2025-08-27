MMA là gì? Ở Việt Nam ai là người nổi tiếng nhất khi theo môn võ thực chiến này?

Vụ việc một cô gái "hạ gục" thanh niên ở hầm chung cư đang gây xôn xao trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Liên tục những thông tin đề cập đến danh tính cô gái, môn võ mà cô gái này đang theo học xuất hiện. Trong đó cụm từ MMA được nhắc đến nhiều nhất.

Đây là môn võ gì?

Cô gái có học MMA chống trả người đàn ông có hành vi tấn công mình trong hầm xe.

Đặc biệt là khi HLV Johnny Trí Nguyễn - chủ võ đường Liên Phong cũng lên tiếng về môn võ này thì các thông tin về nó tăng sức nóng.

Theo tìm hiểu, MMA là viết tắt của từ Mixed Martial Arts - có nghĩa là võ thuật tổng hợp. Hiểu nôm na thì cùng một lúc một MMA sẽ phải sử dụng nhiều môn võ khác nhau. Trong khi võ truyền thống chú trọng vào quyền cước, các chiêu thức và thế đánh, MMA tận dụng thế mạnh của nhiều phái võ để hình thành lối đánh riêng. Có 3 lối đánh như sau:

- Stand-up (đứng): Lối đánh dùng quyền cước, nổi bật như Boxing, Kickboxing, Muay Thái, Combat Sambo, Karate, Taekwondo.

- Clinch (nhồi, vật): Vật tự do, Judo, Jiu-jitsu, Sambo có thể cải thiện khả năng nhồi, vật và ném, trong khi Muay Thái giúp tăng lực nhồi khi tấn công.

- Ground (đánh dưới mặt đất): Brazilian Jiu-Jitsu, Judo, Jujutsu, Sambo... giúp kiểm soát tình huống sau khi vật, tăng sức kẹp, giữ và cách để phòng thủ trong những trường hợp đó.

Chính sự kết hợp này tạo nên tính toàn diện và thực chiến cho MMA. Một võ sĩ có thể ra đòn uy lực khi đứng, lập tức chuyển sang quật ngã và siết khóa khi xuống sàn. Vì vậy, người theo MMA thường không chuyên một lối mà linh hoạt ứng biến theo tình huống thực chiến; mục tiêu không chỉ đơn thuần là chiến thắng đối phương, mà còn nhằm tìm ra phương pháp chiến đấu hiệu quả nhất từ việc tổng hợp những tinh hoa của nhiều môn võ.

MMA phát triển ở Việt Nam ra sao và ai có thể theo học?

Tại Việt Nam, MMA từng phát triển tự phát trong các phòng tập tư nhân, mang tính tự phát, bước ngoặt chỉ thực sự đến vào ngày 22/1/2020, khi liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam (VMMAF) chính thức thành lập. Cũng từ đó, nhiều giải đấu được tổ chức, trong đó nổi bật nhất là LION Championship - giải MMA chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, ra mắt từ 2022.

Một người bình thường nếu chăm chỉ tập luyện 2-3 buổi/tuần thì chỉ sau khoảng 3-6 tháng đã có thể nắm được những kỹ thuật cơ bản: tư thế, ra đòn tay chân, cách vật ngã, cách phòng thủ và thoát khỏi tình huống bị khống chế. Muốn thi đấu ở mức bán chuyên hoặc chuyên nghiệp, người tập cần ít nhất 2-3 năm rèn luyện bài bản.

Lợi ích của MMA không chỉ nằm ở khả năng tự vệ. Các bài tập đặc trưng của MMA giúp người tập tăng thể lực, cải thiện phản xạ, phát triển sức bền và sự dẻo dai. Ngoài ra, cường độ vận động cao cũng giúp đốt cháy năng lượng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

MMA có tính thực chiến cao, những đòn khóa, siết rất lợi hại và được các võ sĩ thường xuyên sử dụng. Ảnh: Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam.

Về đối tượng tập luyện, MMA phù hợp với nam và nữ ở mọi độ tuổi, miễn có sức khỏe cơ bản và không mắc các bệnh lý tim mạch hoặc chấn thương xương khớp nghiêm trọng. Trẻ em từ 7-8 tuổi đã có thể làm quen với MMA thông qua các lớp căn bản (thiên về vận động, phản xạ và kỹ năng tự vệ đơn giản). Người lớn trong độ tuổi 18-40 thường là nhóm tập phổ biến nhất, nhưng thực tế nhiều học viên trên 50 tuổi vẫn tham gia tập luyện ở mức vừa phải để duy trì sức khỏe.

Nhắc đến MMA ở Việt Nam, nhiều người nghĩ ngay đến Johnny Trí Nguyễn. Xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật, anh mở võ đường Liên Phong theo phong cách MMA từ năm 2012, trở thành một trong những người tiên phong giới thiệu môn võ này đến công chúng.

Johnny Trí Nguyễn

Bên cạnh đó, thế hệ võ sĩ trẻ cũng đang tạo dấu ấn. Đó là Trần Quang Lộc - người Việt đầu tiên chiến thắng tại hệ thống ONE Warrior Series (2019). Anh từng giành đai LION Championship hạng 70kg. Phạm Công Minh, nhà vô địch hạng trung (84kg), cũng là cái tên quen thuộc với khán giả theo dõi LION Championship, hay Bi Nguyễn, nữ võ sĩ gốc Việt từng chinh chiến ở hạng Atomweight của ONE.

