Mẹ quay clip "nói xấu" con trai nhưng lại bị netizen chỉ ra chi tiết trọng nam khinh nữ

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều luồng tranh luận trái chiều. Trong clip, một người mẹ quay lại không gian phòng ngủ của hai con để so sánh, cho rằng phòng của con trai thì bừa bộn, trong khi phòng của con gái lại gọn gàng, ngăn nắp hơn hẳn.

Theo nội dung video, người mẹ liên tục phàn nàn việc con trai sống thiếu nề nếp, đồ đạc bày biện lộn xộn, trái ngược hoàn toàn với cô con gái ngoan ngoãn, sạch sẽ. Tuy nhiên, thay vì đồng tình với cách so sánh này, nhiều cư dân mạng nhanh chóng phát hiện hàng loạt chi tiết phía sau cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong điều kiện sinh hoạt giữa hai đứa trẻ.

Theo người mẹ, phòng con gái rất gọn gàng. (Ảnh chụp màn hình)

Trái lại, phòng của con trai thì rất bừa bộn. (Ảnh chụp màn hình)

Không ít netizen chỉ ra rằng bàn học của con gái là loại bàn thường, kích thước nhỏ, trong khi bàn học của con trai lại là bàn học thông minh có thể điều chỉnh độ cao . Sự khác biệt tiếp tục thể hiện ở không gian phòng ở. Trong khi phòng con trai có cửa sổ lớn, rộng rãi và được bố trí phòng tắm riêng thì phòng con gái không có những tiện nghi tương tự.

Các vật dụng sinh hoạt cũng trở thành điểm khiến cộng đồng mạng chú ý. Phòng con trai sử dụng bộ chăn ga gối nệm đồng bộ bằng chất liệu cao cấp, thậm chí khăn giấy cũng được đựng trong hộp riêng. Trong khi đó, phòng của con gái chỉ có một cuộn giấy vệ sinh đơn giản đặt trên giường.

Từ những chi tiết này, nhiều người cho rằng việc căn phòng của con gái trông gọn gàng không hẳn đến từ tính cách, mà phần lớn vì em không có nhiều đồ dùng cá nhân để bày biện .

Nhiều người cho rằng phòng cô con gái "thua kém" hẳn phòng cậu con trai thông qua nhiều chi tiết nhỏ như bàn học, chăn ga gối nệm, cửa sổ... (Ảnh chụp màn hình)

Dưới phần bình luận, làn sóng tranh luận nhanh chóng nổ ra. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng sự thiên vị con trai trong gia đình thể hiện quá rõ rệt. Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình viết: "Cậu chủ nhỏ có cửa sổ lớn và phòng tắm riêng , đúng là đang sống một cuộc sống sung túc".

Một netizen khác phân tích chi tiết hơn: "Phòng con trai có bộ giường ngủ bốn món bằng vải lông cừu, bàn học điều chỉnh độ cao, phòng tắm riêng và không gian rất rộng. Trong khi đó, chỉ cần nhìn cái bàn học thấp và nhỏ của con gái cũng đủ thấy sự khác biệt".

Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên khi cho rằng người mẹ đã vô tình tự phơi bày sự bất công ngay trong chính đoạn video của mình. Một bình luận gay gắt viết: "Hiếm khi thấy ai tự vạch trần bản thân trên mạng như vậy. Không cần nói đến cách trang trí phòng, chỉ riêng sự chênh lệch về không gian sống đã quá rõ ràng".

Đáng chú ý, nhiều ý kiến còn đi sâu phân tích tác động tâm lý của việc thiên vị trong gia đình. Theo một bình luận được chia sẻ rộng rãi: " Con trai biết mình được cưng chiều nên không sợ hãi, có thể thoải mái vì luôn có người dọn dẹp. Còn con gái biết mình không được coi trọng thì trở nên thận trọng, tỉ mỉ, giữ mọi thứ thật hoàn hảo vì sợ bị ghét bỏ và không dám đòi hỏi bất cứ điều gì."

Từ một đoạn clip tưởng chừng chỉ mang tính ghi lại sinh hoạt gia đình, câu chuyện nhanh chóng mở ra cuộc thảo luận rộng hơn về cách nuôi dạy con cái và vấn đề thiên vị giới tính vẫn còn tồn tại trong nhiều gia đình châu Á.

Thiên vị trong gia đình có thể để lại những tổn thương như thế nào?

Trẻ em cảm nhận sự bất công rất sớm

Nhiều người lớn cho rằng trẻ con còn nhỏ, chưa đủ nhận thức để hiểu chuyện thiên vị. Tuy nhiên trên thực tế, trẻ em có khả năng quan sát và ghi nhớ rất rõ những khác biệt trong cách đối xử hàng ngày. Từ chiếc bàn học, góc phòng riêng, đến việc ai được ưu tiên mua sắm đồ dùng tốt hơn, tất cả đều âm thầm được trẻ ghi nhận. Sự bất công đôi khi không đến từ lời nói trực tiếp, mà hiện diện trong những điều tưởng như rất nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Sự so sánh âm thầm dễ hình thành mặc cảm kéo dài

Khi lớn lên trong môi trường thiếu công bằng, nhiều đứa trẻ dần học cách tự điều chỉnh bản thân để "không gây phiền". Các em trở nên tỉ mỉ, khép mình, luôn cố gắng làm tốt hơn mức cần thiết chỉ để tránh bị phàn nàn hoặc trách móc. Cảm giác thua thiệt ấy nếu kéo dài có thể biến thành mặc cảm, ảnh hưởng đến lòng tự trọng và cách các em nhìn nhận giá trị của chính mình trong suốt quá trình trưởng thành.

Thiên vị có thể tạo ra hai kiểu tính cách trái ngược

Một số ý kiến cho rằng sự ưu ái quá mức dành cho một đứa trẻ cũng không hẳn là điều tích cực. Khi biết mình luôn được chiều chuộng, trẻ dễ hình thành tâm lý ỷ lại, thiếu trách nhiệm và không ý thức rõ giới hạn cá nhân. Ngược lại, đứa trẻ ít được quan tâm thường trưởng thành sớm hơn tuổi, sống cẩn trọng, dè dặt và hiếm khi dám bộc lộ mong muốn của bản thân. Hai thái cực ấy đều có thể để lại ảnh hưởng lâu dài về mặt tâm lý.

Thiên vị âm thầm làm rạn nứt mối quan hệ giữa các con

Không ít phụ huynh khẳng định rằng họ yêu thương các con như nhau. Thế nhưng với trẻ em, tình cảm không được đo bằng lời khẳng định, mà bằng những gì các em trực tiếp nhìn thấy và trải nghiệm. Điều kiện học tập, không gian sinh hoạt, thời gian quan tâm chính là những "thước đo" rõ ràng nhất về sự công bằng trong gia đình.

Khi sự chênh lệch kéo dài, không chỉ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái bị ảnh hưởng, mà tình cảm anh chị em cũng dễ nảy sinh khoảng cách. Cảm giác ganh tỵ, so sánh hoặc tổn thương tích tụ lâu ngày có thể khiến các con khó chia sẻ, thiếu gắn kết và mang theo những vết nứt cảm xúc đến tận khi trưởng thành.

Nuôi dạy con không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chất, mà còn là sự công nhận và tôn trọng cảm xúc của từng đứa trẻ. Một môi trường gia đình công bằng giúp trẻ cảm thấy an toàn, được lắng nghe và tin rằng bản thân xứng đáng với tình yêu thương, không phải vì giới tính, thành tích hay sự ngoan ngoãn, mà đơn giản vì các em là con cái trong gia đình.