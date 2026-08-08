Mẹ TP.HCM thử tiết kiệm 30.000 đồng mỗi ngày: Sau một năm, cô không chỉ có gần 11 triệu mà còn bỏ được thói quen khiến tiền “bốc hơi”

Chị Minh Anh, 37 tuổi, hiện sống cùng chồng và hai con tại TP.HCM. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 32 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình không có khoản vay mua nhà lớn, các con học trường công, chi tiêu cũng không thuộc nhóm quá thoải mái. Tuy nhiên, trong nhiều năm, chị Minh Anh vẫn luôn rơi vào tình trạng cuối tháng chỉ còn một khoản rất nhỏ trong tài khoản.

Có tháng gia đình để dành được 2-3 triệu đồng, nhưng cũng có tháng gần như không còn tiền. Những khoản chi lớn như học phí, tiền nhà, điện nước đều được chị ghi nhớ khá rõ. Điều khó hiểu là sau khi trừ các khoản cố định, phần tiền còn lại vẫn thường xuyên biến mất mà chị không biết chính xác đã tiêu vào đâu.

Đầu năm ngoái, sau khi đọc được một thử thách tiết kiệm nhỏ, chị quyết định bắt đầu bằng cách đơn giản nhất: Mỗi ngày để riêng 30.000 đồng.

Gần 11 triệu đồng được tạo nên từ một khoản rất nhỏ

30.000 đồng không phải số tiền lớn. Đây có thể là tiền một cốc cà phê, một lần đặt đồ ăn thêm, vài món đồ gia dụng nhỏ hoặc phí giao hàng cho một đơn mua sắm trực tuyến.

Chính vì số tiền không quá lớn, chị Minh Anh cho rằng mình có thể duy trì mà không làm đảo lộn sinh hoạt của cả nhà.

Thay vì chờ đến cuối tháng xem còn thừa bao nhiêu mới tiết kiệm, chị cài lịch chuyển tự động 900.000 đồng vào một tài khoản riêng ngay sau ngày nhận lương. Con số này tương ứng bình quân 30.000 đồng mỗi ngày.

Những tháng có 31 ngày, chị chủ động chuyển thêm 30.000 đồng. Tháng 2 ít ngày hơn, chị vẫn giữ nguyên mức 900.000 đồng để việc tiết kiệm không bị gián đoạn.

Sau 12 tháng, tổng số tiền chị chuyển vào tài khoản là 10,8 triệu đồng. Cộng thêm một khoản lãi nhỏ từ tài khoản tiết kiệm, số dư đã tiến sát 11 triệu đồng.

Thời gian Số tiền tiết kiệm dự kiến Số tiền lũy kế 1 tháng 900.000 đồng 900.000 đồng 3 tháng 2,7 triệu đồng 2,7 triệu đồng 6 tháng 5,4 triệu đồng 5,4 triệu đồng 9 tháng 8,1 triệu đồng 8,1 triệu đồng 12 tháng 10,8 triệu đồng 10,8 triệu đồng

Chị Minh Anh kể rằng trong ba tháng đầu, khoản tiền này chưa tạo ra cảm giác đặc biệt. Tuy nhiên, khi tài khoản vượt mức 5 triệu đồng, chị bắt đầu nhận ra một khoản nhỏ được lặp lại đều đặn có thể trở thành quỹ dự phòng đủ hữu ích.

Gần 11 triệu đồng chưa thể giải quyết những mục tiêu tài chính lớn, nhưng có thể thanh toán một khoản học phí, sửa chữa xe, thay thiết bị gia dụng hoặc hỗ trợ gia đình khi phát sinh việc đột xuất mà không cần rút từ tiền sinh hoạt.

Muốn có 30.000 đồng mỗi ngày, chị phải tìm ra tiền đang "bốc hơi" ở đâu

Ảnh minh họa

Ở tháng đầu tiên, chị Minh Anh cố gắng tiết kiệm bằng cách cắt tiền cà phê và hạn chế mua sắm. Nhưng chỉ sau vài tuần, chị cảm thấy khá gò bó. Có ngày bận rộn, chị vẫn muốn mua một ly đồ uống hoặc đặt bữa tối cho cả nhà.

