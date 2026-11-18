Sự kiện quy tụ các chuyên gia quốc tế từ DSM-Firmenich, Kirin (Nhật Bản) và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đem lại nhiều góc nhìn khoa học mới mẻ, hướng tới cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch cho trẻ nhỏ.

Lợi khuẩn Postbiotic - Hướng tiếp cận đột phá trong khoa học vi sinh

Lợi khuẩn từ lâu đã được biết đến với vai trò hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa và miễn dịch. Tuy nhiên, cùng với những tiến bộ trong nghiên cứu hệ vi sinh, khoa học dinh dưỡng ngày càng nghiên cứu sâu hơn về vai trò của các vi sinh vật bất hoạt và những thành phần từ chúng đối với cơ thể. Đây cũng chính là cơ sở thúc đẩy xu hướng nghiên cứu Lợi khuẩn Postbiotic – chế phẩm chứa các vi sinh vật bất hoạt có khả năng mang lại lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa và miễn dịch cùng tiềm năng ứng dụng trong phát triển các giải pháp dinh dưỡng hiện đại.

Nhằm cập nhật những thành tựu khoa học mới nhất đến người tiêu dùng Việt, Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp cùng Công ty Nutricare tổ chức Tọa đàm khoa học "Tiên phong lợi khuẩn Postbiotic - Từ bằng chứng khoa học quốc tế đến ứng dụng dinh dưỡng cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch".

TS. David Clark – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) chia sẻ về bằng chứng lâm sàng, tiềm năng ứng dụng Postbiotic ở trẻ em Việt Nam và khả năng mở rộng ở người cao tuổi

Sự kiện quy tụ dàn chuyên gia hàng đầu từ Tập đoàn DSM-Firmenich (Pháp), Tập đoàn Kirin (Nhật Bản) và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA). Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung làm rõ cơ chế tác động, bằng chứng lâm sàng và khả năng ứng dụng lợi khuẩn Postbiotic, qua đó mở ra góc nhìn toàn diện hơn về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm dinh dưỡng thế hệ mới.

Chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Baker - Trưởng bộ phận Khoa học và Sức khỏe đường ruột, Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn DSM-Firmenich chia sẻ tại buổi tọa đàm

Chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Baker - Trưởng bộ phận Khoa học và Sức khỏe đường ruột, Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn DSM-Firmenich đã giới thiệu nền tảng khoa học của lợi khuẩn Postbiotic Humiome® gồm 2 chủng Lactobacillus fermentum và Lactobacillus delbrueckii. Với hơn 40 nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng, lợi khuẩn Postbiotic Humiome® được chứng minh hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa nhờ khả năng bảo vệ liên kết tế bào niêm mạc ruột, hạn chế vi khuẩn gây bệnh bám dính, đồng thời ức chế một số vi khuẩn có hại, hỗ trợ lợi khuẩn Bifidobacterium phát triển và củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên tại ruột.

TS. Yusuke Ushida - Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Kirin (Nhật Bản) chia sẻ về khả năng kích hoạt tế bào miễn dịch pDC của Postbiotic Immuse® tại tọa đàm

Bên cạnh hỗ trợ tiêu hóa, khả năng tác động tích cực tới hệ miễn dịch cũng là điểm đáng chú ý của lợi khuẩn Postbiotic. Tại buổi tọa đàm, TS. Yusuke Ushida - Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Kirin (Nhật Bản) cho biết, Lợi khuẩn Postbiotic Immuse® với chủng Lactococcus lactis Plasma (L.Lactis) có khả năng kích hoạt tế bào pDC được coi là tế bào thủ lĩnh của hệ miễn dịch, từ đó kích hoạt toàn bộ hệ thống miễn dịch góp phần chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và virus xâm nhập nhằm bảo vệ cơ thể khỏe mạnh.

Hiệu quả của lợi khuẩn Postbiotic Immuse® đã được chứng minh qua hơn 18 nghiên cứu lâm sàng. Nổi bật với nghiên cứu có sự tham gia của 892 học sinh Việt Nam từ 6-9 tuổi, kết quả cho thấy: nhóm bổ sung Immuse® trong 8 tuần có xu hướng giảm số ngày bị sốt và số ngày nghỉ học so với nhóm đối chứng. Đây là cơ sở khoa học vững chắc để ứng dụng lợi khuẩn Postbiotic Immuse® vào các giải pháp dinh dưỡng tăng cường miễn dịch cho trẻ em Việt Nam.

Metacare Opti: Hiện thực hóa thành tựu quốc tế vào sản phẩm Việt

Từ những thành tựu của khoa học dinh dưỡng, Nutricare hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) tiên phong ứng dụng 2 chủng Lợi khuẩn Postbiotic Humiome® và Postbiotic Immuse® vào sản phẩm dinh dưỡng Metacare Opti 2+.

Khách mời tham dự tọa đàm khoa học nhằm cập nhật những tri thức mới về khoa học dinh dưỡng

Metacare Opti ứng dụng đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic, bổ sung 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Humiome® và Postbiotic Immuse® - hai chủng lợi khuẩn đã được chứng minh hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, kết hợp cùng HMO và Chất xơ, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, ngừa táo bón. Không chỉ chú trọng sức khỏe đường ruột và tăng cường sức đề kháng, Metacare Opti 2+ còn bổ sung Đạm Whey dễ hấp thu, Lysin và Kẽm hỗ trợ trẻ ăn ngon miệng, từ đó, thúc đẩy quá trình tăng trưởng cân nặng đều đặn ở trẻ;; cùng Canxi, Vitamin K2 và D3 tạo nền tảng phát triển hệ xương và chiều cao.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ: "Tiên phong ứng dụng công nghệ lợi khuẩn Postbiotic là minh chứng cho định hướng chủ động tiếp cận, làm chủ và chuyển hóa những tiến bộ khoa học thành giá trị thực tiễn của Nutricare. Với vị thế 10 năm liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, chúng tôi không chỉ hướng tới nâng cao tiêu chuẩn dinh dưỡng, mà còn từng bước xây dựng năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu."

Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ tại tọa đàm

Nutricare - Tự hào Thương hiệu quốc gia Việt Nam 10 năm liên tiếp

10 năm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là hành trình bền bỉ theo đuổi khoa học dinh dưỡng của Nutricare. Doanh nghiệp liên tục đầu tư phát triển, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước nhằm phát triển những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho gia đình Việt.

Trong đó, Metacare là dòng sản phẩm liên tiếp được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam qua các kỳ xét chọn. Điều này cho thấy định hướng phát triển nhất quán của Nutricare dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng – Đổi mới sáng tạo – Năng lực tiên phong, hướng tới mục tiêu kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Thông tin sản phẩm: https://nutricare.com.vn/metacare-opti-2-850-g/

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