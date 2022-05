Miền Bắc vẫn mát như mùa Thu dù đã tháng 5, bao giờ mới đến cao điểm nắng nóng?

Nắng nóng 2022

Những ngày đầu tháng 05, các tỉnh miền Bắc Miền Bắc vừa trải qua một đợt mưa lạnh. Tuy không chịu ảnh hưởng nhiều của KKL, nền nhiệt cũng tăng dần, nhiều khu vực xuất hiện oi nóng với nền nhiệt dao động 28-31 độ C, nhưng thời tiết miền Bắc nói chung vẫn tương đối dễ chịu khi trời nhiều mây, có gió.

Và dù đã bước vào tháng 5, nhưng Bắc Bộ mới chỉ trải qua một đợt nắng nóng cục bộ vào ngày 25-27/4, chưa xảy ra trên diện rộng. So với cùng kỳ nhiều năm, nắng nóng ở miền Bắc năm nay đến muộn hơn (cuối tháng 4, cùng kỳ hàng năm - giữa tháng 04).

Thậm chí, tại khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội, nền nhiệt trong đợt nắng nóng vừa qua chưa vượt qua 35 độ.

Dù cuối thấng 04, nhưng miền Bắc vẫn còn đón không khí lạnh.

Trước những diễn biến thời tiết trên cả nước Trung tâm khí tượng thủy văn đã đưa ra nhận định, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là thời tiết trong các tháng đầu mùa hè tại miền Bắc chịu chi phối bởi trạng thái La Nina (nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương ở pha lạnh) với xác suất 50-60%.

Đến tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương khả năng tăng dần và chuyển trạng thái trung tính. Vì vậy, hai tháng tới sẽ là cao điểm của nắng nóng ở miền Bắc nhưng các đợt nóng không gay gắt và kéo dài như cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, trong tháng 05, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tập trung vào nửa cuối tháng, tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

Tuy có nhiều đợt nắng nóng, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 5/2022 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi thấp hơn từ 1,0-1,50C.

Trong bản tin dự báo dài hạn, cơ quan khí tượng nhận định:

Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 5-7 và tháng 10/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 8-9/2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN.

Khu vực Trung Bộ: nhiệt độ từ tháng 5-6 và tháng 10/2022 phổ biến xấp xỉ so với so với TBNN, từ tháng 7-9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ vào tháng 7/2022 xấp xỉ so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 5-6/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 7-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,0-0,50C so với TBNN.

Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Ngoài ra, cả nước cũng sắp bước vào mùa mưa bão 2022. Về những thiên tai này, Trung tâm khí tượng đưa ra nhận định:

Bão và ATNĐ từ tháng 5-7/2022, có khả năng thấp hơn TBNN, sau đó từ tháng 8-10/2022 có xu hướng ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 4-6 cơn, thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp khoảng từ 5-7 cơn).

Trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực Bắc Bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn TBNN, đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ khoảng tháng 6-8. Tuy nhiên, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình. Từ khoảng tháng 10, tại khu vực Trung Bộ có xu hướng gia tăng lượng mưa.

Cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

https://afamily.vn/mien-bac-van-mat-nhu-mua-thu-du-da-thang-5-bao-gio-moi-den-cao-diem-nang-nong-2022050609473381.chn