Chị nhận ra nếu biến tiết kiệm thành việc liên tục từ chối những nhu cầu nhỏ, thử thách khó có thể kéo dài suốt một năm.

Thay vì cắt bỏ mọi niềm vui, chị bắt đầu rà soát các khoản chi thường xuyên trong ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Khi cộng lại, chị bất ngờ phát hiện gia đình đang mất hơn 2 triệu đồng mỗi tháng vào những khoản tưởng như không đáng kể.

Đó là phí giao hàng, các đơn mua đồ gia dụng nhỏ, đồ ăn gọi thêm vào buổi tối, đồ uống mua theo cảm hứng và những chương trình khuyến mại khiến chị mua nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Trước đây, mỗi khoản chỉ vài chục nghìn đồng nên chị không coi đó là vấn đề. Nhưng khi xuất hiện liên tục, chúng tạo thành một khoản khá lớn.

Bảng chi tiêu trước khi thực hiện thử thách

Dưới đây là mức chi tiêu bình quân của gia đình chị Minh Anh trước khi bắt đầu tiết kiệm 30.000 đồng mỗi ngày:

Khoản chi Số tiền/tháng Tỷ lệ trên thu nhập Tiền nhà và phí dịch vụ 7 triệu đồng 21,9% Ăn uống, thực phẩm 7,5 triệu đồng 23,4% Học tập và chi phí cho hai con 4,5 triệu đồng 14,1% Điện, nước, Internet, điện thoại 2 triệu đồng 6,2% Đi lại, xăng xe 1,8 triệu đồng 5,6% Hiếu hỉ, hỗ trợ gia đình 1,5 triệu đồng 4,7% Mua sắm cá nhân, gia dụng 2,2 triệu đồng 6,9% Đồ uống, ăn ngoài, đặt đồ ăn 2,4 triệu đồng 7,5% Giải trí, phát sinh 1,5 triệu đồng 4,7% Tiết kiệm không cố định 1,6 triệu đồng 5% Tổng cộng 32 triệu đồng 100%

Điểm đáng chú ý là khoản "tiết kiệm không cố định" thường chỉ tồn tại trên kế hoạch. Khi phát sinh mua sắm, hiếu hỉ hoặc đồ ăn bên ngoài, số tiền này thường bị rút ra sử dụng.

Nói cách khác, gia đình có thu nhập không thấp nhưng khoản tiết kiệm lại nằm ở vị trí cuối cùng trong thứ tự chi tiêu. Tiền được dùng cho mọi nhu cầu trước, phần còn lại mới được giữ lại.

Sau một năm, bảng chi tiêu đã thay đổi như thế nào?

Để duy trì khoản tiết kiệm 900.000 đồng mỗi tháng, chị Minh Anh không cắt các khoản thiết yếu. Chị chỉ điều chỉnh bốn nhóm chi dễ mất kiểm soát nhất.

Gia đình giảm số lần đặt đồ ăn từ 8-10 lần xuống còn khoảng 3-4 lần mỗi tháng. Chị gom các món cần mua vào một đơn để tránh nhiều lần trả phí vận chuyển. Những món gia dụng nhỏ phải nằm trong giỏ hàng ít nhất ba ngày trước khi thanh toán. Đồ uống bên ngoài vẫn được giữ lại nhưng có hạn mức rõ ràng.

Sau sáu tháng, gia đình không chỉ duy trì được khoản tiết kiệm 900.000 đồng mà còn có thêm một phần dư cho quỹ dự phòng.

