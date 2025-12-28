MEDICUBE - Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc mang đến không gian trải nghiệm thiết bị chăm sóc da đa năng

Sự kiện có sự tham gia của nhiều KOL và những gương mặt có tầm ảnh hưởng về làm đẹp như Lucie Nguyễn, Lê Lý Lan Hương, Ribi Sachi, Lương Đỗ… cùng bác sĩ chuyên ngành da liễu.

Tại đây, các KOL được tham gia trải nghiệm buổi chia sẻ bí quyết dưỡng da, cách kết hợp thiết bị AGE-R trong chu trình skincare hằng ngày, cũng như mang đến những góc nhìn thực tế về hiệu quả của làm đẹp bằng công nghệ trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và đẹp bền vững.

Ông Kim Yeondae, Giám đốc Hansung E Việt Nam, công ty phân phối chính thức Medicube chia sẻ thêm: “Chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng Việt Nam trải nghiệm chuẩn Hàn Quốc, nơi công nghệ và mỹ phẩm được kết hợp để tối ưu hiệu quả chăm sóc da. Chúng tôi tin rằng việc hiểu đúng về làn da và được trải nghiệm sản phẩm một cách chân thực sẽ giúp người dùng tự tin lựa chọn giải pháp phù hợp nhất".

Ribi Sachi chia sẻ bản thân cô trước đây chỉ skincare bằng phương pháp tay thông thường, tuy nhiên độ thẩm thấu sản phẩm không cao. Việc ứng dụng các sản phẩm như thiết bị AGE-R Booster Pro 6IN1 và AGE-R Booster Pro Mini sẽ giúp da hấp thụ dưỡng chất nhiều, từ đó nâng cấp làn da của chính bản thân mình.

Lấy cảm hứng từ phòng lab công nghệ của Hàn Quốc, sự kiện Skin Power Boost Station được thiết kế như một hành trình nâng cấp làn da kết hợp phân tích, trải nghiệm, cá nhân hóa từng nhu cầu của khách hàng, gồm bốn khu vực chính:

Khách tham dự sẽ được phân tích chi tiết tình trạng da như độ ẩm, độ dầu, độ đàn hồi, lỗ chân lông…, từ đó nhận tư vấn sản phẩm phù hợp dựa trên dữ liệu thực tế.

Trải nghiệm toàn bộ dòng thiết bị chăm sóc da cao cấp AGE-R Booster Pro 6IN1 và AGE-R Booster Pro Mini

Điểm nhấn của sự kiện là khu trải nghiệm hệ thiết bị AGE-R Booster Pro 6IN1 và AGE-R Booster Pro Mini, đây là hai thiết bị chăm sóc da cao cấp đang được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc:

AGE-R Booster Pro 6in1: thiết bị chăm sóc da đa chức năng với 4 chế độ đèn LED giúp giải quyết những vấn đề đặc thù của làn da như: hỗ trợ nâng cơ, làm đầy rãnh nếp nhăn, đẩy sâu tinh chất dưỡng gấp 8 lần và tẩy tế bào chết, se khít lỗ chân lông. Với những người có làn da nhạy cảm thì có thể điều chỉnh chế độ dành riêng cho da nhạy cảm thông qua ứng dụng điện thoại được thiết kế riêng cho dòng máy này.

AGE-R Booster Pro Mini là phiên bản thu nhỏ tinh gọn, tiện lợi và linh hoạt hơn để người dùng có thể mang theo bên mình với hai chế độ LED đỏ và xanh dương mang lại hiệu ứng sáng và đều màu da, làm dịu làn da kích ứng và kiểm soát bã nhờn.

Một trong những điểm khác biệt giúp hệ thiết bị AGE-R của Medicube được ưa chuộng trên thị trường chính là khả năng hỗ trợ đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn gấp nhiều lần so với việc thoa sản phẩm bằng tay thông thường. Công nghệ điện di (Electroporation) được tích hợp trong cả Booster Pro 6in1 và Booster Pro Mini tạo ra các “kênh dẫn tạm thời” trên bề mặt da, giúp tinh chất dễ dàng đi sâu vào lớp biểu bì nơi các hoạt chất phát huy hiệu quả rõ rệt hơn.

Ngoài dòng thiết bị AGE-R, khách hàng còn có thể trải nghiệm loạt sản phẩm dưỡng da nổi bật tạo nên danh tiếng của Medicube như Deep Vita C Capsule Cream và PDRN Pink Capsule Cream. Đây là hai dòng kem dưỡng da với dạng viên nang độc đáo và giàu dưỡng chất như vitamin C trích xuất từ hắc mai biển hoặc DNA tinh lọc từ cá hồi dạng cô đặc giúp tăng hiệu quả dưỡng da lên gấp nhiều lần sản phẩm dưỡng thông thường

Khách hàng cũng sẽ được trải nghiệm trực tiếp những dòng Toner Pad “quốc dân” nhà Medicube. Và còn nhiều sản phẩm khác để trải nghiệm tại sự kiện như PDRN Pink Collagen Jelly Mask, mặt nạ dạng thạch chuyển màu từ hồng sang trong suốt khi dưỡng chất được hấp thụ, một trong những xu hướng dưỡng da đang được nhắc đến nhiều tại Hàn Quốc, cùng những sản phẩm khác như Collagen Jelly Cream, Jelly Mask, Wrapping Mask…

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ làm đẹp, khách tham dự còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng độc quyền và ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong hai ngày 27-28/12/2025 tại sự kiện với các gói mua hàng ưu đãi dành riêng cho dòng thiết bị AGE-R cùng những sản phẩm chăm sóc da nổi bật của Medicube. Đây được xem là lời tri ân đặc biệt mà thương hiệu dành tặng người tiêu dùng Việt Nam trong mùa lễ hội cuối năm.