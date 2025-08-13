Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 8h ngày 13/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,78m, mực nước hạ lưu 13,08m, lưu lượng về hồ 5.250 m 3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 3.925 m 3 /s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20 tối 13/8, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa.

Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ hai trong tối nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (13/8), khu vực Bắc Bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 13/8 có nơi trên 50mm như trạm Mường Mùn 1 (Điện Biên) 50.2mm, trạm Hòa Cuông (Lào Cai) 93.4mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm 13/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc có thể đón mưa to ở một số khu vực trong chiều tối và đêm nay (13/8).

Dự báo trong ngày mai (14/8), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ chiều tối 15/8 đến ngày 18/8, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo từ đêm 15 đến ngày 17/8, toàn bộ dải ven biển miền trung, khu vực cao nguyên Trung và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.