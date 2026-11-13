Mẹ quên chặn người yêu cũ trên mạng xã hội, cái giá phải trả là con bị bắt cóc, đòi 11,5 tỷ đồng

Trong mắt các bậc làm cha mẹ, con mình bao giờ cũng là đáng yêu nhất. Vì thế, không ít bố mẹ thích đăng ảnh con lên mạng xã hội, từ khoảnh khắc ăn ngủ thường ngày đến những lần con đạt thành tích ở trường. Thế nhưng một câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây khiến nhiều phụ huynh phải giật mình nhìn lại thói quen này.

Chị Tiểu Quyên từng có một mối tình trước khi kết hôn. Sau khi chia tay và lập gia đình, chị vẫn bị người yêu cũ đeo bám. Anh ta liên tục đòi chị trả lại số tiền đã chi trong thời gian yêu nhau. Tiểu Quyên cho rằng đó là chi phí hẹn hò bình thường nên chặn số điện thoại. Có điều, chị quên chặn tài khoản mạng xã hội, nên người yêu cũ vẫn xem được mọi bài đăng của chị.

Người đàn ông đó vẫn chưa lập gia đình. Thấy người yêu cũ đã có chồng con, lại thường xuyên khoe con trên mạng, anh ta nảy sinh ý định điên rồ. Trong một bức ảnh chị Tiểu Quyên khoe con nhận giải thưởng, tên và trường học của đứa trẻ hiện rõ. Anh ta lặng lẽ đến quanh trường theo dõi, nắm được giờ giấc đi học, tan học của cháu bé. Một ngày, khi đứa trẻ vừa tan trường, anh ta bịt miệng cháu, kéo vào một tòa nhà bỏ hoang rồi gọi điện cho Tiểu Quyên đòi 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,5 tỷ đồng).

Một bức ảnh khoe giấy khen có thể để lộ tên, trường học và lớp của con (Ảnh minh họa)

Phát hiện con mất tích, lại nhận được cuộc gọi tống tiền, Tiểu Quyên hoảng loạn tìm chồng. Lúc này, chị vẫn chưa biết kẻ bắt cóc chính là người yêu cũ. Hai vợ chồng cuống cuồng gom tiền, liên tục hứa sẽ đưa đủ để kẻ bắt cóc giữ an toàn cho con. Người chồng cho rằng không thể tin lời kẻ bắt cóc nên cuối cùng vẫn báo công an. Do không phải tội phạm chuyên nghiệp, người yêu cũ của Tiểu Quyên nhanh chóng bị lần ra dấu vết rồi bị bắt giữ. Cháu bé được giải cứu an toàn.

Đây không phải trường hợp duy nhất. Năm 2009 ở Thành Đô, một người mẹ đăng ảnh con đeo hoa đỏ đứng trước cửa lớp. Một kẻ thất nghiệp dựa vào bảng tuyên dương trong ảnh để xác định lớp học của đứa trẻ. Hắn nhiều lần rình rập ở cổng trường, rồi lợi dụng hôm người mẹ đến đón muộn để dụ cháu bé đi, đòi 100.000 tệ (khoảng 380 triệu đồng) tiền chuộc.

Năm 2013 ở Phúc Châu, một người đàn ông lạ in ảnh đứa trẻ mà phụ huynh đăng lên mạng, mang theo trong ví rồi giả làm cậu ruột đến trường mầm non đón cháu. May mắn, bảo vệ chưa từng gặp người này, lại thấy đứa trẻ có vẻ không quen. Khi bị hỏi kỹ, hắn trả lời lắp bắp rồi bỏ đi.

Năm 2017 ở Tô Châu, một người mẹ thường xuyên khoe nhà đẹp, xe sang, túi hiệu và ngôi trường danh tiếng con gái đang học. Một người bạn tiểu học của chị vì nợ nần đã nảy ý định bắt cóc. Hắn rủ thêm ba đồng phạm, lén gắn thiết bị định vị lên xe chị, bắt đầu theo dõi từ trường của con gái chị. Rất may, công an đã kịp thời phá án.

