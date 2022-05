Mưa lớn hiếm gặp quay trở lại miền Bắc và kéo dài đến hết tháng 5, chuyên gia cảnh báo thiên tai khốc liệt, khó đoán vào cuối năm

Mưa lớn gia tăng trở lại ở miền Bắc

Những ngày qua (21 - 24/5), các tỉnh miền Bắc trải qua đợt mưa với lượng mưa lớn được ghi nhận như tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 808mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 594mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 554mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 692mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 612mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 496mm, Đông Lai (Hòa Bình) 442mm, Phúc Thọ (Hà Nội) 396mm, ...

Đến ngày 25/5, mưa tại miền Bắc giảm, chỉ còn rải rác khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ. Tuy nhiên, từ hôm nay (26/5), mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió hoạt động mạnh trở lại.

Mưa gia tăng trở lại các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới. Ảnh minh hoạ.

Dự báo: Từ chiều tối và đêm nay (26/5) đến hết đêm 27/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/đợt, có nơi trên 90mm/đợt; riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo đợt mưa này tại các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến cuối tháng 5, đầu tháng 6. Tuy nhiên, cường độ và phạm vi giảm dần. Mưa rào và dông rải rác tập trung ở vùng núi và trung du, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo thiên tai vào cuối năm

Liên quan đến đợt mưa tại miền Bắc những ngày vừa qua được cơ quan khí tượng đánh giá là hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí nhiều địa phương như Vĩnh Phúc ghi nhận được lượng mưa lịch sử.



Tổng lượng mưa từ ngày 21/5 đến ngày 24/5 đạt kỷ lục ở nhiều nơi tại miền Bắc. Cường độ phổ biến khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày này là 150-300mm, nhiều nơi trên 500mm. Tổng lượng mưa một số nơi đã vượt so với lượng mưa tháng trung bình nhiều năm từ 30-50%.

Một số nơi như Vĩnh Phúc xuất hiện lượng mưa kỷ lục. Tại Tam Đảo, lượng mưa 4 ngày lên tới 808mm, đây là lượng mưa cao nhất trong tháng 5 từ trước tới giờ.

Lý giải về những đợt mưa dông tại miền Bắc trong tháng 5 vừa qua, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 5 các tỉnh miền Bắc vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ vào nửa đầu tháng 05.



Đợt mưa ngày 21-24/5 vừa qua cũng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rất to ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Đây cũng là thời điểm bước vào mùa mưa bão ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, những đợt mưa rào và dông vào tháng 5 vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên mưa lớn như vừa qua là rất hiếm gặp. Trong quá khứ, đợt mưa lớn gần nhất trong tháng 5 có cường độ tương tự ở Bắc Bộ xảy ra vào ngày 23-26/5/2016.

Ông Trần Quang Năng cũng cho biết, cao điểm mùa mưa bão đang đến gần, chính vì vậy, cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai.

Nhận định về tình hình mưa bão trong những tháng vừa qua, đặc biệt trên cả nước đã xảy ra nhiều thiên tai bất thường, trái quy luật như mưa dông trái mùa ở Nam Trung Bộ, cũng như mưa dông tại nhiều khu vực khác, trên biển cũng xuất hiện nhiều cơn bão sớm, ông Trần Quang Năng cũng cho biết, hiện tượng La Nina được dự báo tiếp tục duy trì trong những tháng tới và chi phối mạnh đến diễn biến thiên tai trong năm 2022 tại Việt Nam.

"Nhiều nguy cơ thiên tai sẽ diễn ra phức tạp khốc liệt, khó dự đoán hơn năm 2021, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới, mưa lớn cùng nhiều cơn bão với quỹ đạo và cường độ bộ thất có thể tập trung vào cuối năm", ông Năng cho biết thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày và dự báo sẽ tiếp tục xảy ra rải rác ở vùng núi và trung du Bắc Bộ thời gian tới. Vì vậy, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