Khoản chi Trước thử thách Sau điều chỉnh Chênh lệch Tiền nhà và phí dịch vụ 7 triệu đồng 7 triệu đồng Không đổi Ăn uống, thực phẩm 7,5 triệu đồng 7,3 triệu đồng Giảm 200.000 đồng Học tập và chi phí cho con 4,5 triệu đồng 4,5 triệu đồng Không đổi Điện, nước, Internet, điện thoại 2 triệu đồng 2 triệu đồng Không đổi Đi lại, xăng xe 1,8 triệu đồng 1,8 triệu đồng Không đổi Hiếu hỉ, hỗ trợ gia đình 1,5 triệu đồng 1,5 triệu đồng Không đổi Mua sắm cá nhân, gia dụng 2,2 triệu đồng 1,6 triệu đồng Giảm 600.000 đồng Đồ uống, ăn ngoài, đặt đồ ăn 2,4 triệu đồng 1,7 triệu đồng Giảm 700.000 đồng Giải trí, phát sinh 1,5 triệu đồng 1,4 triệu đồng Giảm 100.000 đồng Tiết kiệm 30.000 đồng/ngày 0 đồng 900.000 đồng Tăng 900.000 đồng Quỹ dự phòng bổ sung 1,6 triệu đồng 2,3 triệu đồng Tăng 700.000 đồng Tổng cộng 32 triệu đồng 32 triệu đồng



Như vậy, chị Minh Anh không cần cắt giảm cực đoan. Chỉ riêng việc hạn chế mua sắm theo cảm xúc và giảm tần suất gọi đồ ăn đã giúp gia đình thu hồi khoảng 1,3 triệu đồng mỗi tháng.

Trong số đó, 900.000 đồng được chuyển vào tài khoản thử thách. Khoản còn lại được đưa vào quỹ dự phòng hoặc dùng cho những tháng có chi phí học tập, y tế tăng cao.

Thói quen quan trọng nhất: Không còn coi tiền nhỏ là tiền "không đáng kể"

Ảnh minh họa

Trước thử thách, chị Minh Anh thường cân nhắc khá kỹ khi mua một món đồ trị giá vài triệu đồng. Tuy nhiên, với những khoản 20.000-100.000 đồng, chị gần như không suy nghĩ nhiều.

Một món đồ trang trí giá 79.000 đồng, phí giao hàng 25.000 đồng, một lần mua đồ uống 45.000 đồng hay một đơn đồ ăn thêm 180.000 đồng đều có vẻ không ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách.

Nhưng nếu một gia đình chi thêm trung bình 70.000 đồng mỗi ngày cho những nhu cầu không có kế hoạch, số tiền sau một năm có thể lên tới hơn 25 triệu đồng.

Điều chị Minh Anh học được không phải là từ nay phải tiếc từng cốc cà phê. Vấn đề nằm ở việc mỗi khoản chi cần mang lại giá trị tương xứng, thay vì được thực hiện chỉ vì tiện tay, đang giảm giá hoặc tâm trạng nhất thời.

Chị vẫn có ngân sách cho ăn ngoài, mua sắm và giải trí. Khác biệt là những khoản này được giới hạn từ đầu tháng, thay vì mở rộng không giới hạn cho đến khi tài khoản gần cạn.

30.000 đồng không lớn, nhưng đủ để tạo ra một "hàng rào" tài chính

Sau một năm, gần 11 triệu đồng được chị Minh Anh giữ làm quỹ dự phòng, không dùng để mua sắm hay thưởng cho bản thân. Chị tiếp tục duy trì việc chuyển tự động, đồng thời đặt mục tiêu nâng khoản tiết kiệm lên 1,5 triệu đồng mỗi tháng khi thu nhập tăng.

Theo chị, thử thách thành công vì mức 30.000 đồng đủ nhỏ để không tạo áp lực quá lớn, nhưng cũng đủ rõ ràng để buộc người thực hiện nhìn lại cách tiêu tiền.

Tiết kiệm đôi khi không bắt đầu từ một bảng kế hoạch phức tạp hay quyết tâm cắt giảm một nửa chi tiêu. Nó có thể bắt đầu bằng một khoản tiền nhỏ được tách ra đều đặn trước khi người ta kịp tiêu mất.

Sau 365 ngày, chị Minh Anh có gần 11 triệu đồng. Nhưng khoản lời lớn hơn là chị không còn để tiền âm thầm "bốc hơi" qua hàng chục giao dịch nhỏ. Từ một người chỉ tiết kiệm khi cuối tháng còn dư, chị đã hình thành nguyên tắc mới: Giữ tiền trước, sau đó mới sắp xếp phần còn lại cho cuộc sống.