Dự báo thời tiết cả nước trong 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (19/5), mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở miền Bắc. Lượng mưa từ 19h ngày 18/5 đến 3h ngày 19/5 có nơi trên 100mm như: Na Sầm (Lạng Sơn) 178,6mm; Hoàng Khai (Tuyên Quang) 151,4mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 135,2mm; Đức Long (Cao Bằng) 119,4mm; Cao Tân (Bắc Kạn) 109,4mm; thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) 106,6mm…

Sáng sớm 19/5, Đông Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 70mm. Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to nhưng lượng mưa dự báo thấp hơn Đông Bắc Bộ, có nơi trên 30mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn, trên 50mm trong 3 giờ.

Sau những ngày mưa như trút ở nhiều nơi, hôm nay 19/5, mưa lớn ở khu vực trên giảm dần.

Miền Bắc sắp hứng thêm đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh ở miền Bắc gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang là những địa phương được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện:

Hà Giang: Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, TP Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh.

Lạng Sơn: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, TP.Lạng Sơn, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan.

Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, thị xã Sa Pa, Văn Bàn.

Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn.

Trái ngược với thời tiết ẩm ướt ở các khu vực trên, ngày 19/5, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trên 35°C. Từ 20/5-22/5, nắng nóng mở rộng phạm vi và tăng cường độ, xảy ra diện rộng ở khu vực này, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Từ đêm 20/5 đến ngày 28/5, các vùng miền trên cả nước nhiều ngày hứng mưa, cục bộ mưa to.

Theo đó, ngày 22/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng đêm 22-25/5, khu vực này mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi rất to. Từ 26/5, lượng mưa xu hướng giảm, trời còn mưa rào và dông rải rác.

Bắc Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày 21-22/5 khả năng nắng nóng diện rộng. Khoảng chiều tối và đêm ngày 22-28/5, khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khoảng 21-22/5 phía Bắc có thể xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ 22-24/5, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 19/5, thời tiết trong ngày ở Hà Nội diễn biến phức tạp, mưa nắng đan xen. Dự báo trời nhiều mây, sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối và đêm, khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Ngày mai 20/5, nắng nóng xuất hiện ở Thủ đô Hà Nội với nhiệt độ cao nhất lên tới 35°C. Tuy nhiên, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất 27°C. Người dân, đặc biệt người già, trẻ em và người mắc bệnh nền cần lưu ý các biện pháp giữ sức khoẻ trước sự chênh lệch lớn nhiệt độ giữa ngày và đêm.

Trong 10 ngày tới, dự báo thời tiết Hà Nội phổ biến có mưa. (Nguồn: NCHMF)

Tuy nhiên, nắng nóng không kéo dài ở Hà Nội, khu vực này bước vào thời kỳ mưa kéo dài, nhiệt độ giảm dần. Ngày 21-22/5, Hà Nội chuyển mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất còn 34°C, thấp nhất dao động 27-28°C.

Ngày 23/5, Hà Nội mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm về ngưỡng 31°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 26°C.

Ngày 24-25/5, mưa vừa, mưa to bao trùm Thủ đô, nhiệt độ cao nhất giảm còn 28-29°C, nhiệt độ thấp nhất cũng dao động 24-25°C.

Sang ngày 26/5, Thủ đô Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nguy cơ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ lên ngưỡng cao nhất 31°C, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 23°C.

Mưa rào và dông duy trì ở Hà Nội trong 2 ngày cuối thời kỳ dự báo (27-28/5), nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 33°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 24°C.