Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào ngày 31.1, Bắc Bộ xuất hiện mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Tại trạm Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc đã mạnh lên cấp 6, có lúc giật cấp 7.

Theo dự báo, trong ngày 31.1, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang các khu vực khác của Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4. Ngày và đêm 31.1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ảnh: Như Hoàn

Đáng chú ý, khu vực Đông Bắc Bộ đã chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31.1, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, trừ Điện Biên và Lai Châu, cũng bắt đầu chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C.

Riêng tại Hà Nội, ngày 31/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C.

Trên biển, diễn biến thời tiết được dự báo phức tạp hơn. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông ghi nhận gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng cao từ 2 đến 4 m.

Từ ngày 01/02, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng cao từ 2 đến 5 m.

Từ chiều và tối 01/02, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Biển động, sóng cao từ 2 đến 4 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 01/02 đến đêm 03/02/2026, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây rét kéo dài có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và hàng hải, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh.