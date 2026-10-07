“Mình muốn chọn ai?” và khi người ta bắt đầu nhìn tình yêu từ một vị trí khác

Bước vào tuổi 30, chuyện hẹn hò có thể không hẳn dễ hơn, nhưng cách một người nhìn về tình yêu dường như đã thay đổi. Sau những trải nghiệm của tuổi 20, người ta hiểu mình hơn, bớt kiên nhẫn với những tín hiệu mập mờ và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc người trước mặt có thực sự phù hợp với mình hay không.

Đây cũng là một trong những thay đổi được nhắc đến gần đây về chuyện hẹn hò ở tuổi 30. Không hẳn vì người ta trở nên khó tính hơn, mà bởi sau một thời gian đủ dài trải nghiệm các mối quan hệ, một người có thể hiểu rõ hơn mình muốn gì và không muốn điều gì.

Chuyện hẹn hò ở tuổi 30 thay đổi như thế nào? Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Sau nhiều lần hẹn hò, tiêu chí đôi khi lại đơn giản hơn

Trong một bài viết trên British Vogue, tác giả Karley Sciortino kể về việc khi bước sang tuổi 30, danh sách những điều cô tìm kiếm ở một người yêu dường như ngày càng dài. Một người đàn ông lý tưởng phải sẵn sàng cam kết, đẹp trai, tử tế, thành công, hài hước, khỏe mạnh, sáng tạo và còn nhiều tiêu chí khác.

Nhưng một người bạn của cô lại có trải nghiệm hoàn toàn ngược lại. Sau nhiều năm hẹn hò, cô nhận ra danh sách của mình không dài thêm mà được rút xuống những điều cơ bản: người kia có vấn đề nghiêm trọng về tính cách không, có công việc không và có thực sự quan tâm đến người đối diện trong cuộc trò chuyện hay không.

Cả hai có thực sự thoải mái khi thấy ở bên nhau không. Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Đó có thể là một nghịch lý của chuyện hẹn hò khi trưởng thành. Một mặt, người ta hiểu rõ hơn những gì mình muốn ở một người đồng hành. Mặt khác, những tiêu chuẩn từng rất cụ thể có thể dần trở nên không còn quan trọng bằng những phẩm chất cơ bản của một mối quan hệ.

Bản thân tác giả British Vogue cũng nhận ra một điều tương tự. Những hành vi mà cô từng chấp nhận khi còn trẻ, từ một người chỉ nhắn tin lúc nửa đêm cho đến một mối quan hệ rõ ràng không lành mạnh, giờ không còn dễ dàng được bỏ qua. Càng lớn, cô càng trở nên chọn lọc hơn và bắt đầu nhận ra những phẩm chất trước đây mình từng không để ý.

Người ta bắt đầu hỏi rõ hơn: “Bạn đang tìm kiếm điều gì?”

Một trong những lời khuyên nổi bật của Vogue năm 2025 dành cho những người hẹn hò ở tuổi 30 là không cần quá vòng vo khi nói về mục đích của mình. Nếu muốn một mối quan hệ nghiêm túc, có thể nói điều đó. Nếu chỉ muốn một mối quan hệ casual, cũng có thể nói điều đó. Điều quan trọng là lắng nghe câu trả lời của đối phương thay vì hy vọng họ sẽ thay đổi sau này.

Điều này không có nghĩa một buổi hẹn đầu tiên phải biến thành cuộc phỏng vấn về hôn nhân. Nhưng khi hai người đã bắt đầu tìm hiểu nhau, việc biết đối phương đang tìm kiếm điều gì có thể giúp cả hai tránh những kỳ vọng hoàn toàn khác nhau.

Một bài viết năm 2026 về hẹn hò ở tuổi 30 cũng nhấn mạnh một thay đổi tương tự: điều khác biệt không nhất thiết nằm ở việc con người vẫn còn rung động hay không, mà ở “chi phí của thời gian”. Một mối quan hệ không rõ ràng kéo dài hai năm ở tuổi 24 có thể được cảm nhận rất khác khi một người đã 34 tuổi.

Một mối quan hệ tốt nên là mối quan hệ hiểu rõ bản thân đang cần gì, được gì và đang phát triển như thế nào. Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Từ góc nhìn này, sự rõ ràng không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải vội vàng. Nó chỉ có nghĩa là mỗi người biết mình đang bước vào một mối quan hệ với mong muốn gì.

Không phải cứ người tốt là sẽ phù hợp

Một thay đổi khác được Vogue đề cập là việc người 30s cần cẩn thận với xu hướng đặt một người mới quen lên quá cao chỉ vì họ vừa tốt hơn những người mình từng gặp.

