Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, ở Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về nước ta. Khoảng từ 9-11/9, khối không khí lạnh này khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

“Cường độ của đợt không khí lạnh đầu mùa được dự báo không quá mạnh. Dưới tác động của khối không khí lạnh, trong khoảng từ đêm 9 đến ngày 10/9, các tỉnh miền Bắc có thể có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sau đó mưa sẽ giảm nhanh”, cơ quan khí tượng thông tin.

Ngoài ra, dưới tác động của không khí lạnh đầu mùa, các ngày từ 10-12/9, nền nhiệt cao nhất ở miền Bắc giảm xuống dưới 33°C, mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống dưới 25°C, khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ thấp nhất khả năng dưới 23°C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa. (Ảnh minh hoạ)

Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa đông năm 2026-2027. Trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên rơi vào khoảng 12/9 - 4/10. Đợt không khí lạnh sớm nhất xảy ra vào ngày 16/8/2003. Như vậy, nếu ngày 9-10/9, miền Bắc đón đợt không khí lạnh thì sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình.

Ngoài không khí lạnh, từ 9/9, trên khu vực Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo trong khoảng 12-13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 70-80%, sau đó có thể mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%.

“Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, dự báo từ khoảng 10-17/9, các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ”, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Theo số liệu dự báo hiện tại có 2 kịch bản mưa. Kịch bản 1 có xác suất 60-70%, mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ 10/9 và kéo dài đến ngày 16/9, vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Kịch bản 2 có xác suất 30-40%, mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ khoảng 14/9 và kéo dài đến khoảng 17/9, vùng tâm mưa tập trung ở khu vực Nghệ An đến TP Huế.

Ngoài ra, dự báo trong khoảng 9-12/9, gió mùa tây nam khả năng tăng cường hoạt động mạnh nên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông xuất hiện nhiều hơn.