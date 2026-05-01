Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo ngày mai (2/5), khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, Đông Bắc Bộ ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 3/5, miền Bắc có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc hôm nay trời nắng, riêng khu Tây Bắc có mưa dông rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực miền Trung tăng nhiệt, trời có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 3-4/5, Thanh Hoá đến Huế có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ trời nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo ngày mai (2/5), khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng 35-37 độ. Từ 3/5, nắng nóng giảm dần. Chiều và tối các ngày 4-6/5, Nam Bộ có thể đón mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.