Miền Bắc bất ngờ giảm nhiệt, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Miền Bắc hôm nay (28/12) tiếp tục rét, nền nhiệt giảm 2-3 độ so với hôm qua.

Dự báo ngày mai (29/12), trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Khoảng đêm 1/1/2026, miền Bắc đón không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời rét kéo dài.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị - Huế có mưa rải rác, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo từ 2-6/1/2026, khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải phía đông Đắk Lắk có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời se lạnh về đêm và sáng sớm, riêng Quảng Trị - Huế trời rét.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, ít mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 27-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 21-24 độ, miền Tây 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ, Tây Nguyên tiếp tục ngày nắng, ít mưa.