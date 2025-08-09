Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường của NSƯT Thanh Hương – mẹ ruột của NSND Thanh Lam – bất ngờ trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Trong video, nghệ sĩ gạo cội xuất hiện ở tuổi 84 nhưng vẫn vô cùng minh mẫn, khỏe mạnh và đặc biệt là… tự trang điểm cho chính mình.

Vừa cầm cọ, bà vừa trò chuyện một cách hài hước và duyên dáng, khiến người xem không khỏi thích thú. Bà chia sẻ mong muốn đi xăm chân mày nhưng đành gác lại vì lý do đơn giản mà ai nghe cũng bật cười: "Định làm cái lông mày mà nó đòi những 3 triệu, đắt quá. Mà thực ra tự kẻ thì đẹp hơn nhưng mà sợ lúc mình 100 tuổi không ai vẽ cho mình thì chết xấu quá. Đi về với giun vẫn phải đẹp tức là nằm dưới đất rồi đấy vẫn phải đẹp, lúc bấy giờ không biết ai kẻ lông mày cho mình đây?".

Mẹ Thanh Lam tự kẻ lông mày (ảnh cắt từ clip).

Không chỉ khiến người xem bật cười, nghệ sĩ U90 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thần thái và khí chất “rất gì và này nọ”. Bà kể lại câu chuyện thời trẻ từng bị cơ quan nhắc nhở vì gu thẩm mỹ có phần nổi bật: "Không khiêm tốn, không giản dị suốt ngày phấn son lòe loẹt".

Chính sự lạc quan, dí dỏm và đầy năng lượng này đã khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời yêu thương cho mẹ của Thanh Lam. Dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ như: "Bà quá chất"; "Bà rất là đáng yêu"; "Uầy tụi con phải học tập năng lượng tích cực và yêu cái đẹp của bà Hương lun ý. Yêu quá ạ, xem video vui ghê. Hài cái đoạn bà sợ về với giun mà không ai kẻ vẽ cho"; "Yêu qúa đi mất! Khí chất"...

Thanh Lam và mẹ.

NSƯT Thanh Hương sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật, được cho theo học tại Nhạc viện Hà Nội từ thuở thiếu thời và gắn bó với âm nhạc đến tận lúc về hưu. Bà cũng chính là người thầy đầu tiên dạy con gái Thanh Lam những nốt nhạc đầu đời, góp phần hình thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của nữ diva sau này.

Hiện tại, ngoài người chồng sắp cưới – bác sĩ Hùng, sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay, mẹ chính là người luôn kề vai sát cánh cùng Thanh Lam trong nhiều sự kiện. Dù đã bước qua tuổi 80, NSƯT Thanh Hương vẫn duy trì lối sống tích cực, tinh thần cởi mở và phong thái yêu đời – khiến bất kỳ ai tiếp xúc cũng phải mến mộ.