Sau một chuỗi những cuộc hẹn không như ý, việc gặp một người tử tế, quan tâm và chủ động có thể tạo cảm giác rất đặc biệt. Nhưng một người không có những dấu hiệu rõ ràng của một mối quan hệ tệ không đồng nghĩa họ chắc chắn là người phù hợp để tiến xa hơn.

British Vogue cũng kể lại một trải nghiệm tương tự theo cách hài hước hơn: khi càng lớn, tác giả nhận ra mình bắt đầu bị thu hút bởi những phẩm chất rất đời thường mà trước đây gần như không để ý, chẳng hạn một người đàn ông âm thầm dọn dẹp giúp chủ nhà trong một bữa tiệc.

Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy có thể trở nên đáng giá hơn khi một người đã có đủ trải nghiệm để biết mình thực sự đánh giá cao điều gì ở một người đồng hành.

Từ “người ấy có thích mình không?” sang “mình có thích người ấy không?” Có lẽ đây là thay đổi đáng chú ý nhất.

Vogue cho rằng rất dễ bị cuốn vào việc tìm kiếm sự công nhận từ người mình đang hẹn hò: Họ có thích mình không? Họ có muốn gặp lại không? Mình có làm gì khiến họ mất hứng thú không?

Nhưng trong quá trình đó, một câu hỏi quan trọng lại dễ bị bỏ quên: Mình có thực sự thích người này không?

Tác giả Vogue gọi đó là việc tập trung vào “choosing rather than being chosen” - thay vì chỉ quan tâm đến việc mình có được đối phương lựa chọn hay không, hãy nhớ rằng bản thân mình cũng đang lựa chọn.

Đây cũng là điều British Vogue nhìn nhận như một lợi thế của việc hẹn hò khi lớn tuổi hơn. Khi đã hiểu bản thân hơn, một người có thể lựa chọn bạn đời từ vị trí chủ động hơn, thay vì chỉ cố gắng khiến một ai đó thích mình.

Tình yêu không nhất thiết phải trở thành toàn bộ cuộc sống

Cùng với việc hiểu rõ mình muốn gì trong tình yêu, người 30s cũng có thể bắt đầu nhìn chuyện độc thân theo một cách khác.

Độc thân vẫn nên có những buổi tự "hẹn hò" với chính mình. Ảnh minh họa Pinterest.

Vogue khuyên rằng hẹn hò không nên trở thành chủ đề duy nhất trong cuộc sống. Khi một người liên tục nói về những cuộc hẹn, những tin nhắn và người mình đang tìm hiểu, rất dễ để chuyện tình cảm trở thành một phần quá lớn trong cách họ nhìn nhận bản thân.

Bởi vậy, một trong những lời khuyên của Vogue là hãy tiếp tục tận hưởng cuộc sống ngay cả khi đang độc thân. Đi du lịch, đi ăn, làm những điều mình muốn làm không nhất thiết phải chờ đến khi có người yêu đồng hành. Độc thân cũng không phải một “phòng chờ” trước khi bước vào một mối quan hệ.

Và có lẽ người ta cũng kiên nhẫn hơn với những điều không hoàn hảo

Trở nên chọn lọc hơn không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ mọi người chỉ vì một vài điểm không vừa ý.

Vogue cũng cho rằng đôi khi người ta quá dễ dàng “mất hứng” vì những điểm nhỏ nhặt ở đối phương. Một người cười hơi kỳ, ngồi hơi vụng về hay có một vài đặc điểm không hoàn hảo chưa chắc đã là lý do để lập tức kết thúc một mối quan hệ. Khi thực sự thích một ai đó, những điểm từng khiến mình khó chịu đôi khi lại có thể trở thành điều đáng yêu.

Đây là điểm khá thú vị khi đặt cạnh sự “khó tính hơn” của tuổi 30. Trưởng thành trong chuyện tình cảm không nhất thiết có nghĩa là đưa ra một danh sách dài hơn và loại bỏ mọi người nhanh hơn. Nó có thể là việc biết điều gì thực sự quan trọng, đồng thời bớt để tâm đến những thứ không đáng kể.

Sau cùng, hẹn hò ở tuổi 30 vẫn có những điều không chắc chắn như bất kỳ giai đoạn nào khác. Vẫn có những buổi hẹn không đi đến đâu, những người mình thích nhưng không thích mình, những mối quan hệ bắt đầu rất tốt rồi kết thúc.

Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Điểm khác có lẽ nằm ở chỗ: sau một thời gian đủ dài hiểu mình, người ta có thêm khả năng nhìn lại và tự hỏi không chỉ “Người này có chọn mình không?”, mà còn “Mình có thực sự muốn chọn người này không?” Và khi câu hỏi ấy xuất hiện, chuyện tình yêu có thể cũng bắt đầu được nhìn từ một vị trí khác.

Hà Nguyên