Midu

Không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên, doanh nhân, Midu còn gây chú ý bởi công việc giảng dạy tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Từ năm 2017, cô bắt đầu tham gia giảng dạy ngành Thiết kế thời trang, hướng dẫn sinh viên thực hiện các đồ án chuyên ngành.

Với nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thời trang, nữ diễn viên được đánh giá cao ở sự nhiệt tình, gần gũi và khả năng truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ.

Midu trong buổi chấm thi dự án thời trang với các sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Để theo đuổi công việc giảng dạy một cách nghiêm túc, Midu không ngừng trau dồi học vấn. Cô tốt nghiệp Cử nhân ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2013, sau đó tiếp tục học lên Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang và tốt nghiệp Á khoa năm 2024.

Dù bận rộn với nghệ thuật và kinh doanh, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy, cho thấy sự nghiêm túc với con đường giáo dục mà cô đã lựa chọn.

Bên cạnh đứng lớp, nữ diễn viên còn tham gia hướng dẫn đồ án, chấm bài tốt nghiệp và đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động chuyên môn.Dù bận rộn với nghệ thuật và kinh doanh, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy, cho thấy sự nghiêm túc với con đường giáo dục mà cô đã lựa chọn.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Không chỉ gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh còn được biết đến với con đường học vấn và sự nghiệp giảng dạy ấn tượng. Tháng 8/2020, cô bắt đầu công tác tại Trường Đại học Hoa Sen với vai trò giảng viên ngành Quản trị sự kiện.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh trong lễ vinh danh thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Hoa Sen.

Sau đó, người đẹp tiếp tục đảm nhận vị trí Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn vào cuối năm 2025. Bên cạnh công việc giảng dạy, Ngân Anh còn tích cực tham gia các hoạt động quản lý, phát triển chương trình đào tạo và kết nối sinh viên với môi trường nghề nghiệp thực tế.

Hiện tại, người đẹp tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế - Quản trị tại Đại học Tomas Bata (Cộng hòa Séc).

Về học vấn, cô tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn tại Vatel International Business School, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản lý sự kiện quốc tế tại Đại học Salford (Anh). Hiện tại, người đẹp tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế - Quản trị tại Đại học Tomas Bata (Cộng hòa Séc).

Ở tuổi 30, Lê Âu Ngân Anh gây ấn tượng khi xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, từng bước khẳng định bản thân ở cả vai trò giảng viên lẫn nhà quản lý học thuật.

Hồ Quỳnh Hương

Không chỉ là một trong những giọng ca thực lực của làng nhạc Việt, Hồ Quỳnh Hương còn từng thử sức với vai trò giảng viên thanh nhạc.

Năm 2016, cô tham gia giảng dạy tại lớp tài năng đặc biệt của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đến năm 2018, nữ ca sĩ tiếp tục đảm nhận công việc giảng dạy tại khoa Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP.HCM.

Từ năm 2018, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đảm nhận công việc giảng dạy tại khoa Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP.HCM.

Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật cùng kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp, cô có lợi thế trong việc truyền đạt kỹ năng thanh nhạc và kinh nghiệm sân khấu cho các thế hệ học trò.

Đáng chú ý, Hồ Quỳnh Hương cũng có thành tích học tập ấn tượng khi từng tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp thanh nhạc năm 2002 và thủ khoa hệ đại học năm 2013 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, với điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp.

Hồ Quỳnh Hương từng tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp thanh nhạc năm 2002 và thủ khoa hệ đại học năm 2013 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, với điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp.

Việc chuyển từ vị trí ca sĩ sang giảng viên cho thấy mong muốn của cô trong việc truyền nghề, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ.

NSƯT Nguyệt Hằng

Không chỉ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, NSƯT Nguyệt Hằng còn có sự nghiệp giảng dạy đáng chú ý.

Sau nhiều năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ, tháng 3/2025, nữ nghệ sĩ chuyển công tác về Khoa Sân khấu - Điện ảnh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để đảm nhận công việc giảng dạy chuyên ngành diễn xuất.

Tháng 3/2025, NSƯT Nguyệt Hằng chuyển công tác về Khoa Sân khấu - Điện ảnh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Trước đó, chị từng tham gia giảng dạy thỉnh giảng tại Đại học Thăng Long và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, Nguyệt Hằng có nhiều trải nghiệm thực tế để truyền đạt cho các thế hệ diễn viên trẻ về kỹ năng biểu diễn, cảm thụ nhân vật và kinh nghiệm làm nghề.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, Nguyệt Hằng có nhiều trải nghiệm thực tế để truyền đạt cho các thế hệ diễn viên trẻ về kỹ năng biểu diễn, cảm thụ nhân vật và kinh nghiệm làm nghề.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ còn tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vào năm 2018. Năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Việc chuyển hướng sang công tác giảng dạy được xem là dấu mốc mới trong sự nghiệp, giúp nữ nghệ sĩ tiếp tục đóng góp cho nghệ thuật bằng cách đào tạo và truyền lửa đam mê cho thế hệ kế cận.