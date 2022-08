Miền Bắc vào thu vẫn nắng nóng như hè, chuyên gia khí tượng chỉ ra nguyên nhân

Nắng nóng miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Những ngày qua các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao nhất lên đến 36 độ. Tuy nắng nóng không quá gay gắt nhưng ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống cũng như sức khoẻ của người dân.

Theo dự báo, ngày hôm nay 31/8, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp hình thành qua khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ nên khu vực này đón mưa rào và dông rải rác. Do mưa dông xuất hiện sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao nhất 36 độ cuối tháng 8. Ảnh minh hoạ.

Dự báo từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt ở các tỉnh miền Bắc, thời tiết ban ngày sẽ có nắng mưa gián đoạn.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ ngày mai, Hà Nội giảm nhiệt, trời nắng mưa gián đoạn trong ngày.

Vào thu vẫn nắng nóng như mùa hè

Tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc, ngay sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, thời tiết liên tục có nắng nóng kéo dài. Ngày 30/8 là ngày thứ ba liên tiếp người dân Hà Nội trải qua thời tiết nắng nóng, oi bức như đang trong mùa hè.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/8 đến nay, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nền nhiệt phổ biến 33 - 35 độ C, một số nơi xuất hiện nắng nóng nhưng không quá gay gắt với mức nhiệt 35 - 36 độ C.

Trong đó, khu vực thủ đô Hà Nội là một trong những nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ lên tới 35 - 36 độ C.

Trung tâm khí tượng cũng cho biết, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN, đặc biệt ở khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.

Mặc dù đã vào Thu nhưng các tỉnh miền Bắc vẫn nắng như mùa Hè. Ảnh minh hoạ.

Nhận định về nguyên nhân nắng nóng ở khu vực trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết, trong 2 - 3 ngày vừa qua, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung Bộ chịu sự chi phối của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ Bắc.

Còn trên cao là hoạt động của khối áp cao cận nhiệt đới. Chính vì vậy, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ trời xuất hiện nắng nhiều, nhiệt độ vì vậy cũng tăng cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp nói trên sẽ bị nén đẩy dịch xuống phía Nam và dần tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Tình trạng trời nắng nhiều, có nơi nắng nóng ở Bắc Bộ còn xuất hiện trong ngày 31/8, từ chiều tối và đêm 31/8 đến ngày 04/9 những cơn mưa dông khả năng sẽ xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ bất chợt trong ngày. Trong ngày khả năng vẫn có nắng nhưng sẽ không liên tục và không còn những điểm nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 32-34 độ.

Thời tiết nghỉ lễ 2/9

Nhìn chung, tình hình thời tiết cả 3 miền trong dịp nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 1/9-4/9) khá thuận lợi, người dân có thể thực hiện các kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng nhưng đề phòng mưa dông chiều tối, đặc biệt tại các vùng biển.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh khá thuận lợi cho các hoạt động của người dân. Ảnh internet.

1. Khu vực Bắc Bộ:

Từ ngày 01-02/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-34 độ; khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 65-75%).

Ngày 03/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%); riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%).

Ngày 04/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%).

2. Khu vực Trung Bộ:

Bắc và Trung Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, ngày 03-04/9 có nơi nắng nóng; chiều tối ngày 01-02/9 và ngày 04/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%).

Nam Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối ngày 03-04/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%).

3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tây Nguyên: nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-32 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 65-85%).

Nam Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-90%).

4. Khu vực Hà Nội:

Từ ngày 01-02/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ; có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60-70%).

Ngày 03/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%).

Ngày 04/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%).