Nữ minh tinh đình đám Elizabeth Hurley hóa thân thành Bond girl trong bộ bikini trắng và áo khoác lông thú để đón chào năm 2026. Elizabeth Hurley nở nụ cười rạng rỡ khi dự tiệc cùng bạn trai Billy Ray Cyrus và con trai Damian Hurley.

Đáng nói, năm nay nữ minh tinh đã 60 tuổi nhưng vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc bốc lửa, làn da mịn màng cùng gương mặt tươi trẻ. Nếu không nói tuổi, hẳn ai cũng nghĩ Elizabeth Hurley mới chỉ trong độ tuổi 30. Elizabeth Hurley tươi trẻ, gợi cảm đến nỗi nhận về cả "cơn mưa" lời khen: "Quá tuyệt vời", "Quả là nữ thần", "Chị đáng lẽ phải đóng vai Bond girl", "Nữ hoàng Bond girl đích thực"...

Elizabeth Hurley xứng danh là "thánh hack tuổi" của Hollywood. Ở độ tuổi lên chức bà, nữ minh tinh vẫn sở hữu body cực cháy, tự tin khoe hình thể qua những bộ bikini nóng bỏng. Bức ảnh bikini nào của Elizabeth Hurley cũng đều khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi vì quá đỗi trẻ trung, gợi cảm.

Elizabeth Hurley sinh năm năm 1965 tại Basingstoke, Hampshire, Anh Quốc. Bà là diễn viên, người mẫu và doanh nhân, nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ vượt thời gian. Bà lớn lên trong gia đình trung lưu, từng học múa ba lê và kịch nghệ trước khi bước chân vào làng giải trí từ cuối những năm 1980.

Sự nghiệp của Elizabeth Hurley bùng nổ từ năm 1994 khi bà mặc chiếc váy Versace đen cố định bằng kim băng vàng tại buổi công chiếu phim của bạn trai lúc bấy giờ là Hugh Grant. Hình ảnh này trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu. Bà ký hợp đồng dài hạn với Estée Lauder từ năm 1995, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều dòng mỹ phẩm và nước hoa.

Trên màn ảnh, Hurley nổi tiếng với vai Vanessa Kensington trong Austin Powers: International Man of Mystery (1997), vai Quỷ cái quyến rũ trong Bedazzled (2000), nữ hoàng Helena trong series The Royals (2015-2018) và Morgan le Fay trong Runaways (2019). Bà còn sản xuất phim, sở hữu thương hiệu đồ bơi Elizabeth Hurley Beach.

Về đời tư, Elizabeth Hurley có mối tình dài 13 năm với tài tử Hugh Grant (1987-2000), kết hôn với doanh nhân Ấn Độ Arun Nayar (2007-2011), đính hôn ngắn với cricketer Shane Warne (2011-2013). Bà có một con trai duy nhất Damian Hurley (sinh năm 2002) với doanh nhân Mỹ Steve Bing. Đầu năm 2026, Hurley đang hẹn hò với ca sĩ Mỹ Billy Ray Cyrus, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau và con trai trên mạng xã hội. Ở tuổi 60, bà vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, sống tại nông trại hữu cơ ở Anh và nổi tiếng với lối sống lành mạnh, yêu động vật.

Bà đang hẹn hò với Billy Ray Cyrus - bố của Miley Cyrus

Nguồn: Page Six