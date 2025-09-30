Metacare đột phá với công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic bảo vệ hàng rào đề kháng của trẻ

1.000 ngày đầu đời - giai đoạn vàng quyết định tầm vóc, sức đề kháng và trí tuệ của trẻ

1.000 ngày đầu đời - tính từ khi mang thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi - được các chuyên gia đánh giá là giai đoạn vàng không thể lặp lại. Đây không chỉ là thời điểm trẻ phát triển nhanh chóng nhất về chiều cao, cân nặng, trí não và hệ miễn dịch, mà còn là giai đoạn cơ thể hấp thu và phản ứng mạnh mẽ với các tác động từ dinh dưỡng, môi trường sống và phương pháp chăm sóc.

Ngay từ khi chào đời, trẻ đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng thể chất mạnh mẽ. Cụ thể, trong năm đầu tiên, chiều cao của trẻ có thể tăng khoảng 25 cm, và trong những năm tiếp theo, tốc độ tăng trung bình đạt khoảng 10 cm mỗi năm. Không chỉ vậy, cân nặng cũng thay đổi đáng kể: gấp đôi sau 4 - 6 tháng đầu đời và gấp ba lần vào cuối năm đầu tiên. Trẻ từ 2-10 tuổi cân nặng tăng trung bình 2,4 kg/năm. Theo các chuyên gia, giai đoạn này đóng góp tới 60% khả năng phát triển chiều cao tiềm năng của trẻ. Mỗi bước tăng trưởng đều mang tính quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến vóc dáng và thể chất sau này.

Song song với thể chất, não bộ cũng phát triển mạnh mẽ trong 1.000 ngày đầu đời. Trong 2 năm đầu, não bộ trẻ có thể đạt tới 80% kích thước não người trưởng thành. Giai đoạn này là nền tảng phát triển kỹ năng nhận thức, trí nhớ, ngôn ngữ và tư duy. Trẻ được chăm sóc tốt về dinh dưỡng và môi trường sống sẽ có khả năng học hỏi và tư duy tốt hơn khi trưởng thành.

Đặc biệt, cũng trong giai đoạn này, hệ miễn dịch của trẻ sẽ trải qua hai quá trình chuyển tiếp quan trọng:

1. Miễn dịch từ thụ động sang chủ động

Trong thời kỳ bào thai và giai đoạn bú mẹ, trẻ nhận được lượng kháng thể IgG, IgA từ sữa mẹ. Đây là hàng rào miễn dịch quan trọng, giúp bảo vệ trẻ khỏi nhiều tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ sau 6 tháng tuổi, lượng kháng thể này giảm dần, trong khi hệ miễn dịch riêng của trẻ vẫn chưa hoàn thiện. Ở giai đoạn đầu, khi tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài, cơ thể trẻ chưa đủ khả năng tự ghi nhớ và phản ứng mạnh với virus, vi khuẩn, dẫn đến việc trẻ dễ mắc các bệnh phổ biến như cảm lạnh, ho, sốt, viêm họng, tiêu chảy…

2. Chế độ dinh dưỡng từ bú mẹ sang ăn dặm

Sau 6 tháng, trẻ bắt đầu ăn dặm và dần ăn cùng gia đình. Tuy nhiên, hệ tiêu hóa của trẻ vẫn còn non yếu: niêm mạc ruột mỏng, hệ vi sinh chưa ổn định. Điều này đồng nghĩa với việc nếu dinh dưỡng không hợp lý hoặc vệ sinh kém có thể dẫn tới rối loạn tiêu hóa, giảm hấp thu vi chất và suy giảm miễn dịch niêm mạc, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng trưởng của trẻ.

Đề kháng yếu khiến trẻ dễ rơi vào vòng lặp suy dinh dưỡng

Sự chuyển tiếp kép này tạo ra "khoảng trống miễn dịch tạm thời", khiến trẻ dễ ốm vặt. Mỗi lần ốm, cơ thể phải ưu tiên năng lượng cho chống lại bệnh tật và hồi phục, dẫn đến chán ăn, kém hấp thu và mất vi chất. Nếu tình trạng này lặp lại, trẻ rơi vào vòng lặp bất lợi. Nếu không được can thiệp sớm, trẻ sẽ dễ bỏ lỡ cơ hội vàng để phát triển toàn diện, ảnh hưởng lâu dài đến chiều cao, cân nặng và trí não.

Lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma - giải pháp tăng cường đề kháng chủ động

Để hỗ trợ hệ miễn dịch non nớt trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, khoa học dinh dưỡng hiện đại đã nghiên cứu thành công giải pháp đột phá: lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma.

Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma được xem là thành tựu mới trong khoa học dinh dưỡng, với khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch một cách trực tiếp và hiệu quả. Đây là sản phẩm cuối cùng sau quá trình lên men lợi khuẩn, chứa những hoạt chất sinh học đã được "kích hoạt sẵn", nên ổn định hơn, dễ hấp thu hơn và tác động trực tiếp lên hệ miễn dịch.

Lợi khuẩn Postbiotic Latococcus lactis Plasma giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ

Bên trong ruột non có những vùng đặc biệt, được gọi là mảng Peyer, nơi tập trung phần lớn các tế bào miễn dịch (bao gồm tế bào plasmacytoid dendritic cells (pDCs) – "thủ lĩnh" của hệ miễn dịch). Khi Lợi khuẩn Postbiotic L.Lactis Plasma qua đường tiêu hóa đến ruột non sẽ kích hoạt trực tiếp tế bào pDC từ đó kích hoạt dây truyền toàn bộ tế bào miễn dịch giúp cơ thể tăng sản xuất interferon, chống lại virus và vi khuẩn.

Lợi khuẩn Postbiotic L.Lactis Plasma đã được nghiên cứu chứng minh giúp giảm tần suất ốm vặt ở trẻ như cảm lạnh, ho, sốt và tiêu chảy, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục. L.Lactis Plasma còn hỗ trợ ổn định hệ vi sinh đường ruột và niêm mạc, ngăn ngừa viêm nhiễm, từ đó gián tiếp phá vỡ vòng lặp tiêu cực ảnh hưởng đến tăng trưởng. Đặc biệt, L.Lactis Plasma kích hoạt tế bào đuôi gai plasmacytoid (pDC) - "thủ lĩnh" của hệ miễn dịch, giúp tăng cường hệ miễn dịch toàn diện cho trẻ.

Đề kháng khỏe, bé tăng cân, cao lớn cùng Metacare

Ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng hiện đại và sự am hiểu nhu cầu đặc thù của trẻ em Việt Nam, Nutricare hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu và phát triển thành công sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare, giải pháp dinh dưỡng toàn diện hỗ trợ tăng cường đề kháng, cải thiện tăng cân và thúc đẩy quá trình phát triển chiều cao ở trẻ.

Mỗi ngày 3 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare bổ sung 15 tỷ lợi khuẩn Postbiotic L.Lactis Plasma, hỗ trợ kích hoạt hệ miễn dịch ngay tại ruột non, nơi tập trung phần lớn tế bào miễn dịch, nhờ đó, giúp cơ thể bé có thể phản ứng nhanh trước virus, vi khuẩn, góp phần hỗ trợ giảm nguy cơ ốm vặt và các bệnh nhiễm trùng thông thường. Ngoài ra, Metacare còn chứa sữa non nhập khẩu từ Mỹ giàu kháng thể IgG góp phần củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ cơ thể bé chống lại virus, vi khuẩn hiệu quả hơn ngay từ những năm tháng đầu đời.

Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare đột phá 15 tỷ lợi khuẩn giúp đề kháng khỏe, bé tăng cân, cao lớn

Không chỉ hỗ trợ củng cố sức đề kháng, Metacare còn là nguồn dinh dưỡng toàn diện giúp bé phát triển khỏe mạnh. Sản phẩm bổ sung nhóm Vitamin B, những vi chất tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa năng lượng từ tinh bột, đạm và chất béo, giúp cơ thể bé có đủ năng lượng cho vận động và học hỏi mỗi ngày, đồng thời kích thích cảm giác thèm ăn tự nhiên.

Song song đó, Đạm, Kẽm và Lysin được bổ sung, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tổng hợp Protein, duy trì khối cơ và cải thiện vị giác, nhờ vậy bé ăn ngon hơn, tăng cân đều đặn và giảm nguy cơ biếng ăn kéo dài.

Đặc biệt, Canxi trong sữa đáp ứng 100% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày theo chuẩn WHO khi bé sử dụng 3 hộp 180ml, giúp xương và răng phát triển tối ưu. Kết hợp cùng Vitamin D3, dưỡng chất hỗ trợ hấp thu Canxi hiệu quả, Metacare hỗ trợ xây dựng hệ xương chắc khỏe, tăng trưởng chiều cao trong giai đoạn vàng phát triển.

Metacare là giải pháp dinh dưỡng chủ động dành cho trẻ trong giai đoạn vàng. Với công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic và công thức được nghiên cứu cho trẻ em Việt Nam, Metacare giúp mẹ yên tâm đồng hành cùng con khôn lớn khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời.

Khát vọng nâng tầm sức khỏe người Việt của Nutricare

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Dinh dưỡng Y học tại Việt Nam, những năm qua, Nutricare đã nỗ lực nghiên cứu, phát triển công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt.

"Bằng việc hợp tác với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học Nutricare một lần nữa khẳng định khát vọng và cam kết mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng vượt trội, đặc biệt chuẩn Hoa Kỳ, nhằm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt." - Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ.