Không chỉ con cái, cả tài sản cũng có thể gặp nguy theo cách tương tự. Cũng năm 2017, một người đàn ông ở Liên Vân Cảng đăng lịch trình đi chụp ảnh cưới ở Tô Châu. Một nhân viên cũ nhặt được chìa khóa nhà anh từ trước đã nhân cơ hội vào nhà lấy trộm tiền mặt. Năm 2025 ở Vô Tích, một phụ nữ chia sẻ hành trình du lịch trên mạng xã hội. Một người quen trong danh sách bạn bè đang ngập trong nợ vay trực tuyến, nhớ ra chị từng nhắc nhà có cất nhiều vàng, liền đột nhập lấy trộm 400 gram trang sức.

Người xưa vẫn dặn của cải không nên phô ra ngoài. Với con cái cũng vậy. Dưới đây là 7 điều bố mẹ nên tránh khi đăng ảnh con lên mạng xã hội.

1. Không đăng ảnh kèm vị trí chính xác

Nhiều ảnh chụp bằng điện thoại lưu sẵn thông tin vị trí. Kết hợp với những lần check-in, kẻ xấu có thể dễ dàng suy ra con học trường nào, nhà ở khu nào, thường đi đường nào. Chụp ảnh không có gì sai, nhưng bố mẹ nên tắt định vị và tránh để lộ những địa điểm quen thuộc. Bố mẹ đăng ảnh vì hạnh phúc, còn kẻ xấu lại nhìn thấy một tấm bản đồ.

2. Không đăng bài khi cả nhà đang vắng nhà

Khoe chuyến du lịch ngay khi đang đi chẳng khác nào thông báo nhà đang không có ai. Bố mẹ nên đợi về nhà rồi hãy đăng ảnh.

3. Không để lộ trường, lớp, đồng phục của con

Tên trường, tên lớp là những thông tin rất chính xác. Nếu trường quản lý chưa chặt, kẻ xấu hoàn toàn có thể dùng chúng để giả làm người thân đón trẻ. Huy hiệu trường, bảng tên trên đồng phục hay giấy khen có tên con đều nên được che đi trước khi đăng.

Yêu con, muốn khoe con không sai, nhưng phụ huynh cần cảnh giác trước nguy cơ làm lộ thông tin, gây nguy hiểm cho trẻ và gia đình (Ảnh minh họa)

4. Hạn chế đăng ảnh chính diện, rõ nét khuôn mặt con

Công nghệ AI phát triển khiến ảnh của trẻ không chỉ bị người lạ nhìn thấy mà còn có thể bị lợi dụng lâu dài. Riêng năm 2025, Tổ chức Giám sát Internet Anh (IWF) phát hiện 8.029 hình ảnh và video xâm hại tình dục trẻ em được tạo bằng AI, trông như thật. Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cùng IWF đã khuyến cáo phụ huynh không nên đăng công khai ảnh của con, vì kẻ xấu đang khai thác chính những bức ảnh đời thường để tạo ra nội dung xâm hại.

5. Không đăng ảnh con khỏa thân, đang tắm hay đi vệ sinh

Những bức ảnh này có thể để lộ vùng kín của trẻ. Dù con còn nhỏ, việc đăng lên mạng vẫn là thiếu tôn trọng con.

6. Không đăng những khoảnh khắc khiến con xấu hổ

Con khóc lóc ăn vạ, bị phạt hay tè dầm có thể là chuyện vui với người lớn. Nhưng với trẻ, đó là những khoảnh khắc con không hề muốn ai thấy. Việc bố mẹ đem chúng ra chia sẻ có thể khiến con tổn thương, mất lòng tin vào chính bố mẹ.

7. Không biến hình ảnh của con thành công cụ kiếm tương tác

Từ ngày 1/3/2026, Trung Quốc chính thức áp dụng quy định phân loại thông tin trên mạng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên. Quy định do 8 cơ quan ban hành, trong đó việc sử dụng không phù hợp hình ảnh trẻ vị thành niên đã được đưa vào diện quản lý. Con không phải công cụ để câu lượt xem hay kiếm tiền.

Khoe con là cách bố mẹ thể hiện tình yêu. Nhưng khoe quá đà lại có thể đẩy con vào nguy hiểm. Vị trí, trường học, khuôn mặt hay lịch trình, mỗi thông tin đều có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Bảo vệ con, đôi khi bắt đầu từ việc cân nhắc kỹ trước mỗi lần bấm nút đăng.

Theo Sohu