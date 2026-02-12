Midu khoe 1 thứ ngày cận Tết, netizen nhìn vào chốt luôn: "Chị có tất cả!"

Những ngày cận Tết, mạng xã hội ngập tràn loạt ảnh check-in rộn ràng của sao Việt. Và không nằm ngoài "đường đua" đó, Midu mới đây cũng khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ khoảnh khắc sum vầy bên gia đình vào đúng ngày 24 Tết.

Điều khiến netizen đặc biệt chú ý không chỉ là không khí ấm áp, mà còn là việc cô "flex" căn biệt thự bề thế, khang trang. Trong loạt ảnh được đăng tải, Midu cùng bố mẹ và bà diện đồ bà ba cùng nhau trang trí nhà đón Tết. Đây cũng là một trong số ít lần nữ diễn viên để lộ không gian sống riêng sau khi kết hôn với chồng doanh nhân.

Khoảnh khắc nhiều thế hệ cùng đứng cạnh nhau, nở nụ cười rạng rỡ giữa căn nhà rộng rãi, tràn ngập sắc xuân khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đồng loạt "xin vía", cho rằng Midu đích thị là có tất cả. Bởi lẽ, Midu vừa có sự nghiệp riêng, tài sản không phải dạng vừa, chồng yêu thương và một gia đình đa thế hệ vô cùng hạnh phúc.

Midu khoe những góc bên trong căn biệt thự riêng đã được trang trí để đón năm mới (Ảnh: FBNV)

Lâu lắm rồi Midu mới khoe cơ ngơi riêng trước khi kết hôn với chồng doanh nhân (Ảnh: FBNV)

Cả gia đình của Midu cùng nhau đón Tết, nhìn góc nào cũng thấy sang trọng và ấm cúng (ảnh: FBNV)

Từ nhiều năm nay, Midu vốn được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, kín tiếng và hiếm khi phô trương. Cô không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn kinh doanh, đầu tư bất động sản và giảng dạy. Sau khi kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, cuộc sống của Midu càng nhận được sự quan tâm.

Midu và Minh Đạt giữ nhịp sống khá riêng tư. Tuy nhiên, qua những khoảnh khắc hiếm hoi được hé lộ, có thể thấy cả hai đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Minh Đạt được nhận xét là người chồng kín đáo, ít xuất hiện trước truyền thông nhưng luôn âm thầm ủng hộ vợ trong các dự án cá nhân.

Midu và chồng sinh sống trong một căn chung cư cao cấp hậu hôn lễ thế kỷ (Ảnh: FBNV)

Sau 1 năm kết hôn, Midu hạnh phúc khi nhắc về chồng: "Một người giúp mình không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, luôn động viên, động viên khi có chuyện buồn, hoặc đi ăn, đi uống cà phê, không bao giờ và không dám từ chối mình". Minh Đạt cũng dành những lời ngọt ngào cho vợ: "Vợ là người giúp anh nhìn ra những điều không tốt. Cảm giác như có em thì khả năng của anh đã tăng lên gấp bội lần".

Cả hai luôn sánh đôi trong những dịp đặc biệt (Ảnh: FBNV)

Có thời điểm, cuộc sống hôn nhân của Midu vướng phải những tranh luận trái chiều, khi đó cô chia sẻ: "Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình đến hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương và bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất. Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán định kiến của xã hội, những toxic tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến suốt 1 năm qua.

Kể cả tiệc kỉ niệm làm riêng tư nhất vẫn bị đồn mua bài phô trương gì gì đó. Nhưng với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau và tụi mình chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên. Sống vì gia đình mình, vì những người thân bạn bè bên cạnh mình, chứ không sống phụ vì quan điểm, đánh giá hay sự toxic của xã hội".