Miền Bắc bước vào đợt mưa diện rộng kéo dài đến cuối tuần sau, "vắt ngang" trận Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình ngày 22/5

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết khá mát mẻ với nền nhiệt từ 26 - 30 độ, trời có gió, nắng nhẹ. Đặc biệt, tại Hà Nội và 11 tỉnh thành phía Bắc đang diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, thời tiết những ngày vừa qua rất thuận lợi để tổ chức các môn thi đấu ngoài trời. Tình trạng thời tiết này cũng rất thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Tuy nhiên, thời tiết mát mẻ, nắng ráo tại các tỉnh miền Bắc sẽ kết thúc vào ngày 20/5 và Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Các tỉnh miền Bắc đón mùa Hè khá mát mẻ so với trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 19/5, mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có xu hướng tăng lên, từ tối (19/5), mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có xu hướng mở rộng ra toàn miền.

Dự báo: Đêm từ 19/5 và ngày 20/5, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối ngày 20/5 đến ngày 21/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 21/5 đến 23/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Từ ngày 24/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần về cường độ. Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến gần cuối tháng 05.

Ngoài ra, từ đêm 19/5 đến ngày 23/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 20/5 đến ngày 21/5 có lúc có mưa, mưa rào; từ đêm 21/5 đến 23/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Như vậy, rất có thể người hâm mộ sẽ phải đội mưa đón xem trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình ngày 22/5.

Trước đó, từ 9/5-15/5, các tỉnh miền Bắc đã đón một đợt mưa dông lớn, kéo dài nhiều ngày khiến nhiều nơi ở vùng núi Bắc Bộ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, đợt mưa mới từ ngày mai khiến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc năm nay có thể đón một mùa hè mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Dù đã bước vào tháng 5, nhưng Bắc Bộ mới chỉ trải qua một đợt nắng nóng cục bộ vào ngày 25-27/4, và chưa xảy ra trên diện rộng. So với cùng kỳ nhiều năm, nắng nóng ở miền Bắc năm nay đến muộn hơn.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là thời tiết trong các tháng đầu mùa hè tại miền Bắc chịu chi phối bởi trạng thái La Nina (nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương ở pha lạnh) với xác suất 50-60%.

Đặc biệt, trong tháng 05, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tập trung vào nửa cuối tháng, tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN).



Tuy có nhiều đợt nắng nóng, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 5/2022 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi thấp hơn từ 1,0-1,50C.

Trong bản tin dự báo dài hạn, cơ quan khí tượng nhận định:

Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 5-7 và tháng 10/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 8-9/2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN.

Khu vực Trung Bộ: nhiệt độ từ tháng 5-6 và tháng 10/2022 phổ biến xấp xỉ so với so với TBNN, từ tháng 7-9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ vào tháng 7/2022 xấp xỉ so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 5-6/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 7-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,0-0,50C so với TBNN.

Mùa hè năm nay cũng được nhận định ít gay gắt và kéo dài hơn so với mùa hè 2020. Trong đó, từ khoảng nửa cuối tháng 6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón những đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên. Thời gian nắng nóng cao điểm năm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo kéo dài từ nửa cuối tháng 6 đến nửa đầu tháng 8.

