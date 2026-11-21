Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , hôm nay (21/11) và ngày mai, không khí lạnh suy yếu và lệch dần về phía Đông. Từ 22/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, chỉ còn rét về đêm và sáng.

Đến khoảng đêm 23/11, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta gây mưa rét trở lại. Từ khoảng đêm 23-25/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 11-24 độ.

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Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.