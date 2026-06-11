Mẹ hiện đại chọn TOTO để chăm sóc cả gia đình "nhàn tênh"

Tinh thần Omotenashi và nghệ thuật làm mẹ "nhàn tênh"

Người mẹ nào cũng mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con, đặc biệt là một môi trường sống sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là khu vực phòng tắm trong những ngày hè oi bức, lại thường tiêu tốn một quỹ thời gian lớn.

Thấu hiểu những vất vả thầm lặng đó, TOTO mang đến các giải pháp vệ sinh thông minh, được bắt nguồn từ triết lý Omotenashi (Sự tận tâm) của người Nhật. Omotenashi đại diện cho sự tận tâm, tinh tế chăm sóc từ những điều nhỏ nhất và khả năng thấu hiểu, dự đoán trước nhu cầu để mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng. TOTO không chỉ cung cấp các thiết bị phòng tắm, mà sâu xa hơn, thương hiệu trao cho người phụ nữ sự an tâm và nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để chăm sóc gia đình.

TOTO Việt Nam mang đến các giải pháp vệ sinh thông minh theo triết lý Omotenashi Nhật Bản

Các chuyên gia chỉ ra rằng: "Chất lượng thời gian cha mẹ tương tác trực tiếp, vui chơi cùng con cái có tác động tích cực đến sự phát triển tâm lý của trẻ lớn hơn rất nhiều so với tổng thời gian họ ở nhà nhưng lại bận rộn với các công việc khác." Vì vậy, khi các thiết bị thông minh tự động hóa quá trình làm sạch, gánh nặng cọ rửa được trút bỏ, mẹ thực sự được nhàn hơn, thảnh thơi hơn.

Giải mã công nghệ làm sạch

Mùa hè với nền nhiệt độ và độ ẩm cao luôn là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Khu vực phòng tắm, nếu không được duy trì vệ sinh đúng cách, rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là hệ miễn dịch và tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) luôn nhấn mạnh việc đảm bảo vệ sinh môi trường sống, đặc biệt là các bề mặt tiếp xúc thường xuyên trong phòng tắm, giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Từ đó, nắp rửa điện tử WASHLET của TOTO đang trở thành cánh tay đắc lực của những người mẹ hiện đại trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động cho cả gia đình. Bằng việc thay đổi thói quen sử dụng giấy vệ sinh sang làm sạch bằng làn nước ấm, WASHLET giúp hạn chế tối đa sự ma sát, nâng niu làn da nhạy cảm của phụ nữ và trẻ em.

Nắp rửa điện tử WASHLET trở thành cánh tay đắc lực của người mẹ hiện đại

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của TOTO nằm ở bộ ba công nghệ làm sạch độc quyền: Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT, hệ thống xả xoáy TORNADO và Công nghệ khử trùng EWATER+. Nổi bật nhất trong đó là công nghệ nước điện phân EWATER+ với khả năng liên tục phun sương khử khuẩn lòng bàn cầu và vòi rửa, tự động tiêu diệt vi khuẩn mà hoàn toàn không cần đến hóa chất tẩy rửa độc hại. Bên cạnh đó, sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế vành kín hiện đại và lớp men CEFIONTECT siêu mịn chống bám bẩn tuyệt đối giúp chiếc bàn cầu luôn duy trì trạng thái sạch sẽ, sáng bóng. Mẹ không còn phải đối mặt với mùi hóa chất nồng nặc hay lo lắng về việc vi khuẩn tích tụ trong phòng tắm.

Lan tỏa lối sống hiện đại cùng cuộc thi online "Tô màu cuộc sống"

Nâng cấp không gian vệ sinh chính là đầu tư trực tiếp vào chất lượng sống. Phòng tắm cần được nhìn nhận đúng nghĩa là một "ốc đảo" thư giãn, nơi mọi thành viên trút bỏ mệt mỏi và tái tạo năng lượng.

Nhằm lan tỏa phong cách sống tiện nghi và hiện đại này, TOTO chính thức khởi động thử thách online "Tô màu cuộc sống". Đây là cuộc thi tổ chức từ 25/05 đến 26/06/2026, khuyến khích người tham gia sáng tạo video bằng CapCut Template để chia sẻ những khoảnh khắc tiện nghi, yêu thương và chăm sóc trong cuộc sống thường ngày với nắp rửa điện tử WASHLET.

Cuộc thi online "Tô màu cuộc sống cùng TOTO" là cơ hội để mẹ bỉm chia sẻ bí quyết chăm sóc tổ ấm

TOTO luôn chào đón các gia đình đến trực tiếp hệ thống Showroom, Đại lý chính hãng và đặc biệt là tham gia vào các trạm trải nghiệm nằm trong chuỗi sự kiện của TOTO trong suốt mùa hè để trực tiếp trải nghiệm thực tế công nghệ WASHLET.

Với tinh thần Omotenashi tận tâm, TOTO mong muốn được san sẻ gánh nặng cùng mẹ. Hãy để mùa hè này thực sự là một bản hòa ca rực rỡ của những tiếng cười, nơi mẹ được thảnh thơi yêu thương, và con trẻ tự do khôn lớn trong sự bảo vệ toàn diện nhất.

Khách hàng quan tâm tới TOTO WASHLET và các thiết bị vệ sinh của TOTO Việt Nam có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Chi nhánh và showroom tại Hà Nội: tầng 2, tháp 2, tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37714354.

Chi nhánh và showroom tại TP HCM: tòa nhà 1A, 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM. Điện thoại: (028) 38229520.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: tòa nhà ACB, Số 218 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3565261.