Miss Audition Ngọc Anh (Nguyễn Thị Ngọc Anh, SN 1988) đang là cái tên gây xôn xao dư luận.

Bởi mới đây, cô bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TPHCM.

Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó, Ngọc Anh có cuộc sống khá kín tiếng, không chia sẻ nhiều về công việc kinh doanh hiện tại trên MXH. Thay vào đó, cô chỉ đăng tải những hình ảnh xoay quanh cuộc sống của mình.

Miss Audition Ngọc Anh

Ở thời điểm vẫn còn trong showbiz, sau khi đăng quang Miss Audition năm 2006, cô kiếm tiền nhờ nghề mẫu ảnh. Thời điểm đó, mẫu ảnh là 1 nghề hot, hái ra tiền, giúp loạt hot girl có thu nhập cao gấp nhiều lần công việc khác.

Sau đó, Ngọc Anh mở rộng hoạt động sang diễn xuất, tham gia một số vai diễn trong các bộ phim như: Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận, Lửa ấm,...

Sau khi bất ngờ kết hôn năm 20 tuổi, Ngọc Anh không còn xuất hiện trong giới giải trí, làm vợ làm mẹ full thời gian. Cô không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân lẫn công việc.

2020, sau khoảng 2 năm Ngọc Anh xác nhận ly hôn chồng. Lúc này, cô bắt đầu xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, hiện đại. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện với vai trò KOL trong một số sự kiện, vẫn làm người mẫu ảnh quảng cáo cho các brand thời trang.

Ngọc Anh chuyển vào TP.HCM sống, phát triển công việc kinh doanh nhưng không ai biết cụ thể cô làm gì.

Ngọc Anh dần kín tiếng hơn về công việc sau khi chuyển vào TP.HCM

Dù ít cập nhật về công việc, song cô lại thường khoe cuộc sống sang chảnh, vi vu khắp nơi, nghỉ dưỡng ở resort hay đi ăn nhà hàng đắt tiền. Nhiều người từng nghĩ cô có bệ phóng từ gia đình hoặc kiếm nhiều tiền từ nghề làm mẫu. Chỉ đến khi thông tin Ngọc Anh bị bắt được công bố, nhiều người mới ngỡ ngàng trước đời sống phức tạp của cô trong thế giới nightlife: trực tiếp cầm đầu và điều hành hoạt động buôn bán khí cười trái phép.