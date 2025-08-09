1 tháng trước, diễn viên Thanh Trúc gây bất ngờ khi công khai danh tính ông xã chính là ca sĩ Châu Khải Phong. Sau khi xác nhận chuyện tình cảm với công chúng, cuộc sống của Thanh Trúc và Châu Khải Phong nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1986 vướng nghi vấn đang lên kế hoạch có con thứ 2. Trên trang cá nhân, Thanh Trúc đăng tải hình ảnh mặc chiếc váy suông rộng, ẩn ý một sự kiện đặc biệt: "Một khởi đầu vui vẻ. 7/8/2025".

Dưới phần bình luận, diễn viên Kha Ly, Minh Tuyền... còn chúc may mắn, nghi ngờ việc cô chuẩn bị mang thai lần thứ 2. Ở bài đăng trước, Thanh Trúc cũng viết dòng chú thích nhắc tới về một hành trình mới sắp tới. Liên tục có những động thái úp mở trong thời gian qua, netizen cho rằng cô đang chuẩn bị đón tin vui.

Thanh Trúc vướng nghi vấn rục rịch có con thứ 2 vì những bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân

Nhiều sao Việt cũng bán tín bán nghi cho rằng nữ diễn viên 8x chuẩn bị có tin vui

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Thanh Trúc cũng từng để lộ kế hoạch rục rịch có con thứ 2. Dưới bài đăng, một netizen đã để lại bình luận: "Vui rồi nè. Kỳ có em nữa đi Kỳ ơi". Ngay sau đó Thanh Trúc đã trả lời ngắn gọn hé lộ việc mang thai: "Sắp rồi sắp rồi". Trong một livestream, Kha Ly - bạn thân của Thanh Trúc cho biết khi cô có đủ 2 con mới tiến hành tổ chức đám cưới với ông xã Châu Khải Phong.

Thời gian qua, Thanh Trúc liên tục phát tín hiệu về kế hoạch mang thai

Để có con đầu lòng thành công, nữ diễn viên từng trải qua 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại. "Tôi bị đa nang buồng trứng nên khó có thai tự nhiên, phải can thiệp bằng phương pháp IVF. Nhưng ban đầu tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần làm IVF là sẽ được nên tâm thế rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Lần tạo phôi đầu, tôi không biết cách chăm sóc sức khỏe nên thất bại. Ba lần tiếp theo cũng đều không thành công.

Khoảng thời gian đó tôi rất hụt hẫng và cảm thấy quá trình này quá khó khăn với mình. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì vì có niềm tin là sẽ có con. Ở lần thứ năm, tôi nghiêm túc nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi dưỡng rất kỹ. Tôi đọc kinh, chép kinh, đi chùa vái tứ phương, nghe ai chỉ ở đâu tôi cũng đi. Khi đến bệnh viện thử máu, thấy nồng độ beta HCG cao, tôi vỡ òa khi biết mình đã có thai", nữ diễn viên chia sẻ trong một chương trình.

Trong lần đầu mang thai, Thanh Trúc bước vào hành trình dài đầy thử thách và gian nan

Cô phải thực hiện thụ tinh nhân tạo thất bại tới 4 lần mới thành công